Krypto News: Diese Coins könnten in 12 Monaten explodieren

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Der Kryptomarkt bewegt sich aktuell in einem Umfeld, das nach klassischen Metriken klar als Bärenmarkt eingeordnet werden kann. Bitcoin notiert rund 40 % unter seinem Allzeithoch, während viele Altcoins noch deutlich stärkere Verluste von über 80 % verzeichnen. Eine echte Altcoin-Saison blieb zuletzt aus.

Der Altcoin Season Index von CoinMarketCap liegt derzeit bei 52 und signalisiert damit eine neutrale Phase zwischen Bitcoin- und Altcoin-Dominanz. Dennoch zeigt der Index im Vergleich der letzten drei Monate bereits eine leichte Verbesserung. Eine klare Trendwende ist zwar noch nicht bestätigt, doch erste Anzeichen für eine zunehmende Marktstabilisierung sind erkennbar.

Marktbereinigung erreicht extremes Niveau: Genau hier entstehen Chancen

Ein aktueller Kommentar eines Marktexperten verdeutlicht die derzeitige Lage besonders prägnant: Rund 38 % aller Altcoins handeln aktuell nahe ihren Allzeittiefs – ein Niveau, das laut ihm sogar extremer ist als unmittelbar nach dem FTX-Crash. Diese Entwicklung zeigt vor allem eines: Der Markt befindet sich in einer massiven Bereinigungsphase. Projekte ohne echte Fundamentaldaten, ohne Nutzerbasis oder ohne nachhaltige Einnahmequellen werden konsequent aussortiert.

Diese Entwicklung ist jedoch nicht ausschließlich negativ zu bewerten. Vielmehr handelt es sich um eine klassische Marktbereinigung, wie sie in jeder Innovationsphase auftritt. Der Experte argumentiert, dass etwa 90 % der Altcoins langfristig ohnehin nicht überlebensfähig gewesen wären. Die aktuelle Schwäche ist daher weniger ein Zeichen struktureller Probleme des gesamten Marktes, sondern vielmehr ein notwendiger Reinigungsprozess.

38% of altcoins are at ATLs, which is worse than what we saw right after FTX.



Good.



90% of them were never supposed to make it anyway. No fundamentals, no users, no revenue = no comeback.



But if you think that means there's nothing to buy right now, you're confusing a purge… pic.twitter.com/B9lUbOcSno — Simon Dedic (@sjdedic) March 21, 2026

Gleichzeitig warnt er davor, diese Phase mit einem endgültigen Marktzusammenbruch zu verwechseln. Historisch betrachtet entstehen die besten Investmentchancen genau in solchen Phasen maximaler Skepsis. Besonders im Venture-Capital-Bereich wurden die erfolgreichsten Investments häufig in Zeiten extremer Unsicherheit getätigt.

Entscheidend ist nun die Differenzierung: Während ein Großteil des Marktes weiterhin schwach bleibt, könnten einzelne Altcoins mit klarer Vision, starkem Produkt-Market-Fit und wachsender Nutzung in den kommenden 12 Monaten überdurchschnittlich performen. Kapital wird selektiver eingesetzt, und genau diese Kapitalrotation könnte zu explosiven Bewegungen bei wenigen, aber qualitativ hochwertigen Projekten führen.

Die zentrale Botschaft lautet daher: Der Markt stirbt nicht – er transformiert sich.

Neue Marktphase: Kann HYPER profitieren?

Wenn man sich die aktuelle Marktstruktur genauer anschaut, wird deutlich: Die größten Chancen liegen oft nicht bei den etablierten Altcoins, sondern bei neuen Projekten, die genau in dieser Bereinigungsphase entstehen. Kapital rotiert aktuell deutlich selektiver in den Markt – weg von schwachen, überbewerteten Coins hin zu Konzepten mit klarer Vision, starkem Narrativ und technologischem Fortschritt. Genau hier beginnt typischerweise eine neue Welle an Gewinnern.

Eine Kategorie, die in diesem Umfeld besonders spannend erscheint, sind neue Infrastruktur-Projekte rund um Bitcoin. Während Ethereum bereits stark vom Layer-2-Boom profitieren konnte, steht eine ähnliche Entwicklung im Bitcoin-Ökosystem möglicherweise noch bevor. Genau hier positioniert sich das Projekt Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper verfolgt den Ansatz, die Vorteile von Solana – insbesondere Geschwindigkeit und Skalierbarkeit – mit der Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin zu kombinieren.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Technologisch setzt man auf eine Verbindung zwischen Layer 1 und Layer 2, unter anderem durch moderne Ansätze wie ZK-Proofs. Ziel ist es, ein deutlich lebendigeres und nutzbares Ökosystem rund um Bitcoin zu schaffen – ein Bereich, der bislang als vergleichsweise träge galt.

Die Marktresonanz scheint dieses Narrativ aktuell zu bestätigen: Bereits über 32 Millionen US-Dollar konnten im Presale eingesammelt werden, was auf eine klare relative Stärke gegenüber vielen anderen Projekten hindeutet. Zusätzlich bietet das Projekt aktuell Staking-Renditen von rund 37 % APY, was insbesondere in frühen Phasen weiteres Kapital anziehen kann.

Bemerkenswert ist auch die kurzfristige Dynamik: Der Token-Preis steigt bereits heute, wodurch frühe Investoren erste Buchgewinne verzeichnen können. In einem Markt, der insgesamt noch von Unsicherheit geprägt ist, zeigt sich hier genau das Muster, das oft am Anfang neuer Trends steht.

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