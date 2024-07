Krypto News: ETF, Unlock & Upgrade - das wird bei Ethereum, Cosmos & Arbitrum wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen dürften die aktuelle Handelswoche bullisch beenden. Bitcoin wird aller Voraussicht nach rund um 60.000 US-Dollar schließen. Damit stehen für die vergangenen sieben Tage rund 5 Prozent Kursgewinn zu Buche, während andere Altcoins wie Ethereum mit 7 Prozent Kursplus sogar noch fester tendieren. Die Bodenbildung schreitet fort. Es deutet sich an, dass Kryptowährungen so langsam ihre aufwärtsgerichtete Trendbewegung fortsetzen können.

Dennoch stellt sich naturgemäß die Frage, in welche Altcoins Anleger jetzt investieren können. Wo gibt es Kurstreiber in den nächsten Tagen?

Im Fokus dürften hier beispielsweise Ethereum, Cosmos und Arbitrum stehen. Denn hier dreht sich alles um ETF, Token-Unlock und Upgrade.

Ethereum: Kommt endlich der ETF?

Nächste Woche könnte nämlich die entscheidende Phase für Ethereum für den Spot-ETF anbrechen, da die endgültige Genehmigung von der SEC erwartet wird. Die 19b-4-Anträge wurden bereits genehmigt, nun steht die Genehmigung des S-1-Formulars bevor. Dies würde den Handelsstart des Spot ETH ETFs umgehend ermöglichen. Ein solcher Schritt könnte einen bedeutenden institutionellen Kapitalfluss in Ethereum auslösen, da mehr Anleger einfachen Zugang erhalten. Wie erfolgreich Krypto-Spot-ETFs sein können, haben wir zuletzt bei Bitcoin gesehen.

Die Erwartungen an den ETF sind überschaubar. Ein positiver Netto-Inflow könnte hier überraschen und den Ethereum-Kurs antreiben.

Cosmos: v18-Upgrade startet am 17. Juli

Am 17. Juli wird das v18-Upgrade von Cosmos (ATOM) live geschaltet, was die Nützlichkeit von ATOM deutlich verbessern soll. Mit diesem Upgrade kann die Governance des Cosmos Hubs entscheiden, welche CosmWasm-Verträge auf Cosmos bereitgestellt werden dürfen. Das Gaia v18-Upgrade stellt damit einen wichtigen Meilenstein dar und führt leistungsstarke neue Funktionen ein. Dazu gehören die implementierte permissioned CosmWasm für On-Chain-Deployments, das dynamische Gebührenmodell und beschleunigte Governance-Vorschläge. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Sicherheit, Effizienz und Governance-Fähigkeiten des Hubs zu verbessern.

Arbitrum: 66 Mio. $ Token-Unlock

Am 16. Juli wird Arbitrum (ARB) Token im Wert von 66 Millionen US-Dollar freischalten. Ein Großteil dieser Tokens geht an Investoren, Berater und das Team. Arbitrum ist eine der führenden Layer-2-Lösungen für Ethereum und hat eine Bewertung von über 2 Milliarden US-Dollar. Trotz der großen Freischaltung dürfte der Verkaufsdruck überschaubar sein, da derartige Verwässerungen meist im Vorfeld bereits eingepreist werden. Arbitrum verbessert die Skalierbarkeit von Ethereum erheblich, indem es schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht.

Krypto-Tipp: Pepe Unchained explodiert auf 4 Mio. $

Doch natürlich passiert auch bei neuen Coins einiges. Schließlich ist dieses Marktsegment äußerst dynamisch. Pepe Unchained ist hier ein neues Projekt, das sowohl die Beliebtheit von Meme-Coins als auch die Vorteile von Layer-2-Technologien vereinen möchte. Dieses bietet Investoren also nach eigener Aussage die Möglichkeit, von der schnellen und viralen Natur von Meme-Coins zu profitieren und gleichzeitig die Effizienz einer fortschrittlichen Blockchain zu nutzen.

Zum Pepe Unchained Presale

In der nächsten Woche steht schon die nächste Preiserhöhung an, die in rund 48 Stunden erfolgt. Damit haben Anleger die letzte Gelegenheit, PEPU-Token zum aktuellen Preis zu erwerben. Darüber hinaus dürfte das gesammelte Kapital in der nächsten Woche deutlich über 4 Millionen US-Dollar steigen, wenn wir die jüngste Dynamik berücksichtigen.

Pepe Unchained hebt sich durch die Integration einer eigenen Layer-2-Blockchain ab, die schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglichen soll. Das Team möchte hier ein Ökosystem für Meme-Coins aufbauen.

Investoren können PEPU-Token einfach über die offizielle Website erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und mit ETH, USDT oder BNB bezahlen. Die dedizierte Layer-2-Blockchain ist eigens dafür auf Geschwindigkeit, Sicherheit und niedrige Gebühren optimiert, was ein neues Ökosystem für Meme-Coins erschaffen könnte.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.