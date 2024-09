Krypto News: Ethereum (ETH) hat Jahresgewinne vollständig abgegeben - Year to Date im Minus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während Investoren am Kryptomarkt auf Erleichterung warten, verschärft sich die Lage. Der Bitcoin-Kurs ist unter die 53.000 Dollar Marke gefallen und Ethereum ist auf rund 2.150 Dollar gefallen. Die Kurse der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung scheinen keinen Boden zu finden. Während Bitcoin das noch etwas leichter wegstecken kann, da der Coin heuer eine bessere Performance hingelegt hat, sieht es bei ETH schon anders aus. Der Ether-Kurs liegt inzwischen Year to Date im Minus. Eine Entwicklung, die wohl noch vor ein paar Monaten nur die wenigsten für möglich gehalten hätten.

Jahresgewinne wieder abgegeben

Es ist fast schon eine unglaubliche Meldung, die heute die Runde macht. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, die heuer schon eine Rendite von über 85 % erzielt hat, hat die Gewinne inzwischen wieder vollständig abgegeben. Year to Date liegt der Ether-Kurs nun im Minus.

Damit wird schnell deutlich, dass ETH auch in diesem Jahr wieder nicht mit Bitcoin mithalten kann. Obwohl es, genau wie bei Bitcoin, zu einer ETF-Zulassung in den USA gekommen ist, die eigentlich Milliarden von Dollar in den Markt spülen hätte sollen. Gekommen ist es nun ganz anders. Vom Jahreshoch von 4.100 Dollar ist ETH nun auf rund 2.150 Dollar gefallen. Dabei könnte das Schlimmste noch gar nicht überstanden sein.

Warum fällt ETH so weit zurück?

In früheren Zyklen ist erst der Bitcoin-Kurs und die Bitcoin-Dominanz gestiegen, danach wurden Gewinne umverteilt in große Altcoins wie Ethereum und am Schluss hat es noch eine Meme Coin Season gegeben. Das war in Zeiten, in denen die Krypto-Rallye von Privatanlegern angetrieben war, ein normaler Ablauf.

Allerdings zeigt sich diesmal schnell, dass der Bullrun im ersten Quartal in erster Linie auf institutionelle Anleger und die Spot Bitcoin ETFs zurückzuführen ist. Da in die börsengehandelten Fonds bereits Milliarden von Dollar investiert wurden, die auch nicht mehr umverteilt, sondern höchstens vom Markt wieder abgezogen werden, fällt auch die Altcoin Season diesmal aus. Zumindest wird die Bitcoin-Dominanz nicht mehr so schnell so weit sinken, wie es in früheren Altcoin Seasons der Fall war.

Inzwischen liegt die Bitcoin-Dominanz bei über 56 %, während Ethereum noch 14 % des gesamten Kryptomarktes ausmacht. Ethereum war noch im letzten Jahr bei über 20 %. Das bedeutet keinesfalls, dass der Ether-Kurs nicht bald wieder steigen könnte, allerdings wird es schwer werden, Bitcoin langfristig outzuperformen, solange institutionelle Anleger die Rallye treiben und eher auf Bitcoin setzen.

Um eine größere Rendite als mit BTC zu erzielen, müssen Anleger also eher bereit sein, das größere Risiko einzugehen, das mit Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung einhergeht, wobei Investoren derzeit vermehrt auf den neuen Pepe Unchained ($PEPU) setzen.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained bringt neue Layer 2 für Ethereum

Pepe Unchained ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, sondern ein Projekt, das die Ethereum-Blockchain um eine Layer 2 erweitert. Pepe Unchained bringt nämlich seine eigene Blockchain mit, die Transaktionen schneller und günstiger ermöglicht. Das Konzept eines Meme Coins mit eigener Blockchain hat schon bei Dogecoin extrem gut funktioniert. DOGE ist heute immer noch der mit Abstand größte und erfolgreichste Meme Coin. Auch auf der PEPU-Chain könnte schon bald einiges los sein, sodass der $PEPU-Kurs schnell durch die Decke gehen könnte.

($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und da Anleger innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von über 12,2 Millionen Dollar gekauft haben, gehen Analysten davon aus, dass $PEPU ein Megaerfolg werden könnte. Die Prognosen überschlagen sich dabei, wobei erwartet wird, dass sich der Kurs vervielfachen könnte, wenn sich die PEPU-Chain durchsetzt. Außerdem wird der Vorverkaufspreis bis zum Listing an den Kryptobörsen mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können, während es am restlichen Markt bergab geht.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.