Krypto News: Experte findet es „dumm, nicht in ETH zu investieren“

Bitcoin und Ethereum legen heute moderat um 1 Prozent zu. Auf Wochensicht tendieren die beiden wertvollsten Kryptowährungen der Welt weitgehend unverändert. Nun stellt sich dennoch die Performance in 2025 gänzlich unterschiedlich dar. Während Bitcoin weniger als 10 Prozent seines Werts einbüßte und damit durchaus im Rahmen einer für Kryptos normalen Schwankungsbreite gehandelt wird, crasht Ethereum massiv. Mit einer Year-to-Date-Performance von über 52 Prozent ist Ethereum der schlechteste Top 10 Coin.

Doch gerade nun sieht ein Experte eine Chance – wer nun Ethereum ignoriere, sei schlichtweg dumm. Das steckt dahinter:

Krypto Prognose: „Wer Ethereum nicht kauft, ist dumm“

Der Trader TraderPA sieht Ethereum derzeit an einer entscheidenden technischen Unterstützungszone, die als Ausgangspunkt für starke Kursbewegungen dienen könnte. So sieht er hier eine antizyklische Gelegenheit, da viele Anleger aktuell zögern.

Seiner Einschätzung nach könnten sich ähnliche Marktbedingungen wie in früheren Wachstumsphasen wiederholen. Die potenzielle Aufwärtsbewegung sei beträchtlich. TraderPA geht davon aus, dass sich der ETH-Kurs bis zum Jahresende auf 5.000 bis 6.000 US-Dollar erholen und damit mehr als verdoppeln könnte.

Sein Fazit: Wer Ethereum nicht an diesem Punkt kauft, sei dumm.

Auch andere Analysten teilen eine optimistische Einschätzung zu Ethereum. Mister Crypto betont, dass ETH derzeit stark unterbewertet sei und verweist auf eine laufende Akkumulationsphase, die sich dem Ende zuneigen könnte. Diese Phase, in der institutionelle und erfahrene Anleger kontinuierlich kaufen, habe in der Vergangenheit häufig als Vorbote einer Kursrallye gedient. So gebe die aktuelle Marktstruktur klare Hinweise auf einen bevorstehenden Aufwärtstrend.

$ETH is extremely undervalued.



Not being allocated here would be a mistake.



Ethereum is about to rally! pic.twitter.com/1BXcPvTrEZ — Mister Crypto (@misterrcrypto) April 19, 2025

Crypto Caesar sieht derweil Ethereum an einem technisch relevanten Unterstützungsbereich, der ein potenziell günstiges Einstiegsniveau markiert. Zwar hält er kurzfristig auch eine weitere Korrektur in den Bereich von 1.100 bis 1.200 US-Dollar für möglich, doch gerade in diesem Szenario könnten sich Anleger laut seiner Analyse noch offensiver positionieren.

$ETH – #Ethereum: I’m watching the blue levels.



You cannot ignore this opportunity and do nothing. pic.twitter.com/rjxATwpuLd — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) April 18, 2025

Viele Analysten sind damit bullisch. Antizyklische Strategien scheinen eine Option bei Ethereum. Doch zur Wahrheit gehört eben auch, dass Ethereum zuletzt immer weiter gegen Bitcoin und andere Altcoins abwertete. Das Sentiment ist sehr schwach ausgeprägt. Wann und ob ETH letztendlich dreht, wird erst die Zukunft zeigen.

Ethereum Alternative: Solaxy startet erste L2 auf Solana – besser als ETH?

Layer-2-Lösungen galten lange als exklusives Merkmal der Ethereum-Blockchain, um Skalierung und Effizienz zu verbessern. Nun kündigt sich mit Solaxy erstmals eine vergleichbare Layer-2-Entwicklung für Solana an.

Die Solana-Blockchain ist für ihre hohe Geschwindigkeit bekannt, steht jedoch immer wieder wegen wiederkehrender Netzwerkausfälle unter Beobachtung. Besonders bei starker Auslastung zeigt sich, dass das monolithische Design der Solana-Blockchain an seine Grenzen stößt. Vor diesem Hintergrund entsteht mit Solaxy eine neuartige Lösung, die erstmals ein echtes Layer-2-System für Solana darstellt. Das Projekt verfolgt einen Rollup-basierten Ansatz, um Transaktionen auszulagern, zu bündeln und effizienter ins Mainnet zurückzuführen. Diese Struktur erlaubt eine Entlastung des Hauptnetzwerks bei gleichzeitiger Sicherstellung der Sicherheit.

Direkt zum Solaxy Presale

Solaxy versteht sich damit als Verbindung zwischen Performance und Dezentralisierung im Solana-Ökosystem. Die Architektur greift bekannte Konzepte aus dem Ethereum-Ökosystem auf, passt sie jedoch speziell an die Solana Virtual Machine an. Damit gelingt es, sowohl die Geschwindigkeit zu erhöhen als auch die Gebühren deutlich zu senken. Die Resonanz in der Community ist groß – über 30 Millionen US-Dollar wurden schon investiert.

Ein weiterer Faktor für Wachstum bei SOLX ist die folgende Vision. Denn das Team präferiert eine Multichain-Ausrichtung. Der native Token SOLX ist sowohl auf Solana als auch auf Ethereum verfügbar. Diese Struktur ermöglicht es Entwicklern, ihre Anwendungen flexibel über verschiedene Chains hinweg zu betreiben. Das steigert die Reichweite und reduziert technische Abhängigkeiten. Für das Entwickler-Ökosystem ergeben sich dadurch neue Chancen. So möchte Solaxy die Liquidität von Ethereum endlich zu Solana bringen.

SOLX ist derzeit noch im Presale erhältlich. Unterstützt werden ETH, SOL, BNB und USDT. Der Kauf erfolgt direkt über die Website, kompatibel mit führenden Wallets – einfach hier das Wallet verbinden und die Token gegeneinander tauschen. Das Staking mit über 135 Prozent APY ist im Anschluss möglich. Wer vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen möchte, sollte zeitnah SOLX analysieren – denn schon morgen wird der SOLX Token teurer.

Direkt zum Solaxy Presale

