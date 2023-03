Krypto News: Letzte Chance, Fight Out Presale endet in 5 Tagen - neue Kryptowährung verbindet Megatrends und steht für gigantisches Wachstumspotenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin konnte in den letzten Wochen den breiten Markt outperformen. So gestaltet sich erfahrungsgemäß eben auch der Anfang einer Altcoin-Saison. Denn zunächst ist BTC der starke Faktor, um neues Kapital in den Kryptomarkt zu bringen. Hier sehen die Investoren Chancen, von der langfristigen Adoption zu profitieren. Das Sentiment wird bullischer, mehr Rendite soll es sein. Dann werfen Investoren den Blick auf Altcoins und eher risikoaffine Anleger schauen sich Krypto-Presales an, um eine deutlich marktschlagende Rendite zu erzielen. Dies könnte auch bei Fight Out der Fall sein – denn FGHT ist nur noch fünf Tage im Presale erhältlich – schnell sein könnte sich dank dieser Megatrends lohnen.

Fight Out Vorverkauf kurz vor 6 Millionen $: „The Fastest Growing Play-to-Earn-Game of 2023“

Der FOMO-Effekt tritt zum Ende eines Krypto-Presales verstärkt auf, da die Krypto-Community das Potenzial des Konzepts erkennt und FGHT als eine der besten Kryptowährungen mit attraktivem CRV ansieht. Krypto-Influencer beschäftigen sich mit dem neuen Coin und erhöhen die Bekanntheit. Der innovative Ansatz von Fight Out zielt nun darauf ab, ein steigendes Interesse der Krypto-Community zu generieren, indem man Gamer und Sport-Fans in einem Ökosystem vereint.

FGHT-Token-Holder aus dem Vorverkauf können umgehend an Rewards partizipieren und erhalten eine kostenlose Mitgliedschaft im Metaverse-Ökosystem. Aus diesen Gründen ist bei fundamentaler Überzeugung natürlich eine frühzeitige Investition in FGHT sinnvoll. So konnte man schon fast sechs Millionen $ einsammeln und bezeichnet sich auf der Website nicht ohne Grund als am „schnellsten wachsendes Play-2-Earn-Game in 2023“.

„Wir glauben, dass Spieler für ihre harte Arbeit, ihre Leistungen und ihre Beiträge zur Spielegemeinschaft belohnt werden sollten.

Wir glauben, dass Web3-Spiele nicht nur für Web3-Natives zugänglich sein sollten.

Wir glauben, dass Gaming eine spaßige, lohnende Erfahrung sein sollte, die dein Leben bereichert, anstatt es zu zerstören.

Wir glauben, dass jeder einen gesunden, aktiven Lebensstil führen sollte und dass die Gesellschaft dadurch ein besserer Ort wäre.

Wir glauben, dass Menschen, die dies ändern wollen, Zugang zu Anleitung, Inspiration und Belohnungen haben sollten, um erfolgreich zu sein.“

Vielfalt statt Einfalt: Fight Out setzt auf Fantasy-Gaming, Web3, Fitness & Metaverse

Für Krypto-Projekte ist es besonders vielversprechend, mehrere wachstumsstarke Märkte innovativ miteinander zu verbinden. Somit kann man Wachstum aus verschiedenen Facetten generieren. Durch die Kombination verschiedener Märkte lassen sich Synergien schaffen, die zu mehr Effizienz und Nachfrage führen. Hier kann die Verbindung von unterschiedlichen Märkten die Reichweite und Anwendbarkeit eines Krypto-Projekts erweitern – mehr Fantasie bedingt dann häufig auch steigende Kurse, da der Markt das höhere Wachstumspotenzial schnell einpreist.

Bei Fight Out findet man somit eine gekonnte Kombination von realer Welt und virtuellem Metaverse, von Fantasy-Gaming mit Sport oder Wetten mit Web3.

Das neue Krypto-Projekt Fight Out verfolgt einen innovativen Ansatz, um das Interesse der Krypto-Community nachhaltig zu wecken. Das Avatar-basierte Spiel von Fight Out soll Gamern und Sportfans Belohnungen innerhalb und außerhalb der Anwendung bieten, damit diese dem Ökosystem langfristig treu bleiben. Diese können an Ereignissen in der virtuellen Kampfwelt teilnehmen und auf sie wetten. Fight Out kombiniert hier Kampfsport und Videospiele und könnte in Zukunft von der wachsenden Beliebtheit dieser beiden Branchen profitieren.

Börsen-Listings am 05. April: Zahlreiche Notierungen bereits bestätigt

Ein positiver Handelsstart für Kryptowährungen ist wichtig, da dieser das Vertrauen von Anlegern und Investoren stärkt und das Interesse an der betreffenden Kryptowährung potenziell erhöht. Dies kann dann direkt ein erhöhtes Handelsvolumen bedingen, was wiederum zu einem höheren Preis führen kann. Listings bei verschiedenen Krypto-Börsen sind hier vorteilhaft, da sie das Handelsvolumen und die Liquidität erhöhen. Mehr Liquidität führt zu einer höheren Marktstabilität und bietet den Anlegern eine größere Chance, ihre Positionen zu öffnen oder zu schließen. Zugleich erhöht eine höhere Liquidität die Chance auf einen Kursanstieg, ist natürlich aber keine Garantie für einen Pump.

Der Vorverkauf von FGHT Token endet in sechs Tagen und es bleibt noch bis zum 31. März Zeit, die Token zum festen Preis von 0,0333 $ zu erwerben. Der ICO von Fight Out wird dann kurze Zeit später am 5. April folgen. Sieben Krypto-Börsen – XT.com, BKEX, LBank, BitForex, Changelly Pro, Uniswap und DigiFinex – haben das initiale Listing bereits bestätigt.

Bei Redaktionsschluss konnte Fight Out rund 5,836 Millionen $ einsammeln. Der nächste Meilenstein bei 6 Millionen $ sollte somit zeitnah fallen. In 5 Tagen und 16 Stunden endet der Vorverkauf, der ein letztes Mal den ERC-20-Token zum fixen Preis von 0,0333 $ offeriert. Möchten sich Händler nicht auf die Preisbestimmung am Markt verlassen und noch möglichst günstig Fight Out akkumulieren, sollte man sich beeilen. Wer nach eigenständiger Due-Diligence vom Zukunftspotenzial hinter FGHT überzeugt ist und ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis identifiziert, kann mit ETH oder USDT in weniger als fünf Minuten erste FGHT Token kaufen.

