Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Rückblickend gab es in der vergangenen Woche eine relativ solide Entwicklung. Der digitale Währungsmarkt notiert am Sonntagnachmittag bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,15 Billionen $. Der Bitcoin tendiert auf Wochensicht unverändert, während ETH eine deutliche Outperformance mit 3,5 % Kursgewinnen erreicht. Der große Gewinner in der Top 10 des digitalen Währungsmarkts war XRP, demgegenüber verlor Polygon relativ deutlich. Erneut scheint es somit am Sonntag an der Zeit, einen kurzen Krypto News Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten der Woche zu werfen.

Besser als PEPE? Wall Street Memes sammelt fast vier Millionen $ ein

PEPE war Gestern, WSM könnte die Zukunft gehören. Denn Wall Street Memes sammelte mittlerweile über 3,8 Millionen $ ein. Dabei läuft der Vorverkauf erst rund neun Tage. Das Momentum ist stark, massives Interesse an Wall Street Memes vorhanden. Die Community hinter WSM kreiert einen viralen Hype und personifiziert das Interesse der Kleinanleger, gegen die übermächtigen Hedgefonds, Shortseller und Finanzeliten zu bestehen.

Da dies mit einer 100 % Community-basierten Meme-Kryptowährung endlich gelingen könnte, bleibt das Interesse hoch. WSM geht viral und könnte sich in 2023 mehr als verzehnfachen. Da jede Phase aktuell deutlich vor dem anvisierten Ende mit einer Preissteigerung endet, sollten sich Investoren für die maximale Rendite beeilen.

Hier geht’s zu Wall Street Memes

PayPal setzt auf Krypto: Investitionen in Web3-Wallet

PayPal gab in der vergangenen Woche den nächsten Schritt in der Krypto-Adoption bekannt. Denn mehrere Millionen $ werden in das Wallet-Unternehmen Magic investiert. Unter Federführung von PayPal Ventures wurde eine neue Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen, die das Venture-Capital für Magic auf rund 80 Millionen $ erhöht.

Mit dem Einstieg in die Web3-Welt möchte PayPal als Innovationsführer die Stellung in der Fintech-Welt stärken und sich vor einer Disruption schützen. Führungskräfte von PayPal äußerten sich stolz über die Zusammenarbeit mit Magic und sehen hier eine steigende Anzahl von potenziellen Web3-Nutzern. Derartige Kooperationen und ein grundlegendes Interesse etablierter Unternehmen sind wichtig, um die Adoption zu beschleunigen und neue Krypto-Nutzer anzuziehen.

Nike-NFTs kommen zu EA Sports

Am 1. Juni gab Nike bekannt, dass die NFTs in den kommenden Monaten in die Spiele von EA Sports integriert werden. Obwohl die spezifischen Spieltitel, die die virtuellen Güter von Nike enthalten werden, weder von Nike noch von Electronic Arts bekannt gegeben wurden, scheint FIFA eine wahrscheinliche Wahl. Das Fußball-Spiel wurde erst im Jahr 2022 als das „beliebteste Spiel“ ausgezeichnet. Nike enthüllte die .swoosh NFT-Plattform erstmals im November 2022 und brachte Anfang 2023 eine Kollektion von NFTs auf den Markt.

Offiziell lässt sich das Unternehmen wie folgt in der Pressemitteilung zitieren:

„Nike und EA SPORTS teilen ein gemeinsames Engagement für Innovation, Kreativität und Exzellenz, und wir sind begeistert, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte Ron Faris, GM von Nike Virtual Studios. „Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unglaubliche neue Erfahrungen für unsere .SWOOSH-Community und die riesige EA SPORTS-Fangemeinde zu schaffen.“

AiDoge (AI) legt Datum für Token-Claim und ICO fest – letzte Chance auf 10x

Der Vorverkauf des innovativen, KI-basierten Meme-Generators AiDoge war ein voller Erfolg. Denn der native Token, der auf der Ethereum-Layer-2 Arbitrum basiert, brachte insgesamt 14,9 Millionen $ ein. Aktuell werden weitere Token zum offiziellen Launch-Preis verkauft. Wer somit nicht unmittelbar in die parabolische Kursentwicklung nach dem ICO hineinkaufen möchte, hat noch wenige Tage für ein Investment Zeit.

Attention #AiDogeArmy!



We have an important update to share with you regarding CLAIM + LAUNCH & CONTRACT DEPLOYMENT!



Our token contract is now deployed! Check it out below!



https://t.co/H5IoBOe5Yj#AiDoge #Crypto #SmartContract #MemeCoin



(1/2) pic.twitter.com/HnfD319qlE — aidogecrypto (@aidogecrypto) May 30, 2023

Denn nun gab das Team offiziell bekannt, dass der Token-Claim und Launch am 19. Juni erfolgen werden. Weitere Informationen sollen folgen – der offizielle Handelsstart des gehypten Meme-Coins dürfte sehnsüchtig erwartet werden.

Direkt zu AiDoge

Partnerschaft mit Red Bull: „Flügel“ für die Sui Blockchain?

Kurz nach dem Start konnte die Sui-Blockchain eine bedeutende Kooperation verkünden. Am 1. Juni gab das Blockchain-Netzwerk Sui bekannt, dass es mit dem Formel-1-Team Oracle Red Bull Racing zusammenarbeitet

Sowohl Sui als auch Aptos haben ihren Ursprung in dem gescheiterten Blockchain-Projekt von Facebook. Obwohl der Token-Launch unter zweifelhaften Umständen stattfand und insbesondere die massive VC-Finanzierung für Bedenken sorgt, offenbart das Projekt dennoch insbesondere fachliches Potenzial. Mit innovativen technischen Neuerungen wie der benutzerfreundlichen Programmiersprache „Move“ und der „Parallel-Execution“ werden alternative Ansätze für die Blockchain-Technologie dargestellt.

MiCA-Regulierung: Offizielle Unterzeichnung – fortschrittliche Krypto-Gesetzgebung in der EU

Die Vertreter des EU-Parlaments und des Rates haben den abschließenden Entwurf für die MiCA-Regulierung unterzeichnet. Nun steht das Inkrafttreten unmittelbar bevor. Mit dieser Verordnung schafft die EU als erste große Wirtschaftszone einheitliche Vorschriften für den digitalen Währungsmarkt.

Aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten in den USA verlagern immer mehr Projekte ihre Aktivitäten aus den Vereinigten Staaten, während die EU zur attraktiven Alternative wird. Nach der Unterzeichnung muss die MiCA-Verordnung zunächst im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Nach 20 Tagen tritt die Verordnung dann in Kraft. Dann haben die Staaten bis zu 1,5 Jahre Zeit, die Verordnung umzusetzen.

yPredict erreicht 2 Millionen $ Meilenstein – 33 % Buchgewinne bleiben möglich

Die KI-basierte Krypto-Plattform yPredict hat im Vorverkauf einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem über 2 Millionen $ von Investoren eingesammelt wurden. Das yPredict-Team setzt auf innovative, KI-gestützte Tools für den Krypto-Handel und Marktanalysen. Investoren, die an einem vielversprechenden Krypto-Startup für das Jahr 2023 teilhaben möchten, sollten schnell handeln. Denn die nächsten Preisanhebungen stehen bevor.

Der YPRED Token wird später in diesem Jahr an großen Börsen für 0,12 $ gehandelt werden, was einen Buchgewinn von 33 % ermöglicht. Die Fortschritte in der KI-Technologie, wie sie durch den Aufstieg von generativen KI-Chatbots wie ChatGPT oder Bard offenkundig werden, sind ein globaler Wachstumstreiber. Durch die Analyse großer Mengen an Kursdaten können KI-Modelle Trends schneller und präziser als Menschen erkennen. Mit einer steigenden Nachfrage nach KI-basierten Handelstools könnte YPRED dank günstiger Bewertung beim ICO stark profitieren.

Direkt zum yPredict Presale