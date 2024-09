Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzte September-Woche verläuft erneut zufriedenstellend. Bitcoin steigt in den vergangenen sieben Tagen um rund 5 Prozent. Der gesamte September bringt bis dato zweistellige Kursgewinne. Nun endet der Monat September aller Voraussicht nach bullisch – eine Seltenheit in der Geschichte von Krypto. Bitcoin kratzt an 66.000 US-Dollar, auch Altcoins ziehen wieder an. Wer die Zukunft adäquat beurteilen möchte, muss auch wichtige Events aus der Vergangenheit kennen.

Schauen wir uns im Krypto News Rückblick an, was in den letzten Tagen für Bitcoin & Co. wichtig war.

Bitcoin bricht mehrmonatigen Abwärtstrend

Der Bitcoin-Markt zeigt aktuell starke Aufwärtstendenzen, insbesondere durch die gestiegene Nachfrage in den USA. Der sogenannte Coinbase Premium Index, der die Preisdifferenz zwischen Bitcoin auf Coinbase und anderen globalen Plattformen misst, weist auf eine erhöhte Nachfrage von US-Investoren hin. US-Anleger trieben den Bitcoin-Kurs zuletzt also auf ein neues Verlaufshoch.

Higher demand in the US made Bitcoin rallied today towards $65K.



The Coinbase premium increased to the highest level in two weeks. pic.twitter.com/YhJItIGNvY — Julio Moreno (@jjcmoreno) September 27, 2024

Mit einem aktuellen Kurs von fast 66.000 US-Dollar hat Bitcoin wichtige Widerstände durchbrochen. Dabei war ein Schlusskurs von 65.000 US-Dollar entscheidend für den weiteren Aufwärtstrend. Sollte Bitcoin dieses Niveau halten, könnte eine weitere Rallye auf das Allzeithoch aus dem Oktober 2024 folgen. Der Ausbruch aus dem mehrmonatigen Abwärtstrend ist Geschichte.

FTX-Rückzahlungen starten, Ellison wandert ins Gefängnis

Die Krypto-Börse FTX sorgt erneut für Schlagzeilen. Dies geschieht, während Caroline Ellison, der ehemalige CEO von Alameda Research, für zwei Jahre ins Gefängnis muss. Analysten spekulieren ferner, dass die Rückerstattung von etwa 16 Milliarden US-Dollar eine positive Wirkung auf den Krypto-Markt haben könnte. Viele der geschädigten FTX-Kunden könnten die erhaltenen Gelder in Kryptowährungen reinvestieren, was potenziell für eine erhöhte Liquidität und steigende Kurse sorgen könnte.

FTX, einst eine der größten Krypto-Plattformen, stürzte 2022 aufgrund einer massiven Liquiditätskrise ab. Unter der Leitung von Sam Bankman-Fried wurden Kundengelder missbräuchlich verwendet, was letztlich zur Insolvenz führte. Bankman-Fried wurde dafür zu 25 Jahren Haft verurteilt, während Ellison aufgrund ihrer kooperativen Aussagen eine mildere Strafe erhielt.

Der Beginn der Rückzahlungen könnte den Bitcoin-Kurs signifikant beeinflussen, da Krypto-affine Anleger neues Kapital in den Markt einbringen könnten. Die Rückzahlungen haben begonnen – die kommenden Wochen dürften spannend werden.

MY FRIEND JUST RECEIVED $1.7M OFF FTX



HE IS BUYING BITCOIN



THE $16 BILLION DISTRIBUTION HAS BEGUN. pic.twitter.com/DojEpgHjLX — That Martini Guy (@MartiniGuyYT) September 29, 2024

Meme-Coins zeigen Stärke, Arthur Hayes wird bullisch

Arthur Hayes, Mitbegründer der Krypto-Handelsplattform BitMEX, prognostiziert eine positive Zukunft für Meme-Coins. In einem Beitrag auf X erklärte er, dass diese Kryptowährungen weiter an Bedeutung gewinnen könnten. Aufgrund seiner Expertise in der Krypto-Branche wird seine Einschätzung von vielen Investoren aufmerksam verfolgt. Wenn führende Experten Meme-Coins empfehlen, kommt wieder Interesse am spekulativen Marktsegment voran.

It's time for a memecoin breakout. I respect my $MOTHER, I $MOG like no one else, but I can't neglect $PEPE.



Yachtzee Bitches! — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 27, 2024

Pepe Unchained erreicht 16 Mio. $ – Zuschüsse für dApp-Entwickler geplant

Pepe Unchained hat sich derweil als eines der größten Krypto-Projekte herausgestellt, das im Bereich der Meme-Coins neue Maßstäbe setzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Meme-Coins verfolgt Pepe Unchained das Ziel, eine Layer-2-Blockchain zu etablieren, die speziell auf die Bedürfnisse der Meme-Coin-Community ausgerichtet ist. Diese innovative Blockchain soll vor allem durch schnelle und kostengünstige Transaktionen punkten, was sie von anderen Projekten abhebt. Denn bei PEPU gibt es mehr Nutzen als bei den meisten Meme-Coins.



Der Vorverkauf von Pepe Unchained verlief äußerst erfolgreich und konnte bereits mehr als 16 Millionen US-Dollar einsammeln. Das Projekt setzt eben nicht nur auf den Hype um Pepe, sondern geht inhaltlich weit darüber hinaus, indem es eine eigene dezentrale Börse und einen Blockchain-Explorer integriert. Diese Funktionen sollen Transparenz fördern und das Vertrauen der Nutzer stärken. Zudem plant das Team hinter Pepe Unchained gezielte Förderprogramme, um die Weiterentwicklung der Plattform zu unterstützen. Entwickler bekommen Zuschüsse, um dApps zu entwickeln, die wiederum mehr Nachfrage bei Pepe Unchained generieren könnten.



PayPal startet Krypto-Trading für institutionelle Kunden

PayPal hat in der kommenden Woche sein Krypto-Angebot in den USA erneut erweitert. Denn es wird fortan für Geschäftskunden möglich, Kryptowährungen über ihre Konten zu kaufen, zu halten und zu verkaufen. US-amerikanische Händler können ihre digitalen Assets auch an externe Blockchain-Adressen übertragen, was eine größere Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Krypto-Assets schafft. Diese Erweiterung zeigt PayPals klare Ausrichtung auf eine intensivere Nutzung von Kryptowährungen im Geschäftsbereich.

NEW: PayPal now allows US businesses to withdraw #Bitcoin and crypto to external wallets pic.twitter.com/oeX3MOACS6 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 25, 2024

Seitdem PayPal im Jahr 2020 seinen Privatkunden den Zugang zu Kryptowährungen ermöglichte, hat das Unternehmen kontinuierlich in diesem Bereich investiert. Ein weiterer Meilenstein war die Einführung des eigenen Stablecoins, PayPal USD (PYUSD), der mittlerweile auf verschiedenen Blockchains wie Ethereum und Solana genutzt wird.

Hype um HMSTR-Airdrop endet – starke Kritik an Team

Hamster Kombat ist ein Telegram-basiertes Klickspiel, das im März 2024 veröffentlicht wurde. Dieses entwickelte sich aufgrund der Erwartung eines großen Airdrops rasch zu einem der populärsten Spiele in der Krypto-Szene. Mit über 300 Millionen Spielern weltweit war die Fantasie groß, aber nur 42 Prozent dieser Spieler qualifizierten sich letztlich für den versprochenen Airdrop. Trotz der großen Hoffnungen erhielten die meisten Teilnehmer im Schnitt nur etwa 1.000 HMSTR-Token, was umgerechnet lediglich 10 US-Dollar entsprach. Diese geringe Ausschüttung führte zu massiver Kritik. Besonders kritisch wurde auch der Umstand gesehen, dass 15 Prozent der Token an Influencer gingen, die das Spiel oft gar nicht ausprobiert hatten. In sozialen Netzwerken wurde der Airdrop als einer der schlechtesten Airdrops in der Geschichte der Kryptowährungen bezeichnet.

Crypto All-Stars erreicht 1,75 Mio. $ – neues Staking-System

Crypto All-Stars hat in der vergangenen Woche bereits über 1,75 Millionen US-Dollar im Presale erreicht und strebt den Aufbau eines innovativen Staking-Ökosystems für Meme-Coins an.



Eine der Hauptinnovationen ist das sogenannte „MemeVault“, das die Verwaltung von Coins aus unterschiedlichen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum, Solana und der Binance Smart Chain zentralisiert. Dieses Konzept reduziert die Komplexität des Stakings erheblich, indem es Nutzern den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen und Wallets erspart. Dies soll insbesondere Anlegern zugutekommen, die sich ein passives Einkommen aus Staking-Belohnungen erhoffen.

Der STARS-Token, der im Presale erworben werden kann, ist direkt nach dem Kauf ebenfalls für das Staking geeignet. Die Belohnungen werden über zwei Jahre ausgeschüttet. Crypto All-Stars setzt mit Staking und Meme-Coins 2024 auf Megatrends.



