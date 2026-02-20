Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt zeigte sich in der vergangenen Woche leicht schwächer. Bitcoin verlor rund 3 %, während Ethereum deutlicher unter Druck stand und zwischenzeitlich wieder unter die Marke von 2.000 US-Dollar rutschte. Insgesamt bleibt die Dynamik begrenzt, größere Ausbruchsbewegungen fehlen. Der übergeordnete Fokus der Finanzmärkte liegt weiterhin klar auf dem KI-Sektor, wo hohe Bewertungen und starke Kapitalzuflüsse die Aufmerksamkeit dominieren.

Kryptowährungen geraten dadurch kurzfristig in den Hintergrund. Dennoch gab es mehrere relevante Entwicklungen, die mittel- bis langfristig Einfluss auf den Markt haben könnten.

1. Coinbase führt Bitcoin-Zinsen ein

Coinbase hat ein neues Produkt vorgestellt, bei dem Nutzer auf bestimmte Bestände Zinsen in Bitcoin erhalten können. Im Fokus steht dabei insbesondere USDC: Kunden können ihre Stablecoin-Bestände verzinsen und sich die Erträge teilweise in Bitcoin auszahlen lassen. Das Modell verbindet klassische Stablecoin-Renditen mit einem indirekten Bitcoin-Exposure. Für den Markt ist das strategisch interessant, da es Anreize schafft, Kapital auf der Plattform zu halten und gleichzeitig die Nachfrage nach Bitcoin erhöhen könnte.

How to earn more Bitcoin:



1) Hold USDC

2) Flip the switch

3) Earn rewards in BTC every week



Earn unlimited 3.5% rewards, paid in BTC, with Coinbase One. Rolling out now. pic.twitter.com/mXYD8CXNPN — Coinbase (@coinbase) February 18, 2026

Gerade in einem Umfeld moderater Kursbewegungen setzen Anbieter verstärkt auf Renditeprodukte, um Nutzer zu binden. Ob sich das Modell nachhaltig etabliert, dürfte auch von regulatorischen Rahmenbedingungen abhängen.

2. Supreme Court, Zölle und neue Handelsunsicherheit

In den USA erklärte der Supreme Court zentrale Elemente von Donald Trumps früherer Zollpolitik für unzulässig. Kurz darauf reagierte Trump politisch und kündigte neue pauschale Importzölle von zunächst 10 % an, die inzwischen auf 15 % angehoben wurden. Diese erneute Eskalation im Handelskonflikt sorgt für Unsicherheit an den globalen Märkten. Für Krypto bedeutet das zweierlei: Einerseits steigt die Volatilität, andererseits könnte ein verschärftes geopolitisches Umfeld langfristig die Nachfrage nach alternativen, staatsunabhängigen Assets wie Bitcoin erhöhen. Kurzfristig dominieren jedoch Risikoaversion und Kapitalflüsse in defensivere Anlagen.

Today’s 6-3 ruling by the Supreme Court is a Victory for the American People and a Win for the Separation of Powers enshrined in the Constitution of the United States.



In Learning Resources, Inc. v. Trump, our Supreme Court has reaffirmed that the Constitution grants Congress -… — Mike Pence (@Mike_Pence) February 20, 2026

3. SEC-Chef Paul Atkins kündigt „Fast-Track“ an

Auf der Branchenkonferenz ETHDenver stellte SEC-Chef Paul Atkins eine beschleunigte Prüfstruktur („Fast-Track“) für bestimmte Krypto-Projekte in Aussicht. Ziel sei es, regulatorische Prozesse effizienter zu gestalten und klare Leitlinien für Token-Emissionen sowie Infrastrukturprojekte zu schaffen.

UPDATE: SEC Chair Paul Atkins plans to fast-track some crypto products, temporarily allowing certain tokenized securities to trade while long-term rules are developed. pic.twitter.com/k2mt8hLFOq — Cointelegraph (@Cointelegraph) February 19, 2026

Die Branche fordert seit Jahren mehr Rechtssicherheit, insbesondere bei der Einstufung von Token als Wertpapiere oder Rohstoffe. Ein Fast-Track-Verfahren könnte Genehmigungsprozesse verkürzen und Innovation in den USA stärken. Entscheidend wird jedoch sein, wie konkret diese Ankündigungen umgesetzt werden und ob sie tatsächlich zu spürbaren Erleichterungen für Projekte und Investoren führen.

4. Bitcoin Hyper: 31,5 Mio. US-Dollar im Presale

Im Presale-Segment sorgt aktuell Bitcoin Hyper für Aufmerksamkeit. Das Projekt kombiniert eine Bitcoin-Layer-2-Architektur mit Elementen aus dem Solana-Ökosystem. Über eine integrierte Solana Virtual Machine sollen schnellere Smart-Contract-Funktionen ermöglicht werden, während zk-Proofs und eine Bridge-Struktur die Verbindung zur Bitcoin-Mainchain sichern.

Ziel ist es, das Bitcoin-Ökosystem funktionaler und DeFi-fähiger zu machen. Bereits über 31,5 Millionen US-Dollar wurden im Vorverkauf eingesammelt – ein Signal für starke Nachfrage trotz insgesamt ruhigem Marktumfeld. Solche Projekte zeigen, dass Innovationskapital weiterhin vorhanden ist.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

5. Hyperliquid startet DeFi Lobby

Hyperliquid hat in Washington das Hyperliquid Policy Center (HPC) gegründet, eine neue DeFi-Policy- und Advocacy-Organisation mit klarem Fokus auf regulatorische Klarheit für On-Chain-Derivate. Geleitet wird das Zentrum von Krypto-Jurist Jake Chervinsky. Finanziert wird der Start über rund 1 Million HYPE-Token aus dem Ökosystem, was – je nach Marktpreis – einem zweistelligen Millionenbetrag entspricht.

Hyperliquid launches a DeFi lobby, advocating for crypto-friendly policies on Capitol Hill.



Focus is on perpetual derivatives and blockchain infrastructure.



Crucial timing amidst evolving US crypto policy. via https://t.co/X6EBIC8LjO News#DeFi #CryptoPolicy pic.twitter.com/3AcM0KOBcq — Ressa (@Lazy_Ressa) February 19, 2026

Inhaltlich will HPC vor allem für Perpetual Futures („Perps“) einen rechtssicheren Rahmen in den USA mitgestalten. Ziel ist es, Innovation im DeFi-Sektor zu ermöglichen und gleichzeitig politische Kernfragen wie Marktintegrität und Zuständigkeiten zu adressieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.