Krypto News: Top-Trader verpasst 200x-Rendite und gibt ultimativen Ratschlag

Der digitale Währungsmarkt bietet weiterhin Potenzial für außergewöhnliche Renditen. Gerade die hohe Volatilität sorgt regelmäßig für starke Kursbewegungen, die clevere Anleger nutzen können. Immer wieder entstehen neue Projekte, bei denen ein früher Einstieg enorme Gewinne verspricht. Doch jeder Chance steht auch ein Risiko gegenüber – dieser Zusammenhang prägt den Krypto-Sektor. Wer Rendite sucht, muss Schwankungen aushalten können.

Ein erfahrener Top-Trader verpasste zuletzt sogar eine 200x-Rendite – und hat dennoch einen wertvollen Ratschlag für alle Krypto-Anleger.

Simon Dedic zählt zu den bekanntesten Stimmen der Krypto-Szene – als Investor, Analyst und Mitgründer von Moonrock Capital ist er seit Jahren in der Branche aktiv. Doch selbst erfahrene Profis bleiben nicht von Fehlentscheidungen verschont. In einem aktuellen Beitrag offenbart Dedic gleich mehrere verpasste Chancen, die ihm theoretisch Renditen von über dem 100-Fachen beschert hätten. Und liefert dabei eine wichtige Erkenntnis.

One of my biggest fumbles will always be selling 2M $RUNE between $0.05–$0.10 before it ran to $20.



I thought it couldn’t get worse. But I’m officially adding two more major fumbles to the list:



1) The @pumpdotfun team reached out to me in January 2024 with their pre-seed…