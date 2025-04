Krypto News Vorschau: Das wird jetzt wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch am heutigen Sonntag hält sich der Bitcoin-Kurs oberhalb der 94.000 Dollar Marke und kann damit einen Großteil seiner Gewinne der Woche halten. Seit dem Ostersonntag ist der Bitcoin-Kurs steil angestiegen und wie sich inzwischen zeigt, handelt es sich offenbar um einen nachhaltigen Anstieg. Das hat dazu geführt, dass auch zahlreiche Altcoins wieder explodiert sind. Sui, Solana, Ethereum und viele weitere konnten zweistellig zulegen. In bullishen Phasen überschlagen sich die Ereignisse am Kryptomarkt und auch in der kommenden Woche tut sich wieder einiges, das Anleger beachten sollten.

ISM Einkaufsmanagerindex am Donnerstag

Zur Zeit beschäftigen vor allem zwei Themen den Kryptomarkt und auch die globalen Finanzmärkte. Der Handelsstreit zwischen den USA und China und die daraus resultierende wirtschaftliche Entwicklung der USA. Geht es der US-Wirtschaft schlecht, geht es der Weltwirtschaft schlecht. Ökonomen gehen davon aus, dass die Handelszölle die Inflation in den USA wieder stark in die Höhe treiben werden und dass auch das Wirtschaftswachstum gebremst oder komplett eingedämmt wird. Ein Indikator, um das zu messen, ist der ISM Einkaufsmanagerindex, der am Donnerstag, dem 2. Mai, veröffentlicht wird.

(Entwicklung ISM Einkaufsmanagerindex – Quelle: Finanzen)

Der Einkaufsmanagerindex gilt als Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität der US-Industrie. Einkaufsleiter sollen dabei die Entwicklungen in ihrem Unternehmen im Vergleich zum Vormonat bewerten. So bekommt man ein Gespür dafür, wo die Reise hingeht und wie die Auftragslage in den USA ist.

Da die USA die größte Volkswirtschaft der Welt sind, hat das erheblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft und auch auf die Finanzmärkte. Fallen die Daten schlechter aus als erwartet, wird das dem Bitcoin-Kurs einen Dämpfer verpassen, während bessere Daten als erwartet den Kurs schnell auf 100.000 Dollar treiben könnten. Es lohnt sich also, die Veröffentlichung der Daten zu verfolgen.

Solaxy kurz vor der Markteinführung?

Auch im Bereich der Altcoins tut sich einiges. Mit Solaxy ($SOLX) steht die erste Layer-2-Lösung für Solana in den Startlöchern. Die Layer 2 soll dazu beitragen, die Skalierbarkeit von Solana zu erhöhen. Solana ist zwar schnell und günstig bei Transaktionen, die Blockchain ist aber auch häufig überlastet, was im schlimmsten Fall zum stundenlangen Stillstand führen kann. Solaxy geht dieses Problem an und bringt neben einer neuen Blockchain, die als Layer 2 für Solana aufgebaut ist, auch den $SOLX-Token auf den Markt.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Da die Layer 2 das Solana-Ökosystem stabilisieren und die Main Chain entlasten könnte, ist auch die Nachfrage nach dem $SOLX-Token extrem hoch. Aktuell ist $SOLX noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger fast 32 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Damit dürfte es nicht mehr lange dauern, bis $SOLX ausverkauft ist und auch der Start der Layer 2 dürfte damit nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Analysten vermuten, dass sich die neue Blockchain schnell durchsetzen und ein komplettes Ökosystem an Token und dApps entstehen könnte, bei dem $SOLX im Zentrum steht. Daher stehen die Chancen auch gut, dass der $SOLX-Kurs nach dem Launch explodiert, sodass es sich hier um einen der heißesten Altcoins in diesem Jahr handeln könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

Preiserhöhung bei Fantasy Pepe ($FEPE)

Neben Bitcoin sind auch Meme Coins in dieser Woche wieder explodiert. Auch Token aus dem KI-Bereich haben hohe Kapitalzuflüsse und Kurssteigerungen verzeichnet. Mit Fantasy Pepe kommt nun ein Coin auf den Markt, der diese beiden Trendthemen miteinander verbindet und dabei auch Fußballfans anspricht. Hierbei handelt es sich um die erste Fantasy Fußball Liga, in der KI-generierte Teams gegeneinander antreten und Nutzer Prognosen abgeben können, wer das Match gewinnt.

($FEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Fantasy Pepe Website)

Fantasy Pepe vermischt Themen, die kaum beliebter sein könnten und könnte dadurch das nächste große Ding am Kryptomarkt sein. Das Projekt ist erst in dieser Woche gestartet und die $FEPE-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich. Da der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen noch mehrfach erhöht wird, können frühe Käufer hier schon einen hohen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen, während der Kurs nach dem Handelsstart explodieren könnte.

Jetzt $FEPE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.