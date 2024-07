Krypto-Wal bullisch für WienerAI: 9 Mio. $ Presale endet in zwei Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Interesse an WienerAI steigt immer weiter. Ein großer Krypto-Investor hat nun 370.000 US-Dollar in den WienerAI ($WAI)-Token investiert, während sich der Vorverkauf insgesamt bereits der 9-Millionen-Dollar-Marke nähert.

Dieser auf KI-Handel spezialisierte Meme-Coin, der durch ein charmantes Dackel-Maskottchen repräsentiert wird, möchte mit innovativer Technologie den Markt der Meme-Coins aufrütteln.

Der große Investor hat insgesamt 114,15 ETH, was derzeit 370.000 US-Dollar entspricht, investiert. Dies verdeutlicht die Begeisterung rund um den leistungsfähigen KI-Handels-Chatbot, der das zentrale Element des Projekts darstellt.

Der aktuelle Vorverkaufspreis von WienerAI ermöglicht nur noch drei Tage den Einstieg zum fixen Preis. Mit über 70 Prozent der gesammelten Mittel, die bereits ins Staking gesperrt wurden, zeigt sich das Vertrauen der Anleger in das Potenzial von $WAI.

Bei einem endgültigen Vorverkaufspreis von nur 0,00073 US-Dollar pro $WAI stellt sich diese Gelegenheit als potenziell günstig dar. Interessierte warten augenscheinlich nicht unbedingt bis zur letzten Minute warten, woraus sich die steigende Dynamik erklärt.

Ob Neuling oder erfahrener Trader – mit dem Krypto-Trading-Bot von WienerAI soll es einfach werden, Handelskonfigurationen zu finden, wie eine Frage an ChatGPT zu stellen. Die Technologie von WienerAI soll laut Whitepaper eine Revolution im Handel mit Meme-Coins auslösen

Letzte Chance: WAI Presale endet in zwei Tagen

Bereits vor dem Start des WienerAI-Trading-Bots können Investoren durch den Erwerb von $WAI im Vorverkauf eine Beteiligung erwerben.

Der Krypto-Kanal von Coincierge hat ebenfalls die Potenziale von WAI in einem neuen Video hervorgehoben:

KI-Trading-Bot WienerAI: einfacher und besser traden

Erfolgreicher Krypto-Handel erfordert normalerweise umfassendes Wissen, Expertise und kontinuierliche Marktbeobachtung.

Dies könnte sich bald ändern. WienerAIs revolutionäre Technologie verspricht nämlich, gewöhnliche Händler in profitable Akteure zu verwandeln, ohne den bisherigen Aufwand und die notwendige Fachkenntnis.

Mit WienerAI können Händler frühzeitig von Handelsmöglichkeiten profitieren, da die KI-gestützte Technologie umfassende Unterstützung liefert.

Der bald erscheinende KI-basierte Handelsbot von WienerAI wird ein unverzichtbarer Begleiter für Anleger. Dieser agiert wie ein Chatbot, der es Benutzern ermöglicht, Handelsfragen über eine benutzerfreundliche Oberfläche einzugeben und sofort Antworten zu erhalten.

Händler stellen Fragen zu Marktchancen, und WienerAI präsentiert potenzielle Geschäfte und die besten dezentralen Börsen zur Ausführung.

Entscheidend ist insoweit, dass WienerAI die Logik hinter seinen Empfehlungen erklärt und den Nutzern wertvolle Einblicke bietet.

Händler können auch direkt über die Chatbot-Oberfläche handeln, wie im Bild unten dargestellt.

Zusätzlich fallen bei Transaktionen über die WienerAI-Schnittstelle keine Gebühren an. WienerAI schützt seine Nutzer ebenfalls vor Bots, die maximal extrahierbaren Wert (MEV) ausnutzen.

Zudem ist WienerAI unendlich aktualisierbar und besitzt modulare technologische Funktionen, die seine Relevanz in der sich ständig wandelnden Krypto-Handelslandschaft sichern sollen.

Der Kauf von $WAI erfolgt durch das Verbinden eines Wallets mit der WienerAI-Website und die Nutzung von ETH, USDT oder BNB. Auch Kredit- und Debitkarten werden akzeptiert.

Eine vollständige Prüfung durch SolidProof bestätigte die Sicherheit von WienerAI ohne kritische Codeprobleme.

Aktuelle Informationen während der letzten Vorverkaufsstunden sind in der WienerAI-Community auf X und Telegram verfügbar.

Der Vorverkauf endet in zwei Tagen – letzte Chance für einen Kauf von WAI zum fixen Preis.

