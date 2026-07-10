Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,10 Prozent auf 64.163,49 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.100,39 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,5 Prozent auf 8,39 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Nach 44,76 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um 0,44 Prozent auf 44,95 US-Dollar gestiegen.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.794,86 US-Dollar am Vortag auf 1.799,74 US-Dollar nach oben (0,27 Prozent).

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,54 Prozent auf 244,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 245,43 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,33 Prozent auf 1,108 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,104 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Monero-Kurs um 0,09 Prozent auf 322,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 322,04 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1673 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1666 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1906 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1898 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3298 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,32 Prozent auf 576,81 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 575,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0742 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0740 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 0,07 Prozent auf 77,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 78,04 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,45 Prozent auf 6,708 US-Dollar, nach 6,739 US-Dollar am Vortag.

Nach 7,961 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 0,14 Prozent auf 7,972 US-Dollar gestiegen.

Daneben steigt Sui um 1,13 Prozent auf 0,7461 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7378 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.