Loom-Network-Kursprognose-nach-175-%-in-1-Monat

Im Zeitalter der Blockchain-Revolution setzt Loom Network neue Standards für Skalierbarkeit und Sicherheit. Dabei erzielt LOOM einen unglaublichen Kursanstieg von 175 % innerhalb nur eines Monats! Aber ist das nur die Spitze des Eisbergs? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Enthüllt: Loom Network und seine verblüffende Bedeutung für den Blockchain-Raum!

Das Loom Network ist ein hochskalierbares Blockchain-Layer-2-Ökosystem, das sich auf die Einführung von DApps (dezentralisierten Anwendungen) spezialisiert hat. Im Vergleich zu anderen Blockchain-Plattformen wie Ethereum hat das Loom Network das Ziel, die Skalierbarkeitsprobleme, mit denen viele Blockchains konfrontiert sind, zu lösen. Es bietet eine Nebenkettenlösung, die es ermöglicht, schnelle und kostengünstige Transaktionen durchzuführen, ohne die Haupt-Blockchain zu belasten.

Loom Network nutzt ein zkLoom-Protokoll, um die Sicherheit seiner Blockchain zu gewährleisten. zkLoom ist ein Zero-Knowledge-Rollup-Protokoll, das sich auf die Sicherheit des Ethereum-Netzwerks stützt. Ethereum ist eine der beliebtesten Open-Source-Blockchains für Smart Contracts und wird von der zweitgrößten Kryptowährung unterstützt.

Durch die Nutzung von zkLoom müssen sich Entwickler nicht mehr um die Sicherheit ihrer eigenen Blockchain kümmern. Stattdessen können sie sich auf die bewährten Sicherheitsmechanismen von Ethereum verlassen. Dies erleichtert es, neue Blockchains zu starten und zu betreiben, da es weniger Ressourcen erfordert, um eine sichere Blockchain aufzubauen.

Die zkLoom-Chains sind auch deutlich effizienter als herkömmliche Blockchains. Dies liegt daran, dass sie die Daten der Blockchain komprimieren und dezentralisieren, um die Verarbeitungskosten zu senken. Dies macht zkLoom-Blockchains ideal für Anwendungen, die eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit erfordern.

Loom verwendet den nativen Token, LOOM. Dieser Token hat mehrere Verwendungszwecke, wie die Bezahlung von Transaktionsgebühren und das Staking. Dies fördert nicht nur die Netzwerksicherheit, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, passive Einkünfte zu generieren. Ebenso werden LOOM-Token auch von Entwicklern als Sicherheit hinterlegt, um böswilliges Verhalten zu unterbinden.

Was den Kurs von Loom Network in letzter Zeit bewegt hat

Im Folgenden findet sich eine Übersicht mit den wichtigsten Faktoren, welche einen Einfluss auf das Loom Network haben:

Gate.io listet Loom Network und der Kurs explodiert

Die Kryptobörse Gate.io hat offiziell die Listung des Loom Network (LOOM) am 25. September 2023 um 12:00 Uhr UTC vollzogen. Gate.io gehört zu den Top 10 der Kryptobörsen auf CoinMarketCap und hat ein tägliches Handelsvolumen von 334,3 Millionen US-Dollar sowie 2,9 Millionen wöchentliche Nutzer. Die Listung auf einer so prominenten Plattform konnte dem Loom Network neue Liquidität zuführen.

In den letzten sieben Tagen hat der Token bereits einen Anstieg von beeindruckenden 135,15 % erlebt. Dies könnte als Antizipation der bevorstehenden Listung interpretiert werden, die den Token einer breiteren Masse an Investoren zugänglich macht. Da Gate.io ein beachtliches Handelsvolumen und eine große Nutzerbasis hat, könnte die zusätzliche Liquidität und das erhöhte Interesse den Kurs von LOOM weiter in die Höhe treiben.

Die Listung dürfte für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen und könnte institutionelle Investoren anziehen, die das Loom Network als wertvolle Ergänzung ihrer Krypto-Portfolios sehen. Außerdem könnte die erhöhte Sichtbarkeit von LOOM durch seine Verfügbarkeit auf Gate.io zu einem Schneeballeffekt führen, der weitere Listungen und Partnerschaften begünstigt.

Loom Network Q1 2023 Update

Want to know what we're working on this year? Read our latest company update to find out, it's a big one!



https://t.co/FnvzpnUqJs — Loom Network (@loomnetwork) March 24, 2023

Loom Network hatte zu Beginn des Jahres ein Update für das erste Quartal 2023 veröffentlicht, in dem die Fortschritte bei einer Reihe wichtiger Initiativen, darunter die zkRollup-Testnetz, die Metaverse-Plattform und die AI-Integration, detailliert beschrieben werden.

zkRollup-Testnetz

Loom Network hat angekündigt, dass es am 5. Juni 2023 ein öffentliches zkSync-basiertes Testnetz starten wird. Das Testnetz ist mit dem Goerli-Testnetz von Ethereum verbunden und wird zunächst einige Demo-Anwendungen bereitstellen, darunter eine DEX, einen NFT-Marktplatz und eine Token-Bridge.

Metaverse-Plattform

Loom Network arbeitet auch an einer Metaverse-Plattform, die Cross-Chain-NFTs nutzen wird, um sicherzustellen, dass virtuelle Gegenstände nicht in kleinen Enklaven innerhalb des Metaverses gefangen sind. Die Plattform wird es auch einfach machen, Blockchain-gestützte digitale Assets und NFT-basierte Berechtigungssysteme in maßgeschneiderte Metaverse-Erlebnisse zu integrieren.

AI-Integration

Loom Network möchte auch inhouse KI-Tools wie GitHubs Copilot und ChatGPT nutzen. Das Loom Network untersucht Möglichkeiten, AI zur Entwicklung von KI-gestützten Überwachungs- und Fehlerbehebungstools, einem KI-Assistenten zur Beantwortung von Fragen zu CryptoZombies-Kursen und einem KI-gestützten Code-Reviewer zur Erkennung von Fehlern im Schülercode zu nutzen.

Loom Network Kursprognose

Das Loom Network befindet sich aktuell auf Platz 161 der größten Kryptowährungen und kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 141,9 Mio. $. Von den insgesamt 1,3 Mrd. LOOM-Token befinden sich mit 1,2 Mrd. LOOM fast alle im Umlauf. Somit müssen die Investoren fast keine Inflation mehr berücksichtigen. Jedoch kann die Gesamtversorgung vergrößert werden.

Innerhalb des letzten Monats ist LOOM um beeindruckende auf 0,1163 $ um 175 % gestiegen. Dennoch befindet sich der Coin weiterhin 85,17 % von seinem Allzeithoch bei 0,7745 $ entfernt. Bemerkenswert ist die Zunahme des Handelsvolumens, welches während der letzten 30 Tage von rund 2 Mio. $ auf bis zu 478 Mio. $ eine 239-fache Steigerung verzeichnet hat. Jedoch nimmt dieses seit dem 23. September wieder ab und hat sich ungefähr halbiert, was auf ein etwas nachlassendes Interesse schließen lässt.

Laut den Angaben von Coincodex hat Loom 93 % der Top 100 der Kryptowährungen outperformt, inklusive Bitcoin und Ethereum. Aktuell kann sich das Loom Network über dem 61,8er-Fibonacci-Level und dem letzten diagonalen Widerstand halten sowie einen Tagesschlusskurs darüber ausbilden, was auf eine Fortführung des Trends hinweist. Allerdings ist der LOOM-Kurs laut RSI aktuell etwas überkauft, sodass Korrekturen bis zum 23,6er-Fibonacci-Level des letzten Abwärtstrends bei 0,087 $ möglich sind.

Zudem dürfte die Euphorie der Listung langsam nachlassen. Überdies trübt sich das allgemeine Marktumfeld aktuell etwas ein, da möglicherweise noch weitere Zinserhöhungen und Liquiditätskürzungen von der amerikanischen Notenbank folgen werden. Dies dürfte sich ebenfalls belastend auswirken.

Optimierte umweltfreundliche Bitcoin-Variante fast ausverkauft

Bei Bitcoin handelt es sich zwar um die größte und älteste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, jedoch hat diese noch immer einige Schwächen, während sich Ethereum beispielsweise schon an die gefragten Erfordernisse angepasst hast. Der neue Bitcoin BSC möchte nun die bisherigen Probleme von Bitcoin aus dem Weg räumen und eine optimierte Version 2.0 herausbringen. Dabei soll sie durch wesentlich niedrigere Gebühren, höheres Tempo und größeres Entwicklungspotenzial überzeugen. Ein weiterer Vorteil ist, dass anstelle des umweltschädlichen PoW-Konsensmechanismus die Staker für das Halten ihrer Coins Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Der beliebte Vorverkauf wurde erst begonnen, aber es sind weniger als 400.000 BTCBSC übrig.

Neuartiges Krypto-Casino erobert Telegram-App

Die neue Kryptowährung TG.Coin vereint gleich mehrere attraktive Märkte in einem Projekt. Sie macht sich das Potenzial der am schnellsten wachsenden Social-Media-App zunutze, welche aktuell auf 1 Mrd. Nutzer weltweit kommt, von dem auch Krypto-Anwendungen profitieren können, wie beispielsweise UniBot, Ton Coin oder aber auch Friend.tech auf Twitter. Dabei nutzt TG.Coin den Wachstumsmarkt der Online-Casinos sowie den Hype um SocialFi und GambleFi. Besonders interessant an dem TG.Coin ist, dass die Investoren für das Halten der Coins einen Anteil der Gewinne als Belohnung erhalten. Somit können sie „selbst zur Bank werden“, die laut einem Sprichwort „immer gewinnt“.

Nutzerfreundliche Krypto-Mining-Möglichkeit

Eine neue Möglichkeit, um noch einfacher am Kryptomining teilnehmen zu können soll nun Bitcoin Minetrix bieten. Anstelle von undurchsichtigen und komplizierten Verträgen, soll es einen einfachen und schnellen Zugang zu diesem Wirtschaftszweig bieten, in welchem auch BlackRock einer der größten Investoren ist. Bei Bitcoin Minetrix können Nutzer sowohl vom Staking als auch vom Mining profitieren. Ebenso wurde der Smart Contract vollständig von Coinsult überprüft, sodass eine höhere Sicherheit geboten wird. Insbesondere zu Anfang erhalten die Investoren besonders hohe Renditen beim Staking, welche über 108.000 % jährlich sind und mit Zunahme der Einzahlungen in den Staking-Pool sinken werden.

