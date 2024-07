Meme Games startet pünktlich vor den Olympischen Spielen seinen Vorverkauf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nur wenige Tage vor dem Start der Olympischen Spiele in Frankreich ist der neue Meme-Coin namens Olympia Meme mit seinem Vorverkauf gestartet. Der Start hätte damit nicht besser stattfinden können. Doch was verbirgt sich in Detail hinter dem Meme-Coin und was führ dazu, dass bereits mehr als 170.000 US-Dollar erfolgreich eingeworben werden konnten?

Meme Games – Der Meme-Coin der Olympischen Spiele

Wie bereits schon am Namen des Meme-Coins unschwer zu erkennen ist, thematisiert das Projekt Meme Games die Olympischen Spiele, welche am 25. Juli dieses Jahres in Paris gestartet sind. Damit verbindet das Projektteam zwei Welten miteinander: Die Welt der Meme-Coins mit der Welt der sportlich begeisterten Zuschauer. Im Zentrum steht der Nativ-Token $MGMES, der auf der Blockchain von Ethereum basiert und zugleich zu den fortschrittlichsten am Kryptomarkt zählt. Noch ist der Meme-Coin nicht an einer Kryptobörse gelistet, was sich allerdings spätestens am 10. September mit der initialen Listung an einer ersten dezentralen Kryptobörse ändern wird.

Auf der Plattform von Meme Games treten fünf alt bekannte und zugleich beliebte Meme-Figuren in den Fokus, welche in verschiedensten Wettkämpfen gegeneinander antreten: Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO). Alle Käufer des $MGMES-Tokens haben an dieser Stelle die Möglichkeit, eine der fünf Meme-Figuren auszuwählen, die stellvertretend an den einzelnen Wettkämpfen teilnimmt. Gewinnt die ausgewählte Meme-Figur den jeweiligen Wettkampf stellvertretend, bedeutet das eine Gutschrift von 25 Prozent Bonus. Das ist aber noch nicht alles, was Meme-Games zu bieten hat.

Die Tokenomics von Meme Games im Überblick

Insgesamt stehen nur 2,024 Milliarden MGMES -Tokens zur Verfügung, was das Angebot stark begrenzt. Langfristig verhält sich der Meme-Coin daher inflationär, im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen, die kein festes Maximum haben. Die Tokens sind anfangs auf sechs Kategorien verteilt, wobei der größte Teil dem Vorverkauf zugewiesen wird. Insgesamt sind rund 770 Millionen Tokens, also 38 Prozent, für den aktuellen Vorverkauf reserviert. Dies unterstreicht den starken Fokus auf das Momentum, in Verbindung mit dem Start der Olympischen Spiele. Direkt danach folgen weitere 17,7 Prozent der Tokens, die für die Projektentwicklung vorgesehen sind und unter anderen den Entwicklern zugutekommen.

Darüber hinaus sind weitere 15 Prozent für die Bereitstellung von Liquidität bei den initialen Börsenlistings vorgesehen. Besonders in der Anfangsphase ist es wichtig, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist, um alle Aufträge schnell abwickeln zu können. Die verbleibenden knapp 30 Prozent verteilen sich auf die Bereiche Marketing, Staking und Prämien, die im Zuge des Wettkampfes ausgeschüttet werden. Ein elementarer und wichtiger Faktor dabei ist das Marketing, welchem eine entscheidende Rolle zugeschrieben wird.

Communityaufbau mithilfe der sozialen Medien

Wie auch viele andere Meme-Coins setzt Meme Games auf die Stärke der sozialen Medien, welche Reichweite über die herkömmliche Kryptoszene hinaus garantiert. Der Fokus liegt dabei auf der Plattform „X“, die insbesondere in der Meme-Welt äußerst beliebt ist. In diesem Zusammenhang darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Community in der Welt der Meme-Coins eine besondere Rolle einnimmt, umso wichtiger ist es, diese unmittelbar in das Projektgeschehen einzubinden. Mit „X“ ist dies problemlos möglich.

Auf der anderen Seite zeichnet sich das Marketing in den sozialen Medien durch seine Effizienz in den Kosten aus, die das Budget des Projektes deutlich schonen. Zugleich entsteht mit zunehmender Reichweite ein organisches Wachstum, was für die Langfristigkeit von Meme Games, über die Olympischen Spiele hinaus, von hoher Bedeutung ist. Neben dem Marketing in den sozialen Medien setzt das Projektteam ergänzend auf gezielte Fachbeiträge, auf reichweitenstarke Plattformen, im Bereich der Finanzen und Kryptowährungen, sowie auf die Kraft von YouTube.

$MGMES-Token im Fokus – Mehr als nur ein Meme-Coin

Mit der Tatsache, dass der $MGMES-Token auf der Blockchain von Ethereum basiert und damit einen ERC-20-Token darstellt, besteht die Möglichkeit, die Meme-Coins im Rahmen eines Staking-Programms gegen eine regelmäßige Rendite zu binden. Das Staking-Programm selbst ist für eine Dauer von zwei Jahren anberaumt, wodurch insbesondere in der anfänglichen Phase für zusätzliche Stabilität im Kurs gesorgt wird. Die frühen Käufer werden damit langfristig an Meme Games gebunden und öffnen den Weg zu Kurssteigerungen in den Monaten nach erfolgter Börsenlistung. Doch wie läuft der Kauf des $MGMES-Tokens im Detail ab?

Wie bereits erwähnt, ist der Kauf derzeit ausschließlich im Rahmen des Vorverkaufs möglich und damit ausschließlich über die Website von Meme Games. Auf der Website ist ein Tool eingebunden, womit der Kaufprozess in nur wenigen Schritte und einfach verständlich durchlaufen werden kann. In einem ersten Schritt ist es notwendig, ein kompatibles Wallet mit der Projektseite zu verbinden. Zur Auswahl stehen mehrere Wallets, die unmittelbar verlinkt sind. Sobald ein Wallet der Wahl eingerichtet und verbunden ist, kann mit dem Kaufprozess begonnen werden. Dazu muss die Anzahl der Meme-Coins angegeben werden, die erworben werden soll.

Derzeit ist ein solcher Coin noch für 0,009 US-Dollar erhältlich, wir aber schon in wenigen Stunden ein weiteres Mal in seinem Preis ansteigen. Der Schrittweise stattfindende Anstieg des Preises wird sich bis zum finalen Listing an der Kryptobörse gleichmäßig fortsetzen. Ist die Anzahl an Coins schlussendlich ausgewählt, muss nur noch das Zahlungsmittel ausgewählt werden. Dazu stehen bei Meme Games drei Möglichkeiten zur Auswahl: Ethereum, USDT oder die klassische Kreditkarte. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Zugriff auf die Meme Coins erst im Zuge des ersten Börsenlistings stattfindet. Mit Beginn dieses Moments werden die Tokens auf das jeweilige Wallet gutgeschrieben.

