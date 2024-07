Michael Saylor: “Auch im bearishen Szenario wird 1 Bitcoin 3 Millionen Dollar kosten”

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wenn es um Bitcoin geht, gehört Michael Saylor wohl zu den größten Bullen überhaupt. Er rät nicht nur anderen zum Kauf, weil er davon ausgeht, dass der Wert der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung noch deutlich steigt, er ist auch selbst im großen Stil investiert. Mit seinem Unternehmen MicroStrategy hält er bereits über 200.000 Bitcoin und gehört damit auch zu den größten Walen überhaupt. Vor allem wenn man bedenkt, dass es am Ende nur 21 Millionen Bitcoin geben wird, ist die Summe, die Saylor bereits mit seinem Unternehmen gekauft hat, beeindruckend. Schon jetzt sind seine Bitcoin Milliarden wert. Wenn seine Prognosen eintreten, in Zukunft aber noch deutlich mehr.

Bitcoin im Jahr 2045 bei mindestens 3 Millionen Dollar

Derzeit findet in Nashville die Bitcoin 2024 Konferenz statt – eine der größten Veranstaltungen, wenn es um Kryptowährungen geht. Neben Edward Snowden, Cathie Wood oder dem Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat auch Michael Saylor auf der Konferenz gesprochen. Er nennt 3 mögliche Szenarien, wo der Bitcoin-Kurs im Jahr 2045 stehen könnte. Sogar im bearishen Szenario kommt er bereits auf ein Kursziel von 3 Millionen Dollar.

Saylor has spoken.



You are not bullish enough. pic.twitter.com/Yhw92crtqj — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 26, 2024

Im Base Case, also dem Szenario, das er für am Wahrscheinlichsten hält, soll die Kryptowährung sogar bei 13 Millionen Dollar liegen. In einem bullishen Szenario spricht Saylor sogar von einem Kursziel von 49 Millionen Dollar.

ETFs und Bitcoin-Reserven

Ob der Kurs tatsächlich jemals auf 49 Millionen Dollar steigen wird, ist fraglich, da die Marktkapitalisierung dann bei einer Billiarde Dollar liegen würde. Das entspricht 1.000 Billionen Dollar. Gold kommt gerade einmal auf 16 Billionen Dollar. Sicher ist aber, dass die Spot Bitcoin ETFs in den nächsten Monaten und Jahren wohl noch dazu beitragen könnten, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigt und institutionelle Anleger Milliarden in den Markt spülen. Außerdem werden immer öfter Pläne laut, Bitcoin in den USA als Reserve in das Staatsvermögen aufzunehmen.

BREAKING



Robert F. Kennedy Jr. announces he’ll make the US buy $615 billion of #Bitcoin if he’s elected pic.twitter.com/R2kVE28ZBE — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) July 26, 2024

Robert Kennedy Jr., der ebenfalls zur Präsidentschaftswahl in den USA antritt, hat bereits angekündigt, dass er 615 Milliarden Dollar in Bitcoin investieren würde, um gleich viel Bitcoin-Reserven zu halten wie Gold. Auch Trump könnte heute auf der Bitcoin Konferenz konkrete Pläne vorstellen, welche Rolle Bitcoin in den USA unter seiner Führung spielen könnte.

Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass es für Bitcoin in Zukunft noch weiter bergauf geht. Ob die Millionen Dollar Kursziele tatsächlich erreicht werden, wird sich erst noch zeigen. Die bullishe Stimmung wirkt sich derzeit aber auch auf die meisten Altcoins aus, wobei vor allem der neue Pepe Unchained ($PEPU) derzeit extrem gefragt ist. Das dürfte daran liegen, dass der Coin mit seiner eigenen Blockchain ausgestattet wird und dadurch enormes Potenzial hat.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained profitiert von bullisher Stimmung

Auch wenn es Bitcoin-Maximalisten ein Dorn im Auge ist, ist es kein Geheimnis, dass auch Meme Coins in diesem Jahr extrem gefragt sind. PEPE hat heuer bereits eine Marktkapitalisierung von 7 Milliarden Dollar erreicht und nun steht mit Pepe Unchained ($PEPU) ein Nachfolger im Raum, der nicht nur Frosch-Memes bietet, sondern mit einer eigenen Layer 2 Chain ausgestattet ist und damit Transaktionen deutlich schneller und günstiger als Ethereum ermöglicht. Das könnte schon bald dazu führen, dass auch andere Entwickler auf der Layer 2 von Pepe Unchained launchen und die $PEPU-Token eine zentrale Rolle in einem ganzen neuen Ökosystem spielen.

($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Im Gegensatz zu Dogecoin, der auch durch seine eigene Blockchain bekannt geworden ist und frühen Käufern extrem hohe Renditen eingebracht hat, haben Anleger bei Pepe Unchained noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da die $PEPU-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden. Investoren haben innerhalb kürzester Zeit $PEPU im Wert von fast 6 Millionen Dollar gekauft, weshalb die Chancen gut stehen, dass die Nachfrage das Angebot nach dem Listing an den Kryptobörsen übersteigt, was zu enormen Kurssteigerungen führen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.