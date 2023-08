Mit nur 3 Krypto-Token zum Millionär? 3 Kryptowährungen mit Top-Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Viele fragen sich: Kann man mit Kryptowährungen reich werden? Die gute Nachricht ist, dass es einige schon mit ihnen geschafft haben. Allerdings müssen dafür ein paar Faktoren berücksichtigt werden, wobei man vor allem in sinnvolle Konzepte investieren sollte, welche einen Nutzen bieten. Aber auch von Communitys vorangetriebene Memecoins ohne vergleichsweise überzeugendes Geschäftsmodell haben ebenfalls einige Anleger innerhalb weniger Tage zu Millionären gemacht. Im Folgenden finden sich einigen Token mit dem größten Hype und eine Erläuterung, wie man mit ihnen zum Millionär werden könnte. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um keine Chance zu verpassen.

Wall Street Memes ($WSM)

Wall Street Memes wird von vielen als der König der Memecoins und König der Stonks bezeichnet. Denn er vereint das Beste aus beiden Welten, denn sowohl Memecoins als auch Memestock sind berühmt-berüchtigt für ihre parabolischen Kursexplosionen, welche innerhalb von kürzester Zeit durch eine Community und ihren vereinten Kräften ausgelöst wird. Dabei ist er aus der aktivistischen Kleinanleger-Bewegung WallStreetBets entstanden, welche mit ihren koordinierten Aktionen die Wall Street herausgefordert und für großes Aufsehen gesorgt hat. So wurde der neue Memecoin für eine 1 Mio. Personen große Gemeinschaft entwickelt, wobei er seinen Wert aus der gebündelten Macht dieser und ihrer Schwarmintelligenz erhält.

Das Projekt möchte eine Alternative zu den inflationären und von einer steigenden Anzahl von Personen als Betrug bezeichneten Fiatwährungen darstellen. Denn diese begünstigen die wenigen Superreichen und bestrafen die ohnehin schon Armen durch eine noch größere Verarmung. Der Coin erinnert an das Zitat von Ford: „Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh“. Mit einer so großen Community und dem beeindruckenden Presale könnte der Token einige Memecoin-Wettbewerben gewinnen und schnell bei einer Vielzahl von Kryptobörsen gelistet werden. Neben viele Memes gibt es auch Merchandise, eine NFT-Kollektion und Kontakt mit Elon Musk.

Sollte Wall Street Memes auf dieselbe Marktkapitalisierung von dem relativ sinnfreien Pepe Coin in Höhe von rund 1,4 Mrd. US-Dollar kommen, benötigen Investoren im kurzfristigen Zeitrahmen bei einer Umlaufversorgung von 1,4 Mrd. $WSM Token insgesamt 1 Mrd. $WSM für einen Preis von 33.700 $, um damit Millionär zu werden. Langfristig müssen die Investoren hingegen die Community-Belohnungen beim Staking-Programm berücksichtigen, sodass sie 1.428.571 $WSM zu einem Preis von 48.143 $ benötigen. Bei einer Marktkapitalisierung von Dogecoin am ATH bräuchte man kurzfristig nur 16.560 $WSM für 558 $ und langfristig 23.657 $WSN für 797 $.

Jetzt in König der Memecoins investieren!

Sonik ($SONIK)

Sonik wurde mit dem Ziel entwickelt, der rasanteste Memecoin zu sein, welcher am schnellsten seine Marktkapitalisierung von 0 auf 100 Mio. US-Dollar bringt. Deswegen wurde er auch von der ikonischen Kultfigur Sonic The Hedgehog von dem renommierten Spieleunternehmen SEGA inspiriert. Seine Reise zum Mond soll Sonik in Lichtgeschwindigkeit antreten, weshalb die Gesamtversorgung 299.792.458.000 $SONIK entspricht. Ebenso wurden die Tokenomics so designt, dass eine besonders hohe Chance für Kursexplosionen besteht. Dazu gehören eine große Marketingkampagne und vor allem das innovative Staking-Programm, womit das Projekt über die typischen Pump-and-Dumps von Memecoins hinausgehen will.

Denn durch die Belohnungen für das Halten der $SONIK Coins können leichter langfristige Investoren gefunden werden, welche ihr Kapital in dem Staking-Pool binden. Die Anleger können sogar schon während des Vorverkaufs von den Staking-Renditen profitieren, noch bevor der Coin gegenüber irgendwelchen Gewinnmitnahmen ausgesetzt ist. Trifft nun die gleiche Nachfrage auf ein massiv reduziertes Angebot, so kann der Token besonders leicht explodieren. Überdies soll mithilfe der Liquiditätssperre für ein optimales Handelsumfeld gesorgt werden, damit es nicht zu Slippage und den damit verbundenen Preisverzerrungen kommt. Schon nach kurzer Zeit wurde er seinem Namen gerecht und sorgt für großes Aufsehen.

Möchte man mit Sonik Millionär werden, so ist es sogar aufgrund der niedrigeren Marktkapitalisierung noch einfacher als mit Wall Street Memes möglich. Geht man ebenfalls von dem Allzeithoch von Pepe aus, so benötigt man im kurzfristigen Zeitrahmen mindestens 128.482.458 $SONIK für einen Preis von 1.799 $, um somit zum Millionär zu werden. Berücksichtigt man hingegen die Gesamtversorgung im langfristigen Zeitrahmen ein, so werden 214.137.470 $SONIK für einen Preis von aktuell 2.998 $ benötigt. Könnte der Sonik Coin sogar das ATH von Dogecoin erreichen, braucht man kurzfristig nur 2.127.697 $SONIK für 29,79 $ und langfristig 3.546.161 $SONIK für 49,65 $.

Jetzt in schnellsten Memecoin investieren!

yPredict ($YPRED)

Im heutigen Zeitalter revolutionieren die künstlichen Intelligenzen eine große Anzahl unterschiedlicher Branchen nachhaltig. So ist es auch nicht verwunderlich, dass schon heute 80 % des Handelsvolumen an den Finanzmärkten auf KIs zurückzuführen sein soll. Denn sie bieten ihren Anwender viele Vorteile, da sie besonders große Datenmengen in einem hohen Tempo berechnen und sich kontinuierlich weiterentwickeln können. Ebenso lassen sich mit ihnen passive Einkommen erzielen, da man nicht jede Minute am Chart verbringen muss. Zudem werden sie auch nicht von hinderlichen Emotionen wie Angst, Gier und Zorn zu Verlusten verleitet wie Menschen und agieren stattdessen vollständig rational.

Der KI-Marktplatz yPredict möchte insbesondere Kleinanlegern eine Möglichkeit bieten, um von den vielen Vorteilen der künstlichen Intelligenzen beim Trading und Investieren zu profitieren. Allerdings soll sich das Angebot ebenso an institutionelle Investoren richten, wobei von den Top 1 % der Quants die fortschrittlichsten KI-Analysen und -Handelssysteme geboten werden sollen. Damit ist jedoch noch nicht Schluss, denn von dem Projekt werden auch für andere Branchen diverse KI-Lösungen offeriert, wie beispielsweise im SEO-Bereich für die Suchmaschinenoptimierung. Die Tokeninhaber verdienen 10 % der über die Plattform gewonnen Einnahmen in Form eines passiven Einkommens, sodass leichter langfristige Investoren gefunden werden können.

Für yPredict muss eine andere Benchmark genommen werden, wobei SingularityNET (AGIX) am ehesten mit dem Angebot von yPredict vergleichbar ist. Dieses kam an seinem Höhepunkt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 708 Mio. US-Dollar. Möchten Anleger mit yPredict Millionär werden, so benötigen sie zu Beginn 77.684 $YPRED für einen Preis von aktuell 7.768 $, sofern das Projekt das Niveau von AGIX erreichen kann. Berücksichtigt man die Gesamtversorgung, so werden längerfristig 141.243 $YPRED erforderlich, welche momentan noch mit dem Vorverkaufsrabatt für 14.142 $ erworben werden können. Beim Dogecoin-Marktkapitalisierungs-ATH wären es 650,58 $YPRED und 1.183 $YPRED für 65 $ und 118 $.

Jetzt in neuartigen KI-Marktplatz investieren!

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.