Neues im Zollstreit: Taiwan reagiert auf US-Zölle! Was das für den Kryptomarkt bedeutet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Wochenende scheint endlich Ruhe bei den weltweiten Börsen und den Anlegern eingekehrt zu sein. Verdaut ist der Zoll-Schock, den Donald Trump auf seinem Liberation Day am Mittwoch ausgelöst hatte, zwar sicherlich noch nicht, aber die Panik an den Börsen scheint zumindest etwas abzuflauen. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm oder beruhigt sich die Welt bereits wirklich wieder? Das ist die entscheidende Frage, deren Antwort wohl maßgeblich davon abhängen wird, wie die verschiedenen Staaten, die mit Zöllen belegt wurden, jetzt reagieren. Und einer der ersten Staaten, der Donald Trump antwortet, ist Taiwan.

Was passiert jetzt zwischen den USA und Taiwan?

Obwohl der Inselstaat Taiwan mit nur etwas mehr als 23 Millionen Einwohnern zu den eher kleinen Staaten der Welt zählt, kommt ihm dennoch in der modernen Welt eine besondere Bedeutung zu. Denn Taiwan ist die Hochburg der weltweiten Chipproduktion. Im dritten Quartal 2024 lag der Marktanteil der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ($TSMC) im weltweiten Chipmarkt bei fast 65 Prozent!

Über 90 Prozent der fortschrittlichsten Halbleiterchips auf dem globalen Markt stammen aus Taiwan. Das gibt Taiwan eine stark wachsende wirtschaftliche Bedeutung, insbesondere im Zuge der Entwicklung von KI. An seinem Liberation Day hatte Donald Trump angekündigt, künftig sollen 32 Prozent Zoll auf Importe aus Taiwan in die USA fällig werden. Darauf hat der Inselstaat jetzt reagiert.

BREAKING:



TAIWAN IS OFFERING 0 TARIFFS TO THE US IN RESPONSE TO TRUMP’S TARIFFS.



BULLISH FOR THE MARKETS pic.twitter.com/y5lD6SN2dF — Crypto Rover (@rovercrc) April 6, 2025

Der taiwanesische Präsident Lai Ching-te hat verkündet, Donald Trump und damit den Vereinigten Staaten von Amerika keine Gegenzölle aufzuhalsten. Stattdessen werde man versuchen, sich zu einigen. Eine Situation, die möglicherweise zu einer Einigung führen könnte, von der am Ende alle profitieren würden. Allein im Jahr 2023 haben die US-Importe von Taiwan einen Gesamtwert von etwa 358,5 Milliarden US-Dollar ausgemacht.

Was bedeutet das für den Kryptomarkt?

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Donald Trump von seinen Zöllen auf Importe aus Taiwan gänzlich absieht. Allerdings dürften sie deutlich günstiger werden, als die vorab bezifferten 32 Prozent ausfallen. Damit dürfte an den Kapitalmärkten bereits ein Aufatmen einsetzen. Taiwan könnte zudem als gutes Beispiel für andere Staaten vorangehen.

Sollten mehrere davon Einigungen mit Donald Trump erzielen, wäre es gut möglich, dass der Zollkrieg relativ schnell seinen Schrecken verliert. Damit könnten sich auch die Kurse am Kryptomarkt wieder deutlich positiver entwickeln als zuletzt. Für Anleger könnte jetzt bereits der richtige Zeitpunkt sein, um sich in Stellung zu bringen.

Mit Solaxy trotz Crash Renditen erzielen?

Für Anleger, die den nächsten Run von Anfang an mitnehmen und dabei die Chance auf hohe Gewinne haben wollen, könnte Solaxy ($SOLX) derzeit ein interessantes Projekt sein. Der Coin zeigt laut Analysten unglaubliches Potenzial. Ein klarer Indikator dafür ist seine derzeitige Entwicklung schon während des Vorverkaufs.

Obwohl die Stimmung am Kryptomarkt zuletzt schlecht war und praktisch alle Coins in die Korrektur liefen, haben Anleger mehr als 29,3 Mio. US-Dollar in Solaxy investiert. Und es wird jeden Tag mehr. Der Erfolg von Solaxy kommt wohl daher, dass Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana entwickelt und damit schon bald für mehr Stabilität und Effizienz im Solana-Ökosystem sorgen könnte.

(Die innovative Layer-2-Lösung von Solaxy dürfte der Grund dafür sein, dass der Coin auf mehr als 29,3 Mio. US-Dollar explodiert ist – Quelle: solaxy.io)

Noch können Anleger zu einem günstigen Kurs in Solaxy investieren. Das liegt daran, dass sich der dazugehörige $SOLX-Coin aktuell noch im ICO befindet. Allerdings tickt die Uhr, da die Token aufgrund der hohen Nachfrage schon bald ausverkauft sein dürften. Schaut man sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, findet man dort in erster Linie Coins mit eigener Layer 1 oder Layer 2, weshalb Analysten davon ausgehen, dass auch Solaxy das Zeug zum Milliarden Dollar Projekt hat, was für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Solaxy im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.