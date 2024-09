Nicht Shiba Inu oder Dogecoin: Darum setzen Anleger jetzt vermehrt auf Pepe Unchained

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es geht bergauf am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich auf die 60.000 Dollar Marke zu, die meisten Altcoins erholen sich langsam wieder von der Korrektur der letzten Monate und auch die makroökonomische Lage sieht nicht mehr ganz so schlecht aus. Unter diesen Bedingungen gehören auch Meme Coins wieder zu den großen Gewinnern, wie sich schon in der ersten Jahreshälfte gezeigt hat, als die Krypto-Rallye in Gang gesetzt wurde. Diesmal sind es aber nicht Dogecoin oder Shiba Inu, die in den Fokus der Anleger rücken. Vor allem der neue Pepe Unchained ($PEPU) ist aktuell für Anleger interessant. Das hat auch seine Gründe.

Meme Coin mit eigener Blockchain

Meme Coins können inzwischen von jedem mit wenigen Klicks innerhalb von Sekunden gelauncht werden. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass all diese Meme Coins erfolgreich sind. Über 90 % verschwinden sofort wieder in Bedeutungslosigkeit, sind Scam oder erreichen nie eine Marktkapitalisierung von einer Million Dollar oder mehr.

Bei Dogecoin (DOGE), dem bekanntesten Meme Coin der Welt, haben sich die Entwickler noch etwas angetan. Immerhin hat DOGE eine eigene Blockchain, was wohl auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses war. Mit Pepe Unchained kommt nun ein neuer Meme Coin, der ebenfalls über eine eigene Blockchain verfügt. Allerdings handelt es sich bei der PEPU-Chain um eine Layer 2 für Ethereum.

Pepe Unchained — Groundbreaking Layer 2 Blockchain technology.



Welcome to the future of meme coins. pic.twitter.com/iC9b6YSynT — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Auf der Layer 2 sind Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger möglich als auf der Ethereum Main Chain. Natürlich dürfen auch ein eigener Block Explorer und eine eigene dezentrale Börse (DEX) nicht fehlen. Damit hat die PEPU-Chain alles, was es braucht, um auch andere Entwickler anzulocken, die ihre Projekte zukünftig auf der Layer 2 von Pepe Unchained launchen könnten.

Die Chancen stehen gut, dass sich die PEPU-Chain nach der Markteinführung schnell durchsetzt, sodass $PEPU zu einem wichtigen Bestandteil des Ethereum-Ökosystems und einer der erfolgreichsten Meme Coins in diesem Jahr werden könnte. Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da $PEPU derzeit noch im Initial Coin Offering angeboten wird.

Nachfrage explodiert schon im ICO

Obwohl die $PEPU-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden, haben Anleger bereits eine Summe investiert, die die meisten Meme Coins während ihrer gesamten Laufbahn nie erreichen. Über 13 Millionen Dollar wurden bereits investiert, um von Anfang an dabei zu sein, wenn $PEPU an den Kryptobörsen gelistet wird. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die nächste Preiserhöhung findet bereits in wenigen Stunden statt, wovon Anleger, die noch vorher einsteigen, bereits profitieren können. Analysten vermuten aufgrund des einzigartigen Konzepts eines Meme Coins, der eine eigene Layer 2 auf den Markt bringt, dass der Kurs nach dem Listing an den Börsen schnell um das 20-fache oder mehr steigen könnte. Auch die hohe Nachfrage während des ICOs deutet darauf hin.

