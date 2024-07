Pendle Token im freien Fall: TVL bricht um 40 Prozent ein

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während Bitcoin und Ethereum den negativen Trend zuletzt stoppen konnten, befindet sich die Kryptowährung Pendle im freien Fall. In den vergangenen 24 Stunden mussten Investoren einen Verlust von 15 Prozent hinnehmen. Zudem zeigt sich auch beim Total Value Locked (TVL), dass sich das Pendle-Ökosystem aktuell schwertut.

Pendle TVL bricht ein – auch Kurs sackt ab

Pendle hatte in den vergangenen Monaten einen enormen Zuwachs erfahren. Das DeFi-Protokoll, das es sich als Ziel gesetzt hat, eine konstante Rendite beim Yield Farming zu gewähren, hatte noch am 10. Juni ein TVL von 6,78 Milliarden US-Dollar erreicht – von diesem Wert ist das Pendle-Protokoll nun wieder weit entfernt. So fiel das TVL um fast 50 Prozent und beläuft sich nun auf nur noch 3,7 Milliarden USD. Ein Blick auf den Chart zeigt hierbei den plötzlichen Einbruch sehr deutlich. Der TVL repräsentiert den Gesamtwert aller Nutzereinlagen in einem Protokoll.

Pendle TVL Verlauf (Quelle: Defillama)

Der Pendle Kurs stürzte infolgedessen innerhalb von vier Stunden auf rund 4,15 US-Dollar ab. Zuvor notierte Pendle noch bei rund 4,85 US-Dollar – vor zehn Tagen waren es gar 6 USD.

Meme Coins tun sich ebenfalls schwer

Beim Blick auf die vergangenen 30 Tage sticht der Kursrückgang von 27 Prozent im Vergleich zu anderen Coins hingegen kaum hervor. In diesem Zeitraum zeigt sich beispielsweise auch bei Meme Coins ein deutlicher Kursverfall: So haben selbst etablierte Meme Coins wie Shiba Inu (-31 Prozent), Dogwifhat (-27%) und Dogecoin (-20%) enorme Kursrückgänge erlitten.

Das Interesse an Meme Coins scheint jedoch nicht grundsätzlich abzunehmen. So konnte der auf der Base-Blockchain basierende Meme Coin Brett im selben Zeitraum um 40 Prozent zulegen. Die Marktkapitalisierung von Brett beläuft sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

Projekte wie Shiba Shootout oder Pepe Unchained zeigen ebenfalls, dass Meme Coins nach wie vor gefragt sind. Beide Projekte befinden sich noch im Presale. Das bedeutet, dass man sie noch nicht an Exchanges handeln kann. Obwohl der Preis der Token während des Presales in regelmäßigen Schritten ansteigt, können Anleger diese also nicht sofort realisieren.

Shiba Shootout Roadmap

Pepe Unchained (PEPU) konnte innerhalb von rund zwei Wochen bereits zwei Millionen US-Dollar einsammeln. Im Gegensatz zu vielen Meme Coins ohne echten Nutzen möchte das Team hinter PEPU jedoch sogar eine Layer-2-Blockchain auf die Beine stellen – es handelt sich also nicht um einen klassischen Meme Coin.

Doch ein Blick auf Dextools zeigt, dass auch neue Meme Coins ohne echten Nutzen weiterhin als Spekulationsobjekt gefragt sind. Im Sekundentakt werden neue Meme Coins erstellt und auf dezentralen Exchanges getradet – die Suche gleicht jedoch einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Denn ein Großteil der neu erstellten Meme Coin-Projekte sind bereits wenige Stunden oder gar Minuten nach dem Launch nicht mehr handelbar. Die Gründe sind vielfältig: Teilweise gibt es an manchen Coins schlicht kein Interesse. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch immer wieder betrügerische Aktivitäten der Ersteller-Teams, die die Liquidität eines Tokens abziehen, sodass ein regulärer Handel eines Coins nicht mehr möglich ist.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.