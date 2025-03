PEPE kaufen: Kaufchance nach 66 % Korrektur in 2025?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der ehemalige Top 20 Coin und drittwertvollste Meme-Coin der Welt PEPE erlebt 2025 eine desaströse Entwicklung. So fällt PEPE um 66 Prozent Year-to-Date. In nur gut zwei Monaten wurden zwei Drittel des Werts von PEPE vernichtet. Mittlerweile wird PEPE nur noch auf Marktrang 36 geführt, bei einer Bewertung von aktuell weniger als 3 Milliarden US-Dollar zurück. Das Handelsvolumen sank zuletzt stetig, Meme-Coins erleben eine schwache Marktphase.

Dennoch könnte gerade diese massive Korrektur auch eine Chance bieten, so führende Krypto-Experten:

PEPE Prognose: Bullische Divergenz! Kommt jetzt die Erholung?

Eine bullische Divergenz tritt immer dann auf, wenn der Relative Strength Index (oder ein anderer Indikator) ein höheres Tief bildet, während der Kurs ein niedrigeres Tief erreicht. Dies signalisiert, dass der Verkaufsdruck nachlässt und eine Trendumkehr bevorstehen könnte. Der RSI misst die Stärke von Preisbewegungen und zeigt überkaufte oder überverkaufte Bedingungen an. Eine bullische Divergenz deutet darauf hin, dass trotz fallender Kurse die Abwärtsdynamik schwächer wird.

Are you holding any $PEPE ?



It might be the right time to fuel zee bags cuz we going straight to $50B



Have patience and you will be rewarded substantially



Fuel zee bags pic.twitter.com/AilBZEg4vq — fuel (@fuelkek) March 7, 2025

Der Analyst „Fuel“ sieht nun großes Potenzial für PEPE und erwartet einen deutlichen Kursanstieg. Seiner Meinung nach könnte die Marktkapitalisierung auf 50 Milliarden Dollar steigen, was ungefähr eine 15x Entwicklung indizieren würde. Der Analyst rät Investoren dazu, jetzt PEPE nachzukaufen, da er eine starke Rallye erwartet. Seine optimistische Einschätzung basiert darauf, dass sich bei PEPE aktuell eine bullische Divergenz zeigt, die er als Kaufsignal interpretiert.

Analysten sind bullisch für PEPE

Ein aufwärtsgerichteter Kanal ist derweil ein technisches Muster, bei dem der Kurs innerhalb zweier paralleler, ansteigender Trendlinien verläuft. Die untere Begrenzung dient als Unterstützung, während die obere als Widerstand fungiert. PEPE befindet sich aktuell an der unteren Trendlinie, was eine mögliche Long-Chance bietet. Mit einer engen Absicherung unterhalb der Unterstützung ergibt sich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Sollte der Kurs hier drehen, könnte ein neuer Aufwärtsimpuls folgen.

Der MVRV-Z-Score misst, ob eine Kryptowährung unter- oder überbewertet ist, indem er den aktuellen Marktwert mit dem realisierten Wert vergleicht. Ein niedriger Z-Score signalisiert, dass der Marktwert nahe oder unter dem durchschnittlichen Kaufpreis der Investoren liegt – ein mögliches Zeichen für eine Unterbewertung.

Laut dem bekannten Krypto-Trader Chandler hat PEPE derzeit einen historisch niedrigen MVRV Z-Score. Dies deutet darauf hin, dass viele Coins nahe den ursprünglichen Kaufpreisen gehalten werden und das Abwärtspotenzial begrenzt sein könnte. Solche Phasen traten in der Vergangenheit oft vor Aufwärtsbewegungen auf. Wer langfristig an PEPE glaubt, könnte dies als Kaufgelegenheit sehen.

$PEPE Market Value to Realized Value Z-Score is now at historical low levels. If you believe in $PEPE, this might be one of the best opportunities to buy the dip. pic.twitter.com/1GKwwDLsKA — Chandler (@ChandlerCharts) March 4, 2025

Bester Meme-Coin 2025: BTCBULL setzt auf Bitcoin-Memes

Meme-Coins stehen derzeit unter Druck, insbesondere solche mit Tier-Motiven. Dazu zählt auch Pepe the Frog und der gleichnamige Coin PEPE. Einst als Hype-Projekt gefeiert, zeigt sich nun ein deutlich schwächeres Momentum. Die Nachfrage von Anlegern bleibt verhalten, was sich in geringen Handelsvolumina widerspiegelt. Viele dieser Meme-Coins verlieren an Relevanz. Der Abwärtstrend ist bei PEPE weiterhin intakt, eine Bodenbildung scheint nicht vollendet.

BTCBULL hebt sich derweil im Jahr 2025 als führende Marke im Bereich Bitcoin-Memes ab und kombiniert humorvolle Elemente mit realen wirtschaftlichen Anreizen. Während klassische Meme-Coins oft nur auf spekulative Kursbewegungen setzen, integriert BTCBULL eine direkte Verbindung zu Bitcoin. Damit könnte BTCBULL in der aktuellen Marktphase die viel bessere Wahl sein, in Relation zu PEPE. Während PEPE nur von viralen Hypes lebt, gibt es bei BTCBULL echte Bitcoins als Geschenke für alle Halter.

Anleger können durch das innovative Airdrop-System tatsächlich BTC verdienen, sobald der Bitcoin-Kurs vordefinierte Schwellen erreicht. Diese Mechanik stärkt die langfristige Attraktivität des Tokens. Alle 50.000 US-Dollar werden Bitcoins an die Token-Halter verschenkt.

Die deflationäre Tokenomics verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Mit jeder Kurssteigerung von Bitcoin wird eine definierte Menge an BTCBULL verbrannt, was das Angebot verknappt und potenziell den Preis stützt.

Im Gegensatz zu vielen Meme-Coins, die auf reine Spekulation setzen, bietet BTCBULL eine nachhaltigere Strategie mit echtem Mehrwert für Investoren. Der laufende Presale unterstreicht das wachsende Interesse, mit bereits über 3,3 Millionen US-Dollar an Investitionen. Wer hier noch günstig einsteigen möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH oder USDT gegen BTCBULL. Bereits morgen steht die nächste Preiserhöhung an, sodass für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten scheint.

