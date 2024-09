PEPE schießt 30 % in die Höhe - PEPU könnte es ihm bald gleichtun

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Meme Coin PEPE konnte innerhalb kürzester Zeit wieder einen beeindruckenden Kursanstieg von 30 % verzeichnen und zeigt damit erneut, wie volatil der Kryptomarkt ist und wie schnell es hier gehen kann. Während PEPE wieder Schlagzeilen macht, rückt aber auch sein Konkurrent PEPU zunehmend in den Fokus der Anleger. Experten sehen großes Potenzial, dass PEPU diesem Aufschwung schon bald folgen könnte.

PEPE erlebte in letzter Woche starke Kursrallye

PEPE hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Während er in den ersten Monaten bei Tiefstständen um 0,0000009 Dollar gehandelt wurde, gelang ihm im März dieses Jahres eine erste Rallye auf ein neues Allzeithoch bei 0,00001 Dollar, womit er seinen Wert mehr als verzehnfachen konnte. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierungsphase ging es für PEPE dann Ende Mai sogar noch weiter aufwärts auf sein bisheriges Allzeithoch bei 0,000017 Dollar. Von diesem Punkt aus fiel der Coin jedoch in den letzten Monaten wieder deutlich zurück und büßte über die Hälfte seines Wertes ein.

Nun befindet sich PEPE seit knapp einem Monat wieder in einem deutlichen Aufwärtstrend, der seinen Wert über die wichtige 0,00001-Dollar-Marke hinauskatapultierte und heute auf ein neues Monatshoch von 0,000012 Dollar steigen ließ. Dadurch ist die Marktkapitalisierung von PEPE auf 4,686 Milliarden Dollar gestiegen, was ihm Rang 21 unter allen Kryptowährungen einbringt. Auch das Handelsvolumen liegt mit über 1,3 Milliarden Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden auf einem sehr hohen Niveau.

Quelle: Pepeunchained.com

Für PEPE wird es jetzt entscheidend sein, sich über der 0,00001-Dollar-Marke zu halten und den letzten Höchststand bei 0,000013 Dollar, den er noch im Juli dieses Jahres erreichte, zu überbieten. Sollte das gelingen, könnte in den kommenden Monaten eine weitere Rallye auf ein neues Allzeithoch in Richtung 0,00002 Dollar möglich sein. Das hängt jedoch auch vom allgemeinen Aufschwung des Kryptomarktes ab. Anleger sollten beachten, dass das Aufwärtspotenzial von PEPE aufgrund seiner milliardenschweren Marktkapitalisierung und starken Etablierung im Vergleich zu jüngeren und kleineren Meme-Coins begrenzt erscheinen könnte.

PEPU möchte an diesen Erfolg anknüpfen und den originalen Frosch-Memecoin überbieten

Ein solcher Meme Coin mit deutlich mehr Aufwärtspotenzial als der originale Frosch Meme Coin PEPE ist auch der Konkurrent PEPU. Das ist der Coin des neuen Krypto-Projekts Pepe Unchained, welches, wie der Name schon verraten lässt, an den früheren Erfolg von PEPE anknüpfen will, es jedoch gleichzeitig besser machen möchte. PEPE wurde seit seiner Existenz oft von hohen Transaktionskosten und geringen Transaktionsgeschwindigkeiten beschränkt, was das Investieren, vor allem für kleine Privatanleger, oft unattraktiv machte.

Um das zu umgehen, setzt PEPU nun auf eine ganz eigene Layer-2-Blockchain. Die baut zwar ebenfalls auf Ethereum auf, ermöglicht es PEPU jedoch, deutlich geringere Transaktionskosten und höhere Transaktionsgeschwindigkeiten zu garantieren, was diesen Konkurrenz-Coin bis zu 100-mal schneller macht als PEPE. Gleichzeitig könnte die eigene Layer-2-Blockchain für PEPU in Zukunft noch einiges an Wachstum bereithalten, da dank ihr auf Pepe Unchained ein ganzes eigenes Meme-Coin-Ökosystem aufgebaut werden könnte. Denkbar wären so in Zukunft auch der Launch eigener neuer Meme Coins auf Pepe Unchained, und die Entwickler haben sogar bereits die Möglichkeit einer eigenen dezentralen Exchange in Aussicht gestellt.

Quelle: Pepeunchained.com

Das Konzept, eine bessere Version von PEPE zu schaffen, scheint bei Anlegern auf großes Interesse zu stoßen, was sich auch in den Zahlen des PreSales von Pepe Unchained widerspiegelt. Das Projekt befindet sich noch in der Vorverkaufsphase, noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting, doch bereits hier konnte es eine Marktkapitalisierung von knapp 16 Millionen Dollar aufbauen. Das liegt daran, dass bereits so viel Investitionskapital von Anlegern in den PreSale geflossen ist, da sie den Coin zum Vorteilspreis von gerade einmal 0,00987 $ kaufen wollen.

Der Kauf ist dabei ganz einfach über die offizielle Website von Pepe Unchained und das dort befindliche PreSale-Widget möglich und kann via ETH, BNB, USDT oder auch mit einer Bankkarte abgewickelt werden. Außerdem können die gekauften PEPU Coins im Anschluss direkt für jährliche Staking-Renditen von bis zu 134 % gestaked werden.

