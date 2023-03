Polygon Kurs Prognose: Bullische Daten geben Investoren Grund zur Hoffnung

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am gestrigen 24. März verzeichnete Polygon (MATIC) einen beeindruckenden Anstieg der Transaktionen, als der Wert die Schwelle von 40 Millionen Dollar überstieg. Damit war MATIC die einzige Kryptowährung aus den Top 10, die solche Zahlen erreichte. Neben Polygon konnten auch Fetch (FET) und The Sandbox (SAND) ein ähnliches Wachstum beobachten. Bemerkenswert ist auch, dass die Akkumulation von MATIC durch sogenannte Wale – Investoren, die große Mengen an Kryptowährungen besitzen – zugenommen hat. Ein Diagramm von Santiment zeigt, dass der MATIC-Bestand bei den Top-Adressen in der letzten Woche angestiegen ist, was auf das Vertrauen der Investoren in den Token hindeutet.

Die Wale haben nicht nur ihre MATIC-Bestände erhöht, sondern es gab auch Wachstum in anderen Bereichen. Ein Chart von Dune zeigt, dass die Anzahl der MATIC-Nutzer gestiegen ist, was auf eine stärkere Nutzung und Akzeptanz des Netzwerks schließen lässt. Ein Grund für dieses Wachstum könnte die kürzlich eingegangene Partnerschaft von MATIC mit Immutable, einer führenden Web3-Spieleplattform, sein. Diese Zusammenarbeit dürfte das Interesse und die Aufmerksamkeit auf MATIC und sein Ökosystem gelenkt haben.

Während die Zahl der Adressen anstieg, gab es bei den NFT-Verkäufen einen Rückgang. Laut Daten von CRYPTOSLAM ist das NFT-Verkaufsvolumen von MATIC in den letzten sieben Tagen um mehr als 38 % gesunken. Zudem ging das wöchentliche MATIC-Volumen auf den Polygon-Marktplätzen seit einem Höhepunkt Ende Februar 2023 stark zurück.

Grundlegend zeigt der massive Anstieg der Transaktionen und die gestiegene Akkumulation von MATIC durch Wale, dass das Interesse an Polygon und seinem Ökosystem weiterhin wächst. Trotz eines Rückgangs im NFT-Bereich bleibt das Netzwerk für Investoren attraktiv, und die Partnerschaft mit Immutable könnte dazu beitragen, die zukünftige Entwicklung und Akzeptanz von MATIC weiter voranzutreiben.

Was sagen technische Indikatoren und On-Chain-Daten über die aktuelle Kursentwicklung von Polygon aus?

Die Performance von MATIC im Hinblick auf On-Chain-Metriken zeigt insgesamt positive Anzeichen. Ein Rückgang der MATIC-Börsenreserve signalisiert, dass es weniger Verkaufsdruck auf dem Token gibt. Gleichzeitig nimmt das Angebot des Tokens außerhalb der Börsen zu, was ein klassisches Bullensignal ist. Besonders erfreulich ist der massive Anstieg der Transaktionen, der in der vergangenen Woche beobachtet wurde. Dies deutet darauf hin, dass mehr neue Adressen MATIC nutzen, um Transaktionen durchzuführen. Dies wird auch durch den Transfer von mehr Token zwischen mehreren Adressen bestätigt, was an der hohen Geschwindigkeit der MATIC am 21. März ablesbar ist.

Trotz dieser positiven On-Chain-Metriken hat sich der Preis von MATIC in den letzten Tagen negativ entwickelt. Laut CoinMarketCap ist der Preis in den letzten 24 Stunden um mehr als 1,7 % gesunken. Der aktuelle Kurs des Tokens liegt bei 1,106 US-Dollar, mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Auch der Tages-Chart von Polygon zeigt eine bärische Tendenz und deutet auf einen weiteren Preisrückgang hin.

Einige technische Indikatoren verstärken diese negative Tendenz noch. Der MACD signalisiert die Möglichkeit eines bärischen Crossovers. Der Relative-Stärke-Index (RSI) der MATIC verzeichnet einen leichten Rückgang und der Kurs befindet sich in einer weniger volatilen Zone, was die Chancen auf einen Ausbruch nach Norden in naher Zukunft verringert. Es gibt jedoch auch positive Signale für eine mögliche Trendwende. Der Money Flow Index (MFI) des Tokens bleibt bullisch und bewegt sich oberhalb der neutralen Marke. In Kombination mit der bevorstehenden Markteinführung von zkEVM, einer Erweiterung für Ethereum, die auch für Polygon verfügbar sein wird, könnte dies eine Trendwende für MATIC bedeuten.

Neben Immutable noch weitere vielversprechende Partnerschaften für das Ökosystem

Die jüngste Partnerschaft zwischen Nexon und Polygon zeigt, dass die Blockchain-Plattform weiterhin Interesse und Unterstützung von etablierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen gewinnt. Neben Immutable, einem führenden Unternehmen im Bereich NFTs und Blockchain-Spielen, arbeitet Polygon nun auch mit einem der größten asiatischen Spiele-Publisher zusammen, um eine NFT-Umgebung für das neue Spiel MapleStory Universe zu schaffen.

Polygon bietet Nexon eine App-Chain, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine eigene Infrastruktur aufzubauen und zu skalieren, um die Anzahl der Transaktionen, die das Spiel täglich durchführen will, zu bewältigen. Da Polygon schnelle und günstige Transaktionen als Ethereum-Skalierungsnetzwerk ermöglicht, kann Nexon das Spiel auf einer sicheren und leistungsstarken Blockchain-Plattform betreiben.

Die Supernetze von Polygon ähneln den Subnetzen von Avalanche und bieten Projekten wie MapleStory Universe Anpassungsmöglichkeiten und Schutz vor Leistungsproblemen im größeren öffentlichen Netzwerk. Durch die Partnerschaft mit Nexon kann Polygon seine Technologie und Infrastruktur einem breiteren Publikum präsentieren und zeigt, dass die Plattform auch für andere Branchen und Anwendungsfälle attraktiv ist. Das Fehlen eines NFT-Vorverkaufs und die Betonung, dass die Spieler NFTs einfach durch das Spielen des Spiels erwerben können, zeigt, dass Nexon bestrebt ist, das Spielerlebnis und die Blockchain-Technologie miteinander zu verbinden, ohne dass die Spieler unnötig Geld ausgeben müssen. Dies kann die Akzeptanz von Blockchain-Spielen und NFTs bei einem breiteren Publikum fördern.

Solche Partnerschaften beweisen das Potenzial von Blockchain-Technologie und NFTs im Bereich der Spiele-Industrie auf. Mit der wachsenden Unterstützung von etablierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen wird die Nachfrage nach Polygon und anderen Ethereum-Skalierungsnetzwerken voraussichtlich weiter zunehmen.

C+Charge – die beste Alternativinvestition zu Polygon

C+Charge ist eine aufstrebende Kryptowährung, die eine vielversprechende Investitionsalternative zu etablierten Coins wie Polygon darstellen kann. Mit einem soliden Fundament, einem engagierten Team und einem echten Anwendungsfall hat C+Charge das Potenzial, ein führendes Web3-Projekt zu werden und im Jahr 2023 eine bedeutende Rolle zu spielen.

Das Hauptziel von C+Charge ist es, die Lücke bei Rabatten für Elektroauto-Besitzer beim Aufladen ihrer Fahrzeuge zu schließen. Im Moment erhalten nur große Unternehmen wie Elektroautohersteller und Ladestationsnetzwerke Emissionsgutschriften als Rabatte. C+Charge will dies ändern, indem es Blockchain-Technologie und Dezentralisierung in sein System integriert. Verbraucher können so Emissionsgutschriften in Form von Tokens erhalten.

Als Teil des Anreizsystems von C+Charge wird ein Prozent jeder Ladevorgangstransaktion für den Erwerb von Emissionsgutschriften auf dem offenen Markt verwendet und an Elektroauto-Besitzer verteilt. Um von diesem Belohnungssystem zu profitieren, müssen Verbraucher den Web3-Token CCHG des Projekts erwerben, der als Zahlungsmittel an C+Charge-Partner-Ladestationen akzeptiert wird. Mit einem klaren Anwendungsfall, der Integration von Blockchain-Technologie und einem Fokus auf Nachhaltigkeit hat C+Charge das Potenzial, sich zu einem führenden Web3-Projekt zu entwickeln und eine breite Zielgruppe anzusprechen.

Das Projekt kann sowohl auf individueller als auch auf unternehmerischer Ebene eingesetzt werden und bietet damit zahlreiche Möglichkeiten für Investoren. Der Vorverkauf von C+Charge ist bereits gestartet und Investoren haben die Möglichkeit, zu einem günstigen Preis in den Coin zu investieren. Mit einem stabilen System und einem echten Anwendungsfall bietet C+Charge eine vielversprechende Investitionschance für diejenigen, die auf der Suche nach einem aufstrebenden Coin mit großem Wachstumspotenzial sind.