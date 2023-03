Polygon Labs und Immutable entwickeln neues Ethereum-Gaming -Ökosystem

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auf der Game Developers Conference wurde von Immutable und Polygon, den beiden bedeutenden Skalierungslösungen für Ethereum, eine neue Partnerschaft angekündigt. Denn noch immer gibt es Probleme bei der Skalierung von MMORPGs und anderen Spielen mit Millionen von Gamer und vielzähligen Mikrotransaktionen gleichzeitig. Dafür soll künftig ein neues Netzwerk entwickelt werden, welches die Errungenschaften der beiden Kryptoprojekte kombiniert. Was die neue Partnerschaft genau beinhaltet und von ihr zu erwarten ist, wird jetzt im folgenden Beitrag näher erläutert.

Partnerschaft zwischen Polygon Labs und Immutable

Das neue Web3-Gamingsystems erleichtert das Onboarding von Gamestudios und Entwicklern in das Web3. Somit wollen die Entwickler GameFi zum Mainstream machen und Menschen auf der ganzen Welt digitales Eigentum ermöglichen. Somit sollen die Nutzer die Rechte an den Skins erhalten, welche bisher im Umfang von Milliarden von Dollar jedes Jahr verkauft werden.

Für das neue Ethereum-zentrierte Gaming-Ökosystem mit dem Namen Immutable zkEVM werden die Plattformdienste von Immutable zusammen mit der Zero-Knowledge-Technologie von Polygon verwendet. Somit soll die Markteinführungszeit verringert und der Zugang zu dem Ökosystem ermöglicht werden. Innerhalb des neuen Netzwerkes wird dann der IMX-Token von Immutable für die Gasgebühren und die Sequenzierung der Transaktionen verwendet.

Der Mitbegründer von Immutable, Robbie Ferguson äußerte auch in einem Interview, dass es sich dabei um das „Endspiel“ handelt, bei dem sie die nächsten Milliarden Nutzer in Web3 einbinden wollen.

Zu den weiteren Zielen der Partnerschaft zählt die Cross-Rollup-Liquidität zwischen den beiden Netzwerken. Hinzu kommen die Brücken, mit welchen sich zwischen unter anderem Immutable zkEVM und dem zkEVM von Polygon sowie weiteren Vermögenswerte austauschen lassen.

Technisch gesehen soll die Ethereum-Skalierung durch das neue Ökosystem auf die nächste Stufe gehoben werden. Dabei verbindet sie die Transaktions-Rollups mit Zero-Knowledge-Proof-Kryptografie, welche vollständig von der EVM unterstützt werden. Auf diese Weise soll eine schnellere und sicherere Möglichkeit geboten werden, welche kompatibel mit den Smart Contracts auf Ethereum ist.

Das neue Immutable zkEVM ist bereits für Ende des zweiten Quartals 2023 geplant. Bis dahin sollen nach Aussagen von Ferguson bereits brauchbare Entwicklungen veröffentlicht werden. Die SDKs (Software Development Kits) können jedoch schon jetzt ausgetestet werden.

Kooperation statt Fusion

Immutable @0xPolygon



We are joining forces in an industry-defining partnership to accelerate the development and adoption of web3 gaming. The future of gaming begins today with the announcement of the Immutable zkEVM, powered by Polygon.https://t.co/7FEyidsydV pic.twitter.com/IkhbWrLIaq — Immutable – $IMX (@Immutable) March 20, 2023

Allerdings handelt es sich dabei um eine Kooperation und keine Fusion. Zudem sind es beides konkurrierende Skalierungsnetzwerke, welche im Wettkampf in Bezug auf Entwickler, Marken und Nutzer stehen.

Zudem werden Immutable und Polygon weiterhin ihre eigenen Lösungen entwickeln. So startet das zkEVM-Hauptnetzwerk von Polygon am 27. März die Betaversion. Andererseits wird ebenso an dem Skalierungsnetzwerk Immutable X weitergearbeitet. Jedoch entsteht zu diesen nun auch das neue Immutable zkEVM.

Bisherige Erfolge im Bereich der Blockchaingames

Immutable hat im Juni außerdem einen Venture-Fonds für Web3-Spiele in Höhe von 500 Mio. US-Dollar gestartet. Ebenso brachte es im Januar ein All-in-One-Pass-System heraus, welches die Anmeldung und Verwaltung für die Nutzer optimiert. Über dies hat die Gaming-Engine Unity im Februar die Unterstützung für das Entwicklertoolkit von Immutable X zugesagt. Dabei hat es Partnerschaften mit Unternehmen wie GameStop, DC Comics und Marvel ausfgebaut. Bereits jetzt sollen 140 Titel auf der Plattform entwickelt werden. Über dies sollen nach Aussagen einer Pressemitteilung von Immutable bereits Hunderte Spielstudios und Millionen von Gamern dieses nutzen.

Polygon hat im Juli ein neues Geschäft gegründet, welches sich nur mit Gaming auseinandersetzt. Ebenso arbeitet es zusammen mit dem Spielentwickler Square Enix, welcher vor allem für die Spielreihe Final Fantasy bekannt ist, an einem NFT Projekt.

