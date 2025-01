Ripple News: Noch in XRP einsteigen? Das spricht dagegen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten 24 Stunden steigt XRP um 5 Prozent. Year-to-Date konnte XRP um 20 Prozent zulegen. Trotz hoher Bewertung gehört XRP damit zu den besten Performern im laufenden Jahr und ist in der Top 10 unangefochten. Relative Stärke wird offensichtlich, neues Momentum kommt beim Ripple-Coin auf. Doch sollten Anleger jetzt noch in XRP investieren? Dieser Umstand spricht dagegen:

XRP Prognose: Liquidität abgeholt – was folgt jetzt?

Der führende Analyst Ali Martinez verweist in einem neuen Beitrag auf X darauf, dass bei einem Preisniveau von 2,60 US-Dollar eine große Anzahl an Short-Positionen für XRP eröffnet wurde. Diese Ansammlung von Shorts erzeugt eine potenzielle Liquidationszone. Eine Liquidation tritt ein, wenn der Marktpreis den Punkt erreicht, an dem die Positionen zwangsweise geschlossen werden, weil das notwendige Margin-Niveau unterschritten wurde. Liquidationen bieten Market Makern eine lukrative Gelegenheit, da sie in solchen Zonen Liquidität aufnehmen können. Market Maker und große Akteure steuern oft gezielt solche Liquiditätsbereiche an. Dies bedeutet, sie treiben den Preis gezielt in Richtung dieser Zonen, um Liquidationen auszulösen. Durch die Zwangsschließung vieler Short-Positionen müssen Trader XRP zurückkaufen, wodurch zusätzlicher Kaufdruck entsteht. Dieser Kaufdruck wird von den Market Makern genutzt, um ihre eigenen Positionen mit Gewinn abzustoßen. Märkte funktionieren so, weil Liquidität entscheidend für effizientes Trading ist. Stets sind Marktteilnehmer auf der Jagd nach der Liquidität.

A lot of $XRP shorts were opened at $2.60, creating a substantial liquidation zone that market makers may try to grab. pic.twitter.com/cPIPwSjLEI — Ali (@ali_charts) January 12, 2025

Der XRP-Markt hat intraday bereits das Niveau von 2,60 US-Dollar angesteuert und notiert aktuell bei rund 2,50 US-Dollar. Damit wurde die potenzielle Liquidationszone getestet, auf die Market Maker abzielten. Da der Preis bereits nahe an diesem Bereich gehandelt wurde, erscheint das aktuelle Chance-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg wenig attraktiv.

Ripple Alternative: WEPE vor 50 Mio. $ – bester Presale in 2025?

XRP wirkt kurzfristig wenig attraktiv, da das relevante Kurslevel bereits erreicht wurde. Risikoaffine Anleger blicken stattdessen auf Presales und kleinere Coins. Diese bieten oft mehr Potenzial durch relative Stärke und frühe Einstiegsmöglichkeiten. Solche Assets ziehen spekulative Investoren auf der Suche nach hohen Renditen an. Doch natürlich steigen auch die Risiken. Einer der größten Krypto-Presales im Jahr 2025 ist bis dato Wall Street Pepe.

Wall Street Pepe (WEPE) hat sich innerhalb des Kryptomarkts etabliert. Trotz der allgemeinen Unsicherheit auf dem Markt konnte das Projekt eine konstante Aufwärtsbewegung beibehalten. Besonders positiv fällt auf, dass während des laufenden Presales bereits die 45-Millionen-Dollar-Marke überschritten wurde. Diese beträchtliche Summe spiegelt das erhebliche Interesse der Anleger wider und unterstreicht die wachsende Bedeutung von WEPE. Anders als herkömmliche Meme-Coins verfolgt das Team eine Strategie, die auf langfristige Perspektiven und den Aufbau einer stabilen Community abzielt. Dabei steht weniger die kurzfristige Spekulation im Vordergrund, sondern die Schaffung eines nachhaltigen Ökosystems für Investoren. Wall Street Pepe ist ergo gar kein einfacher Meme-Coin, sondern vielmehr eine Trading-Community.

Eine Besonderheit des Projekts liegt in der konsequenten Ausrichtung auf private Anleger. Während viele Märkte von institutionellen Akteuren dominiert werden, will WEPE gezielt faire Bedingungen für Einzelinvestoren schaffen. Hierzu plant das Projekt, den Nutzern Zugang zu hochwertigen Tools und Analysen zu gewähren, die bislang professionellen Investoren vorbehalten waren. Das Ziel ist es, gleiche Chancen für alle Marktteilnehmer zu schaffen und damit langfristig eine breite Trading-Community aufzubauen.

Besonders aktive Mitglieder der WEPE-Community sollen von einem Belohnungssystem profitieren. Diese Belohnungen werden in Form von WEPE-Token ausgezahlt und sollen das Engagement der Nutzer fördern. Neben den Handelsvorteilen wird so ein Anreiz geschaffen, sich stärker in die Community einzubringen.

Die WEPE Token können über die offizielle Website erworben werden. Unterstützt werden Zahlungen in Ethereum (ETH), Tether (USDT) und Binance Coin (BNB). Da der Preis des Tokens schon morgen wieder steigen wird, können mutige Investoren noch Buchgewinne aufbauen.

