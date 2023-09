Scorpion Casino Presale läuft - So können sich Anleger noch SCORP vor dem Ausverkauf sichern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Scorpion Casino zieht weiterhin große Aufmerksamkeit auf sich. Diese Woche ist es nicht anders, denn der Vorverkauf von SCORP erreicht immer mehr Investoren.

Nachdem die 1-Millionen-Dollar-Marke überschritten wurde, wird erwartet, dass der Vorverkauf früher als geplant endet, wenn die Frequenz weiterhin so stark ansteigt. Scorpion Casino ist eine neue Online-Glücksspiel- und Sportwettenplattform mit großem Wachstums- und Expansionspotenzial.

Ein Sektor, der vor Potenzial nur so strotzt

Wie Anleger vielleicht schon bemerkt haben, strotzt der Sektor der Kryptowährungs- und Sportwetten vor unerschlossenem Potenzial. Der Eintritt von Scorpion Casino in diese Welt, der speziell auf das Web3-Publikum abzielt, wird als ein bemerkenswerter Schritt zur Erneuerung des Marktes angesehen.

Mit einem vielfältigen Angebot an Spieloptionen und lukrativen Einsatzmöglichkeiten ist das Projekt gut positioniert, um in den kommenden Monaten in der Krypto-Rangliste aufzusteigen. Es hat das Potenzial, sich innerhalb weniger Monate nach seiner ersten Börsennotierung einen Platz unter den Top 50 Projekten zu sichern.

Tatsächlich wird erwartet, dass die bevorstehende Notierung des Tokens einen starken Aufwärtstrend in der Play-to-Earn-Arena auslösen wird. Der Token ist bereits eine Sensation im Web3 und hat das Potenzial für einen Wertzuwachs von 5000 % bis 7000 %.

Das Spielangebot im Scorpion Casino ist so umfangreich, dass den Spielern die Optionen nicht ausgehen werden. Das Angebot richtet sich an Glücksspieler, Sportbegeisterte und Gamer gleichermaßen. Rund 30.000 Wettmöglichkeiten werden jeden Monat zur Verfügung gestellt, ergänzt durch ein Portfolio von 210 Casino-Spielen von renommierten Anbietern wie Evolution, NetEnt, Play N Go, Novomatic, EGT und AMATIC.

Das lebendige Spiele-Dashboard unterstreicht das beständige Engagement des Projekts, erstklassige Spielerlebnisse zu bieten.

Hier können sich die Gamer durch eine vielfältige Auswahl an Optionen suchen, darunter Spielautomaten, Blackjack, Roulette, Poker und Live-Casino-Spiele. Für Sportbegeisterte bietet das Scorpion Casino Sportwetten in mehr als 35 Sportarten an, darunter Fußball, Tennis, American Football, Pferderennen, Basketball, Golf, Boxen, MMA und mehr. Diese umfassende Liste von Sportwetten-Wettbewerben bietet eine Möglichkeit, sich zu engagieren und zu verdienen.

Außerdem gibt es auf der Plattform eine Auswahl an unterhaltsamen Crash-Spielen.

Keine Kompromisse bei den Spielmechanismen

Gamer können auf die Glücksspiel- und Spieloptionen im Scorpion Casino nur zugreifen, wenn sie 18 Jahre oder älter sind. Die strikte Einhaltung der höchsten Industriestandards ist ein bemerkenswertes Merkmal der Plattform.

Es unterstreicht nur eines der vielen Merkmale, die Scorpion eingeführt hat, um die Kernspielmechanik in den Mittelpunkt seines Ökosystems zu stellen. Die anvisierte Zielgruppe verfügt über die finanziellen Mittel, um in Spielwerte zu investieren. Sie werden in der Lage sein, zu den Einnahmen der Plattform beizutragen, was die Nachhaltigkeit des Tokenpreises im Laufe der Zeit unterstützt.

Projekte, die dazu neigen, ihr Fundament zu vergessen, werden oft Opfer von Token-Crashs, was letztlich zu Enttäuschungen bei den Investoren führt. Für umsichtige Investoren sind diese glanzlosen Projekte enttäuschend. Dies liegt daran, dass mit dem Rückgang der Web3-Gaming-Communities auch die Investorengemeinschaft zurückgeht.

Scorpion Casino verfolgt jedoch einen anderen Ansatz und richtet seine Aufmerksamkeit auf die Spieler, um dieses Risiko für die Investoren zu mindern.

Das Scorpion Casino Gaming Dashboard zeigt, dass das Projekt im krassen Gegensatz zu vielen Glücksspiel- und Krypto-Projekten steht, die den Investoren leere Versprechungen machen. Die Pflege einer florierenden Spielgemeinschaft ist das Herzstück des Ökosystems.

Es versteht die Bedeutung des Nutzens für die Sicherstellung der langfristigen Nachhaltigkeit und der Marktrelevanz, was sich letztendlich in beträchtlichen Investitionsrenditen für alle Beteiligten niederschlägt.

Stake-to-Earn für passives Einkommen

Scorpion Casino ist eine der besten Stake-to-Earn-Plattformen des Jahres 2023. Dafür gibt es drei Gründe.

Erstens können die Anleger bis zu 10.000 US-Dollar in USDT als tägliches passives Einkommen über die Plattform verdienen. Das ist bemerkenswert höher als der Industriestandard.

Zweitens ist das Stake-to-Earn-System nicht allein auf die Tokenomics zurückzuführen. Stattdessen teilt das Projekt einen Teil seines Gewinns in den Stake-Reward-Pool ein. Der Betrag, den die Anleger als Rewards verdienen, wird also durch die Einnahmen des Gaming Dashboards bestimmt. Je größer die Nutzerbasis und das Engagement, desto höher sind auch die Einsatzprämien.

Diese Funktion verleiht dem Einsatzsystem Robustheit. Staking-Belohnungen, die ausschließlich von der Tokenomics abhängen, neigen dazu, mit der Zeit zusammenzubrechen, da das zunehmende Angebot an zirkulierenden Token zu einem Preisrückgang führt. Scorpion Casino geht dieses Problem erfolgreich an.

Drittens wird das Staking-System von einem Burning-Mechanismus begleitet, um das Token-Angebot weiter zu reduzieren und den Wert zu steigern. Das Projekt bezieht die Mittel für das Burning ebenfalls aus den Einnahmen der Plattform.

Letzte Chance im SCORP-Presale mit einem Rabatt

Das Scorpion Casino könnte bei der Veröffentlichung beim SCORP-Token starke Preisaktionen auslösen. Anleger können also sicherstellen, dass sie sich die Token frühzeitig sichern, damit sie nicht später einen saftigen Betrag zahlen müssen.

