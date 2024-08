Shiba Inu (SHIB) steigt um 15 Prozent! Diese Alternative hat laut Analysten mehr Potenzial!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Erholung des Bitcoin-Kurses ist am gesamten Kryptomarkt zu spüren. Nachdem Bitcoin aus seiner Seitwärtsbewegung der letzten Wochen ausgebrochen ist und die 64.000 Dollar Marke überschritten hat, geht es auch für die meisten Altcoins wieder bergauf. Besonders gefragt sind einmal mehr Meme Coins. POPCAT ist um über 20 % gestiegen, WIF um 15 % und auch Shiba Inu (SHIB) legt heute wieder ordentlich zu. Dennoch schreiben einige Analysten der Alternative Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) mehr Potenzial zu. Das hat auch seine Gründe.

Shiba Inu (SHIB) erholt sich

Die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung haben schwierige Monate hinter sich. Dogwifhat ist vom Allzeithoch von 4,85 US-Dollar auf 1,20 US-Dollar eingebrochen, PEPE hat ebenfalls rund 60 % verloren und auch die Größen DOGE und SHIB haben massive Einbußen hinnehmen müssen. Inzwischen wendet sich das Blatt aber wieder. Shiba Inu (SHIB) legt in den letzten 24 Stunden um mehr als 5 Prozent zu und steigt damit auf Wochensicht um mehr als 15 Prozent.

(SHIB Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Damit hat SHIB als einer der wenigen Meme Coins schon den Großteil der Verluste des letzten Monats wieder zurückgewinnen können. Die Marktkapitalisierung nähert sich langsam aber sicher wieder der 10 Milliarden Dollar Marke. Genau diese hohe Bewertung ist auch dafür verantwortlich, dass das weitere Gewinnpotenzial begrenzt ist, da es unwahrscheinlich ist, dass der Wert von hier aus nochmal um das 10- bis 20-fache steigt. Anders sieht das dagegen beim neuen Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) aus. Hier halten Analysten einen solchen Anstieg für möglich.

Jetzt mehr über Shiba Shootout erfahren.

Shiba Shootout steigt auf eine Million Dollar

Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) steht im Gegensatz zu SHIB noch ganz am Anfang und ist derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) erhältlich. Neue Coins, die nach einem erfolgreichen ICO an den Kryptobörsen gelistet werden, können ihren Wert oft in kurzer Zeit vervielfachen. Die Tatsache, dass Anleger bereits $SHIBASHOOT-Token im Wert von mehr als einer Million Dollar gekauft haben, deutet auf eine solche Entwicklung hin.

($SHIBASHOOT Initial Coin Offering – Quelle: Shiba Shootout Website)

Der Vorverkauf läuft in mehreren Stufen ab, wobei jede Stufe mit einer Preiserhöhung einhergeht. Frühe Käufer können sich so bis zum Launch schon einen Buchgewinn sichern, der nach dem Listing an den Kryptobörsen noch deutlich höher ausfallen könnte. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in 8 Tagen statt.

Gründe für die hohe Nachfrage

Die hohe Nachfrage während des Vorverkaufs kommt nicht ganz unbegründet. Die meisten Meme Coins erreichen auch nach dem Listing an den Börsen nie eine Bewertung von einer Million Dollar, während $SHIBASHOOT schon im Vorverkauf höher steigt. Das dürfte zum einen daran liegen, dass mit Shiba Sharpshooter bereits ein Spiel für iOS und Android im App Store und im Play Store erhältlich ist. Durch ein eigenes Game kann die Bekanntheit eines Coins deutlich schneller steigen.

(Shiba Sharpshooter Game – Quelle: Shiba Shootout Website)

Spieler werden hier in den wilden Westen versetzt und treten in klassischen Schießduellen gegeneinander an. Mit dem Launch des Coins wird es auch eine Play to Earn-Funktion geben, bei der Spieler $SHIBASHOOT-Token verdienen können, wenn sie in der Rangliste aufsteigen. Play 2 Earn Coins haben sich schon in der Vergangenheit als äußerst gewinnbringend erwiesen.

Außerdem verfügt Shiba Shootout über eine Staking-Funktion, bei der Anleger zusätzlichen Token verdienen, wenn sie ihre Bestände staken und damit für eine gewisse Zeit lang sperren, wie man das auch von anderen Proof of Stake Coins kennt. Die jährliche Rendite (APY) wird dynamisch anhand der Größe des Staking Pools berechnet, sodass diese vor allem am Anfang besonders hoch ist.

($SHIBASHOOT Staking Dashboard – Quelle: Shiba Shootout Website)

Derzeit liegt die APY mit 919 Prozent noch in einem sehr hohen Bereich, was dazu geführt hat, dass bereits über 35 Millionen Token im Staking Pool gebunden sind, die beim Launch nicht sofort wieder verkauft werden können. Dadurch wird das Angebot beim Handelsstart an den Börsen verknappt, was eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher macht.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SHIBASHOOT im Presale kaufen.

