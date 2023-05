Shiba Prognose: Kann SHIB 1 $ durch Zuwachs aktiver Adressen erreichen? Wall Street Memes pumpt 500.000 $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptowährungsmarkt ist bekannt für seine Volatilität und seine Neigung, von Zeit zu Zeit überraschende Token hervorzubringen. Eine dieser Überraschungen war im Jahr 2020 der Shiba Inu Coin, ein Altcoin, der als „Dogecoin-Killer“ positioniert wurde und innerhalb kurzer Zeit auf sich aufmerksam machte. Allerdings kam Shiba Inu zuletzt auf seiner Raketenmission vermehrt ins Stocken. Gleichzeitig sind vor allem zuletzt während des Memecoin-Hypes viele weitere neue Memecoins entstanden. Das Beeindruckendste von ihnen ist die perfekte Personifizierung der Bewegung, welche ihre Wurzeln in WallStreetBets und Kryptowährungen hat. Im Folgenden wird jetzt alles Wichtige über SHIB und den möglichen Shiba-Inu-Killer behandelt.

Die Entstehung des Shiba Inu Coins

Shiba Inu Coin, oder einfach SHIB, wurde im August 2020 von einer anonymen Person namens „Ryoshi“ ins Leben gerufen. Ryoshi behauptete, SHIB als „Experiment in dezentraler spontaner Community-Entwicklung“ entwickelt zu haben. Das Maskottchen des Coins ist ein Shiba Inu Hund, das gleiche japanische Hunderasse, die ebenso das berühmte Dogecoin-Meme inspirierte.

Was macht den Shiba Inu Coin einzigartig?

SHIB ist ein ERC-20-Token, das auf der Ethereum-Blockchain läuft. Dies ermöglicht die Interaktion mit anderen Tokens und Plattformen im Ethereum-Netzwerk. Aber das ist nicht das Einzigartige an SHIB.

Ein zentraler Aspekt, der SHIB von anderen Kryptowährungen unterscheidet, ist das enorme Gesamtvolumen von einer Quadrillion Coins (das ist eine 1 mit 15 Nullen!). Ryoshi entschied sich, die Hälfte dieser Coins an den Ethereum-Gründer Vitalik Buterin zu senden und die andere Hälfte auf Uniswap, eine dezentrale Börse, zu sperren.

Wie hat sich der Shiba Inu Coin entwickelt?

Die Entscheidung, die Hälfte der SHIB-Token an Vitalik Buterin zu senden, sorgte für einige Schlagzeilen, als Buterin im Mai 2021 beschloss, einen Großteil seiner SHIB-Token zu verbrennen und den Rest an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Diese Aktion führte zu einer dramatischen Volatilität im Preis des Shiba Inu Coins und machte SHIB zu einem der meistdiskutierten Kryptowährungsthemen in den sozialen Medien.

Der aktuelle Stand und die Zukunft des Shiba Inu Coins

Trotz der Volatilität und der kontroversen Entwicklungen hat der Shiba Inu Coin eine treue Anhängerschaft gefunden, die sich selbst als die „SHIB-Armee“ bezeichnet. Diese Community spielt eine aktive Rolle in der Weiterentwicklung des SHIB-Ökosystems, das neben dem SHIB-Token auch die beiden Token LEASH und BONE sowie eine dezentrale Börse namens ShibaSwap umfasst.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Shiba Inu Coin in der Zukunft entwickeln wird. Während einige die hohe Volatilität und das fehlende Echtwelt-Anwendungsszenario kritisieren, betonen andere den Gemeinschaftsgeist und das Potenzial der SHIB-Armee, das Projekt weiter voranzutreiben.

In jedem Fall ist der Shiba Inu Coin ein faszinierendes Beispiel für die Dynamik des Kryptowährungsmarktes und zeigt, wie Meme und Community-Engagement die Entwicklung von Kryptowährungen beeinflussen können.

Die eigene Kryptobörse Shibaswap konnte seit der Einführung im Juli 2019 einen kontinuierlichen Zulauf erfahren und die Transaktionen pro Tag auf bis zu 31.923 steigern, während die Nutzer auf 178.223 gewachsen sind.

Nun konnte Shiba Inu zuletzt mit seinem Shibarium Testnetz ein starkes Wachstum verzeichnen. Dabei erzielt es laut Puppycan bereits mehr als 13,05 Mio. Transaktionen. Jedoch ist das genaue Einführungsdatum der Layer-2-Lösung auf Ethereum noch ungewiss, sodass das Momentum etwas nachgelassen hat, was aber auch an der Reduktion der Burning-Mengen lag.

Betrachtet man sich den Chart, so deutet dieser auf einen bärischen Trend hin. Dabei musste SHIB innerhalb der letzten 3 Monate Verluste von 33,38 % erleiden, wobei das Minus im Vergleich zu BTC und ETH noch höher liegt. Somit performt SHIB aktuell schlechter als die Benchmark. Ähnlich schwach entwickelt sich auch der Twitter-Kanal von Shiba Inu, auf dem nicht einmal täglich neue Posts entstehen.

Aus diesem Grunde schauen auch immer mehr Investoren nach dem nächsten großen Memecoin wie Pepe, Wojka, SpongeBob und Copium, welcher explodieren kann. Ein besonders neues und vielversprechendes Projekt hat dabei in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen.

Neuer Shiba Inu setzt Investoren schon von Beginn an ins Staunen

Während des schleichenden Niedergangs von Shiba Inu ist ein neuer Memecoin auf dem Schirm der Anleger aufgetaucht. Dabei handelt es sich um das heiß erwartete Projekt eines berühmten NFT- und Krypto-Entwicklerteams, welches im Jahr 2021 ihre NFT-Kollektion Wall Street Bulls binnen 32 Minuten für insgesamt 2,5 Mio. $ verkaufen konnte.

Dabei hat es eine große Community von 1 Mio. Degens um sich geschart, da das Projekt auf der Bewegung von WallStreetBets aufbaut, welche als Community durch ihr gemeinsames Handeln die Finanzmärkte beeinflusst hat. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff Memestocks entstanden, zu denen unter anderem GameStop gehört. In diesem Zusammenhang konnten die Kleininvestoren sogar Hedgefonds mit Shortpositionen in die Pleite zwingen.

Wall Street Memes verfolgt ein demokratisches Ethos, weshalb 100 % der Token über den Vorverkauf erworben werden können. Auf diese Weise kann eine besonders hohe Dezentralisierung erreicht sowie die Gefahr von Rug Pulls durch Teammitgliedern verhindert werden. Ebenso gibt es keinen privaten Verkauf, von dem Kleinanleger von den attraktivsten Angeboten ausgeschlossen werden.

Dabei ist das Tokenangebot der $WSM-Token auf lediglich 2 Mrd. beschränkt, was im Verhältnis zu anderen Memecoins besonders gering ist. Aus diesem Grunde sind auch wesentlich höhere Kurse möglich. Zudem bringt Wall Street Memes auch schon eine Community mit, sodass diese nicht erst aufgebaut werden muss. Aufgrund besonders hoher Belohnungen in Höhe von 30 % des Gesamtangebots, sind auch unterschiedliche AirDrop-Programme zu erwarten.

Wall St Bulls Ordinals are ready to mint on @MEonBTC in less than 24 hours! Only 420 pieces, on the 690k inscription block.



Don't miss out on this epic opportunity to own a piece of history!



05/26/2023, 4:20 PM EST pic.twitter.com/M7mACUAEqG — Wall St Bulls (@wallstbullsNFT) May 25, 2023

Zusätzlich baut Wall Street Memes weiteres Momentum auf, indem es unterschiedlichste Projekte entwickelt. So wurde gestern eine neue NFT-Kollektion mit 420 Bitcoin Ordinals bekanntgegeben. Aufgrund des ambitionierten und erfahrenen Teams mit begeisterter Community und vorangegangenen Erfolgen erwarten Analysten schon jetzt 10-fache Gewinne für den neuen Memecoin.

Großer Ansturm auf Vorverkauf von Wall Street Memes

Bei dem Vorverkauf von Wall Street Memes handelt es sich um einen der beeindruckendsten in diesem Jahr. Denn schon in den ersten Minuten konnten Token im Wert von über 100.000 $ verkauft werden. Aber auch 24 Stunden nach Launch wurden der Meilenstein von 500.000 $ weit überschritten, sodass schon bald in nächste Vorverkaufsphase eingeleitet wird.

Insgesamt wird der Presale dabei über 30 Phasen abgewickelt, während denen die Verkaufspreise phasenweise von 0,0250 $ auf 0,0337 $ angehoben werden. Aus diesem Grunde können sich also die ersten Anleger durch einen frühen Einstieg Buchgewinne von bis zu 34,8 % sichern.

Mittlerweile befindet sich der Presale von Wall Street Memes aufgrund der besonders starken Nachfrage jedoch schon in der zweiten Vorverkaufsphase, in der die Token für 0,0253 $ angeboten werden, bevor der Preis bei dem nächsten Meilenstein von 1.006.000 $ auf 0,0256 $ angehoben wird. Aufgrund des Hypes und der Preissteigerungen sollten sich Interessierte nicht zu lange Zeit lassen, wenn sie sich die günstigen Verkaufspreise sichern wollen.

