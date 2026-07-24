So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag
Kryptokurse am Mittag.
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Bitcoin ist am Mittag 63.967,17 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 0,19 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 64.092,13 US-Dollar stand.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,5 Prozent.
Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 46,33 US-Dollar am Vortag auf 45,83 US-Dollar nach unten (1,07 Prozent).
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,21 Prozent auf 1.855,78 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.859,64 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Bitcoin Cash um 0,06 Prozent auf 210,24 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 210,35 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 1,089 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,091 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,58 Prozent auf 365,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 363,38 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1638 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1624 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1777 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1768 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3305 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3295 US-Dollar beziffert.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (564,25 US-Dollar) geht es um 0,16 Prozent auf 565,13 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0695 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0695 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 73,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (73,88 US-Dollar).
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,39 Prozent auf 6,271 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,296 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,39 Prozent auf 8,299 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,331 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,71 Prozent auf 0,7050 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,7100 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
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