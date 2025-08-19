So hätte sich ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Frühes Investment

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Ethereum Investoren gebracht.

Am 17.08.2022 lag der Kurs von Ethereum bei 1.831,50 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in ETH vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,460 Ethereum. Mit dem ETH-USD-Kurs von gestern gerechnet (4.474,33 USD), wäre das Investment nun 24.429,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144,30 Prozent angewachsen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 1.471,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 4.759,09 USD.

Redaktion finanzen.net