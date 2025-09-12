So hätte sich eine Sui-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Anlage im Blick

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Sui verdienen können.

Am 13.09.2024 lag der Kurs von Sui bei 1,029 USD. Bei einer SUI-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 972,22 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 13.09.2025 auf 3,817 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.711,18 USD wert. Mit einer Performance von +271,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.09.2024 erreicht und liegt bei 1,045 USD. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net