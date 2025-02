Solana kaufen: Liefert SOL jetzt eine einmalige Gelegenheit?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Zeiten am Kryptomarkt sind herausfordernd. Zwar dürfte die Stimmung bei denjenigen, die in Bitcoin investiert haben, nach wie vor gut sein, bei einigen Altcoins sieht es aber ganz anders aus. Der Bitcoin-Kurs ist vom Allzeithoch um 11 % eingebrochen, während viele bekannte Altcoins um bis zu 90 % eingebrochen sind. Eine der Top Kryptowährungen, die sich aktuell noch ganz gut halten kann, ist Solana ($SOL). Solana hat in den letzten Wochen im Vergleich zum restlichen Markt relative Stärke bewiesen. Wer auf $SOL gesetzt hat, war bisher also gut beraten. Das könnte auch so bleiben. Die Rallye könnte hier noch lange nicht zu Ende sein.

Solana hält sich besser

Man kann es nicht schönreden. Wer nach der Bitcoin-Rallye auf 100.000 Dollar sein Portfolio in Altcoins umgeschichtet hat, sitzt inzwischen auf hohen Verlusten. Zumindest haben die meisten Altcoins massive Einbrüche hinter sich. Meme Coins wie Dogwifhat ($WIF), die noch vor kurzem Milliarden wert waren, sind um über 85 % eingebrochen. Auch Cardano, Polkadot, Chainlink und viele weitere haben in den letzten Wochen stark verloren. Solana hat es dagegen nicht ganz so hart erwischt.

($SOL Kursentwicklung – Quelle: Tradingview)

Solana hat erst im Januar dieses Jahres ein neues Allzeithoch erreicht, was den meisten Top Coins bisher nicht gelungen ist. Die meisten Kryptowährungen, die es schon 2021 gegeben hat, haben ihre Höchststände aus dem letzten Bullrun noch lange nicht übertroffen. Ethereum ($ETH) hat zum Beispiel 2021 schon ein Allzeithoch von 4.891 Dollar erreicht und bewegt sich heute gerade einmal bei 2.650 Dollar. Ähnlich sieht es bei vielen anderen Coins aus.

Damit hat $SOL schon mit dem Bullrun der letzten Monate bewiesen, dass sich der Coin klar von der Masse abhebt. Auch während der Korrektur zeigt sich das. Mitten im Altcoin Crash hat Solana gerade einmal 31 % vom Allzeithoch eingebüßt. Dabei ist auffällig, dass der $SOL-Kurs genau am EMA 200 abgefangen wurde, der offenbar als starke Unterstützungslinie dient. Da $SOL aktuell sehr nahe an dieser Marke notiert, kann es von hier aus schnell weiter bergauf gehen.

Kann Solana noch weiter steigen?

Privatanleger neigen oft zu der Annahme, dass ein Coin, der gerade eine massive Rallye hinter sich hat, sein Potenzial schon verbraucht hat und nicht mehr weiter steigen kann. Solana hat in den letzten Jahren eine Rallye hingelegt, die ihresgleichen sucht. Dennoch ist das kein Grund, warum es für Solana nicht noch weiter bergauf gehen könnte. Die Analysten beim Vermögensverwalter VanEck gehen beispielsweise davon aus, dass der $SOL-Kurs noch in diesem Jahr auf 520 Dollar steigen könnte. Damit würden Anleger immer noch eine Rendite von über 150 % erzielen.

Our Solana Price Target by the End of 2025 is $520



We value Solana (SOL) based on its projected year-end market share within the smart contract platform (SCP) market. Our SCP market cap forecast is derived from U.S. M2 money supply growth, given its strong historical correlation… — VanEck (@vaneck_us) February 6, 2025

Natürlich kann niemand die Zukunft vorhersagen, Analysten von namhaften Unternehmen wie VanEck müssen sich aber dennoch ein paar mehr Gedanken machen als Finfluencer, wenn sie mit bullishen Prognosen um sich werfen, um ihren guten Ruf bei ihren Kunden nicht aufs Spiel zu setzen. Bei VanEck hat man offenbar einiges berücksichtigt, um zu diesem Kursziel zu kommen.

Mögliche Kurstreiber

Gründe gibt es viele, warum der $SOL-Kurs in den nächsten Monaten noch deutlich höher steigen könnte. Zum einen wird erwartet, dass die strategischen Bitcoin-Reserven der USA den Bitcoin-Kurs noch deutlich höher treiben als bisher, weshalb ohnehin viele Altcoins ebenfalls stark profitieren dürften. Außerdem zeigt sich, dass Solana immer öfter die Blockchain der Wahl ist, wenn es darum geht, neue Projekte zu realisieren.

Schon der Launch der beiden Trump Coins hat gereicht, um den $SOL-Kurs auf ein neues Allzeithoch zu treiben. Mit der Massenadaption dürften noch deutlich vielversprechendere Projekte auf Solana gelauncht werden, sodass auch die Nachfrage nach $SOL weiter steigen dürfte. Außerdem könnten Berichten zufolge schon in naher Zukunft Solana ETFs in den USA zugelassen werden.

BULLISH: Polymarket users predict a 89% that a Solana ETF is approved this year. pic.twitter.com/N1ap1zinFa — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 25, 2025

Sollten die Solana ETFs genehmigt werden, würde zwar nicht so viel Kapital in diese Fonds fließen wie bei Bitcoin oder Ethereum, da die Bewertung von Solana aber noch deutlich niedriger ist, wäre das auch gar nicht nötig. Hier würde schon deutlich weniger Kapital ausreichen, um den Kurs in die Höhe zu treiben. Damit stehen die Chancen gut, dass Solana in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich noch deutlich höhere Kurse sehen wird. Auch die neue Layer-2-Lösung Solaxy ($SOLX) könnte maßgeblich zum Erfolg beitragen.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

Solaxy entlastet die Main Chain

Solana ist die mit Abstand schnellste und günstigste Blockchain, die auch die meisten Nutzer vorzuweisen hat. Trotz all der Vorteile führt die dauerhaft hohe Auslastung aber auch dazu, dass es immer wieder zu abgelehnten Transaktionen und im schlimmsten Fall zum Totalausfall der Blockchain kommt. Solaxy könnte dafür eine Lösung liefern. Solaxy liefert nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana.

Während man Layer-2-Lösungen bisher eher von Ethereum kennt, könnte Solaxy für Solana zum echten Gamechanger werden. Zwar geht es hier nicht in erster Linie darum, Transaktionen schneller und günstiger zu machen, da Solana schon schnell und günstig ist, aber die zahlreichen abgelehnten Transaktionen könnten dadurch schon bald der Vergangenheit angehören, da in Zukunft ein Teil der Transaktionen auf der Layer 2 von Solaxy abgewickelt werden könnte.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Wenn ein Teil der Anfragen auf der Layer 2 bearbeitet wird und die Ergebnisse gebündelt an Solana übertragen werden, könnte das dazu beitragen, die Main Chain massiv zu entlasten, mehr Stabilität auf Solana zu schaffen und die Nutzererfahrung dadurch deutlich zu verbessern.

Solaxy kommt nicht nur mit eigener Blockchain, sondern auch mit dem $SOLX-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Schon jetzt haben Anleger über 19 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, da man nicht häufig die Gelegenheit bekommt, in einen neuen Coin mit neuer Blockchain in einer so frühen Phase zu investieren.

Schaut man sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, wird schnell klar, dass man hier in erster Linie Coins mit eigener Blockchain findet, sodass auch $SOLX bald zu den Top Coins gehören könnte. Die hohe Nachfrage während des Presales deutet schon darauf hin, dass der $SOLX-Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Vor allem, wenn sich die Layer 2 langfristig durchsetzt.

Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach erhöht. Aus der Differenz zwischen dem aktuellen Vorverkaufspreis und dem Startpreis an den Börsen ergibt sich für frühe Käufer schon ein erster Buchgewinn und eine Staking-Funktion liefert die Möglichkeit, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu generieren, wobei die Staking-Rendite vor allem am Anfang überdurchschnittlich hoch ist.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.