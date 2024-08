Solana Kuransteig auf 200 USD könnte kurz bevor stehen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kann Solana bald auf 200 USD ansteigen? Bereits in der Vergangenheit hatte die Zone um die 200 USD eine hohe Relevanz für Solana. Ende 2021 läutete das Scheitern an der 200-USD-Marke den Bärenmarkt für Solana ein, woraufhin der SOL Kurs innerhalb von einem Jahr auf weniger als 10 USD gefallen ist. Das Ende der spektakulären Erholungsrally Q4 2023 und Q1 2024 fand sein Ende ebenfalls an der 200-USD-Marke. Seitdem befindet sich der SOL Kurs in einem leichten Abwärtskanal und konnte die Zone nicht erneut antesten. Laut Analysten könnte dies jedoch in naher Zukunft erneut passieren.

Konsolidierungsphase vor bullishem Ausbruch bei Solana

Während makroökonomische Faktoren, wie die US-Arbeitslosenquote und steigende Zinsen in Japan, aber auch schwache Quartalszahlen der US-Techaktien, zuletzt für Gewinnmitnahmen sorgten, befindet sich Solana noch immer in einer gesunden Konsolidierungsphase innerhalb seines Aufwärtstrends. Im Solana Tageschart lässt sich gut erkennen, dass sich der SOL Kurs derzeit in einem Descending Triangle Pattern befindet. Das Decending Triangle zählt zu den Continuation Patterns, was bedeutet, dass der Kurs nach einem Ausbruch den bestehenden Trend fortführt. Bei Solana können wir seit Anfang Q4 2023 einen bullishen Trend erkennen, weshalb ein weiterer Anstieg für Solana aktuell als wahrscheinlich gilt.

Solana Chart (Quelle: TradingView)

Im Chart ist gut zu erkennen, dass wir bereits einen kurzen Ausbruch aus dem Dreieck gesehen haben, nur um anschließend wieder in die Chartformation zurückzufallen. Je früher ein Ausbruch innerhalb des Chartmusters passiert, desto unwahrscheinlicher ist ein direkter Ausbruch in Richtung Kursziel. Sollte es in den nächsten Tagen zu einem bullischen Ausbruch aus dem Decending Triangle kommen, liegt das Kursziel bei etwa 242 USD. In einem Bullenmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit bei 87 Prozent, dass das Kursziel des Decending Triangles nach einem Ausbruch nach oben erreicht wird. Die Chancen stehen aktuell somit sehr gut, dass wir nicht nur den Widerstand bei 200 USD antesten, sondern direkt ein neues Hoch bei 242 USD markieren.

Langfristige Prognose für Solana (SOL)

Die Analyse im Solana Wochenchart stimmt mit der Tageschartanalyse überein. Auch dort befinden wir uns in dem gleichen Decending Triangle. Aus charttechnischer Sicht, lässt sich hier somit das gleiche Kursziel ableiten. Doch wie sehen langfristige Prognosen bekannter Experten in der Krypto-Szene aus?

Michael Novogratz, CEO von Galaxy Digital, hat Solana als eine der spannendsten Entwicklungen im Krypto-Bereich beschrieben. Er hat darauf hingewiesen, dass die Geschwindigkeit von Solana und die niedrigen Transaktionsgebühren große Vorteile bieten, die es dem Netzwerk ermöglichen könnten, in den nächsten Jahren erheblich zu wachsen. Spezifische Preisprognosen von ihm variieren, aber mehrere Personen in seinem Umfeld rechnen von Kursen zwischen 500 und 1000 USD bis 2030.

Cathie Wood von ARK Invest hat ebenfalls keine spezifische Solana-Kursprognose genannt, aber in ihren allgemeinen Aussagen zum Krypto-Markt angedeutet, dass Plattformen wie Solana, die sich stark entwickeln und eine hohe Akzeptanz finden, exponentielles Wachstum an den Tag legen werden. Einige Analysten aus dem Umfeld von ARK Invest haben für 2030 Kurse von über 500 USD als Kursziel genannt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.