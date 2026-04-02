Solana Prognose: Quanten-Technologie als Risiko?

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Solana steht aktuell an einem spannenden Wendepunkt. Während der Kurs in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten ist, sorgt eine völlig andere Entwicklung im Hintergrund für Aufmerksamkeit: Das Netzwerk experimentiert erstmals mit quantensicherer Kryptografie.

Doch was bedeutet das für den Kurs und könnte genau daraus die nächste große Chance entstehen?

Solana testet Zukunftstechnologie – mit klaren Problemen

Wie aus aktuellen Berichten hervorgeht, arbeitet Solana gemeinsam mit „Project Eleven“ an sogenannten quantum-resistenten Signaturen. Ziel ist es, das Netzwerk langfristig gegen mögliche Angriffe durch Quantencomputer abzusichern.

Die ersten Testergebnisse zeigen jedoch erhebliche Herausforderungen:

Signaturen sind bis zu 40-mal größer, und das Netzwerk lief in Tests rund 90 % langsamer.

SOLANA TESTS QUANTUM-RESISTANT CRYPTOGRAPHY



Solana is working with Project Eleven to test quantum-safe signatures.



Early tests show major tradeoffs: signatures are up to 40× larger and the network ran roughly 90% slower, raising scalability questions. pic.twitter.com/fjIOqrgrfB — Coin Bureau (@coinbureau) April 4, 2026

Das ist ein massives Problem für eine Blockchain, deren größter Vorteil bislang die Geschwindigkeit war. Sollte sich diese Technologie aktuell durchsetzen, würde sie Solanas Kernversprechen erheblich schwächen.

Kurzfristig belastend – langfristig ein Vorteil?

Auf den ersten Blick wirken diese Entwicklungen eher negativ. Doch langfristig könnte genau das Gegenteil der Fall sein.

Denn Solana gehört damit zu den ersten großen Blockchains, die sich aktiv mit einem der größten Zukunftsrisiken auseinandersetzen: Quantencomputing.

Während viele Projekte das Thema bislang ignorieren, arbeitet Solana bereits an Lösungen. Sollte sich die Technologie in den kommenden Jahren weiterentwickeln und effizienter werden, könnte Solana hier einen entscheidenden Vorsprung haben.

Kurs unter Druck – wichtige Unterstützungszone erreicht

Parallel dazu zeigt der Chart ein klares Bild: Der SOL-Kurs ist in den vergangenen Monaten deutlich gefallen und notiert aktuell im Bereich um 75 bis 80 US-Dollar.

Diese Zone fungiert aktuell als wichtige Unterstützung. In der Vergangenheit konnte sich der Kurs hier stabilisieren, was auf Käuferinteresse hindeutet.

Gleichzeitig liegt der Kurs deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was kurzfristig weiterhin für einen intakten Abwärtstrend spricht.

Entscheidende Phase für Solana

Die aktuelle Situation lässt sich auf einen Punkt herunterbrechen: Solana befindet sich in einer klassischen Entscheidungsphase.

Hält die aktuelle Unterstützung, könnte sich eine Bodenbildung entwickeln. In diesem Fall wären erste Erholungsbewegungen in Richtung 100 bis 120 US-Dollar denkbar.

Fällt die Unterstützung hingegen, drohen weitere Rücksetzer, da unterhalb dieses Levels nur wenig historischer Support vorhanden ist.

Fundamentale Stärke trifft auf kurzfristige Unsicherheit

Genau diese Kombination macht Solana aktuell besonders interessant.

Kurzfristig sprechen technische Indikatoren eher für Vorsicht. Der Trend ist abwärtsgerichtet, und das Momentum fehlt.

Langfristig hingegen zeigt sich ein anderes Bild:

Solana investiert in Zukunftstechnologien, bleibt eines der aktivsten Netzwerke im Krypto-Sektor und gehört weiterhin zu den wichtigsten Plattformen für DeFi und Anwendungen.

Viel Risiko und enormes Potenzial

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein. Sollte sich der Markt stabilisieren und die Unterstützung halten, könnte Solana eine starke Gegenbewegung starten.

Langfristig bleibt das Potenzial ohnehin bestehen. Gerade wenn sich Themen wie Quantenresistenz, Skalierung und neue Anwendungsfälle durchsetzen, könnte Solana zu den Gewinnern der nächsten Marktphase gehören.

Bitcoin Hyper: Erweiterung für die größte Kryptowährung

Während Solana an technologischen Herausforderungen arbeitet, entstehen parallel neue Projekte, die bestehende Blockchains erweitern wollen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) verfolgt dabei einen anderen Ansatz: Statt eine neue Infrastruktur aufzubauen, soll Bitcoin selbst funktional erweitert werden.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine wird es möglich, Bitcoin für Anwendungen wie DeFi, Staking oder Lending zu nutzen – Bereiche, die bislang vor allem anderen Blockchains vorbehalten waren.

Der $HYPER-Token befindet sich aktuell im Presale und stößt bereits auf großes Interesse bei Investoren. Da der Preis in mehreren Phasen angehoben wird, profitieren insbesondere frühe Käufer von einem potenziellen Einstiegsvorteil. Aufgrund der hohen Nachfrage überbieten sich die Analysten bereits mit bullishen Prognosen.

Sollte sich der Trend hin zu mehr Funktionalität und Integration im Kryptomarkt fortsetzen, könnten Projekte wie Bitcoin Hyper eine zentrale Rolle in der nächsten Entwicklungsphase spielen.

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