Über 15 Mio. US-Dollar: Das ist das Krypto-Portfolio von Donald Trump

Der Kryptomarkt scheint sich wieder in etwas geregelten Bahnen zu bewegen. Nach der Korrektur der letzten Tage hat sich der Bitcoin wieder etwas beruhigt. Besonders viele Meldungen drehen sich derzeit um Donald Trump. Seine neuerliche Amtsperiode entfaltet Hoffnungen am Kryptomarkt bei den Anlegern, durch die zahlreichen Projekte, die er in seinem Wahlkampf angekündigt hatte. Da der Amtsantritt des designierten US-Präsidenten in wenigen Tagen ansteht, durchleuchteten Analysten einmal das Kryptoportfolio von Donald Trump und darin befinden sich tatsächlich einige interessante Coins.

Diese Coins hält Donald Trump zur Zeit

Donald Trump wird nicht müde zu bekräftigen, dass er ein großer Freund des Kryptomarktes ist. Schon im vergangenen Wahlkampf setzte er sich stark für den Kryptomarkt ein und war der erste US-Präsidentschaftskandidat, der einen Vortrag auf der Bitcoin Conference hielt. Doch Donald Trumps Liebe zu Kryptowährungen scheint nicht nur auf politischem Kalkül zu basieren. Denn er selbst besitzt ebenfalls eine Wallet.

Und die haben Analysten jetzt durchleuchtet. Insgesamt hält die Wallet Coins im Wert von 15 Mio. US-Dollar. Was für einen Privatanleger viel ist, ist für den Milliardär und designierten US-Präsidenten Donald Trump jedoch eher wenig. Interessant ist an der Wallet vor allem, da sie hauptsächlich Altcoins enthält, obwohl derzeit einige Analysten vor dem Risiko von Altcoins warnen. Außerdem sind viele kleinere Coins dabei. Außer Ethereum hält er noch $TRUMP, was wenig überraschend ist, sowie $WETH und die mit Abstand größte Position $TROG.

NOW: Donald Trump is currently holding over $15 million in crypto. pic.twitter.com/ULEeExGeJO — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 11, 2025

Trump hat die Coins allerdings nicht selbst gekauft, sondern vor allem die Meme Coins wahrscheinlich eher zu Marketingzwecken geschickt bekommen. Viele Analysten glauben dennoch, dass mit der Präsidentschaft von Donald Trump eine goldene Zeit für den Kryptomarkt beginnt. Dabei könnten zahlreiche Krypto-Projekte von der US-Regierung gefördert werden. Ein Projekt, das in dieser Marktphase hervorragende Chancen auf eine Kursexplosion hat, ist Flockerz ($FLOCK).

Deshalb könnte Flockerz explodieren

Flockerz ist ein neuer Meme Coin, der sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase befindet. Anleger können also zu einem äußerst niedrigen Kurs in den Coin investieren und profitieren so von einem enormen Kurspotenzial, wenn Flockerz erst offiziell an den verschiedenen Krypto-Börsen gehandelt wird. Dabei profitieren Investoren von Flockerz auch noch von weiteren Vorteilen.

Diejenigen, die sich ein passives Einkommen am Kryptomarkt aufbauen wollen, können etwa den Staking-Pool von Flockerz nutzen. Dieser zahlt derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 285 Prozent pro Jahr aus. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer ihre Token bereits staken, wodurch eine Kursexplosion beim Launch umso wahrscheinlicher wird.

(Der Staking-Pool von Flockerz zahlt derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 285 Prozent pro Jahr aus – Quelle: Flockerz.com)

Während der Staking-Pool von Flockerz bereits überzeugt, sind einige andere Funktionen noch deutlich spannender. Vor allem die Vote-to-Earn-Funktion. Flockerz setzt nämlich stark auf seine Community. Daher haben Investoren volles Mitspracherecht über alle wichtigen Entscheidungen des Projekts. In diesem Sinne finden bei Flockerz regelmäßig Abstimmungen statt, wofür Anleger über die genannte Funktion mit $FLOCK-Token belohnt werden.

Da der Launch von Flockerz in wenigen Tagen nahe am Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar liegt, stehen die Chancen sehr gut, dass er Coin direkt von der erwarteten Aufwärtsbewegung profitiert. Anleger, die das nicht verpassen wollen, können die letzten Tage des ICOs für einen günstigen Einstieg nutzen.

