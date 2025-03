Unglaublich: Michael Saylor bestätigt Bitcoin-Burn!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es gibt wohl auf der gesamten Erde keinen zweiten Investor, der so stark an den Erfolg des Bitcoins glaubt, wie Michael Saylor. Seit Jahren investiert er gigantische Summen in die größte und älteste Kryptowährung und die Bitcoin-Bestände seines Unternehmens Strategy (ehemals MicroStrategy) belaufen sich mittlerweile auf 506.137 $BTC im Wert von 44,55 Mrd. US-Dollar.

Für Käufe scheint Saylor jeder Kurs recht zu sein, was nicht verwundert, da er immer wieder bekräftigt, der Bitcoin-Kurs würde in den nächsten Jahren auf mehr als 13 Mio. US-Dollar pro Coin steigen. Doch Saylor begnügt sich nicht nur mit Prognosen und eigenen Käufen, er sorgt auch selbst dafür, dass der Bitcoin-Kurs steigt.

(Saylors Unternehmen Strategy besitzt mittlerweile 506.137 $BTC – Quelle: saylortracker.com)

Hat Saylor das wirklich getan?

Im Gegensatz zu herkömmlichem Fiat-Money ist der Bitcoin bekanntermaßen nicht inflationär aufgebaut. Das liegt daran, dass er auf insgesamt 21 Mio. Tokens limitiert ist. Wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin auch immer wieder verloren gehen, ist die Kryptowährung sogar deflationär aufgebaut. Bewusst werden Bitcoins relativ selten geburnt. Außer von Michael Saylor. Er hat heute tatsächlich bestätigt, dass er die Keys zu 17.000 $BTC und damit insgesamt 1,5 Mrd. US-Dollar vernichten wird.

BREAKING: MICHAEL SAYLOR CONFIRMS HE'S BURNING THE KEYS TO OVER 17,000 #BITCOIN WORTH $1.5 BILLION



"THAT'S MY LEGACY." pic.twitter.com/93vrEOIWUz — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) March 25, 2025

In dem betreffenden Interview erklärte Saylor auch, dass er an Satoshi Nakamoto und dessen Vision für den Bitcoin glaubt. Den gewaltigen Token-Burn bezeichnet er zudem als seine “Legacy”. Michael Saylor glaubt also offenbar nicht nur an die Zukunft des Kryptomarktes, er gestaltet sie aktiv mit. Manchmal als Berater der US-Regierung und manchmal, indem er einfach so ein Milliardenvermögen vernichtet.

Hilft der Token-Burn dem Bitcoin bei seiner Erholungsrallye?

Während die vergangenen Wochen eine harte Zeit für Krypto-Investoren waren und teilweise schiere Panik am Markt herrschte, scheint sich die Situation seit etwa 2 Wochen zu beruhigen. Am 11. März hat der Bitcoin-Kurs seinen Boden gefunden und bewegt sich derzeit wieder nach oben. Dabei wurde sogar die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert. Auch die Bitcoin-Spot-ETFs haben zuletzt wieder hohe Zuflüsse erzielt, was dafür spricht, dass das Vertrauen der Anleger in den Kryptomarkt wieder wächst.

(In den letzten Tagen scheint der Bitcoin-Kurs seinen Boden gefunden zu haben und erholt sich seitdem – Quelle: Tradingview.com)

Michael Saylor und seine Ankündigung haben die derzeitige Erholung des Bitcoins zwar nicht angestoßen, verstärken sie dadurch aber weiter. Vor allem jetzt, da die Nachricht davon die Runde macht. Michael Saylor genießt nämlich großen Einfluss und Rückenwind in der weltweiten Krypto-Community, was viele Investoren dazu motivieren könnte, ihre Positionen aufzustocken, wodurch ein Anstieg des Bitcoin-Kurses zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden könnte. Neben dem Bitcoin könnte davon auch der BTC-Bull-Token ($BTCBULL) profitieren, bei dem es ebenfalls Token-Burns geben soll.

Wann findet der erste Token-Burn bei $BTCBULL statt?

Der BTC Bull Token könnte der spannendste Coin der nächsten Jahre sein. Die Entwicklung dieser Kryptowährung ist nämlich direkt an die Kursentwicklung des Bitcoins gekoppelt, was unter anderem auch Token-Burns beinhaltet. Und zwar immer dann, wenn der Bitcoin-Kurs erstmals einen Meilenstein erreicht. Bei 125.000 US-Dollar findet der erste Burn statt, wodurch der Kurs des auf 21 Mrd. Stück limitierten Coins stark steigen könnte, da das Gesamtangebot reduziert wird.

Wenn der Bitcoin-Kurs erstmals auf 150.000 US-Dollar steigt, erhalten die Investoren von $BTCBULL sogar einen Bitcoin-Airdrop. So etwas hat es bislang noch bei keinem Coin gegeben und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach $BTCBULL explodiert, sobald dessen Vorteile auf dem breiten Kryptomarkt bekannt werden.

(Investoren von $BTCBULL können sogar Bitcoin-Airdrops erhalten wenn der Bitcoin-Kurs auf 150.000 Dollar steigt – Quelle: btcbulltoken.com)

Obwohl die Community des BTC-Bull-Tokens mittlerweile mehr als 10.000 Anleger umfasst, die dem Projekt auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen, fliegt das Projekt noch unter dem Radar der meisten Anleger auf dem Kryptomarkt. Das gibt Investoren jetzt einzigartige Chancen. Denn durch sein Initial Coin Offering haben Anleger derzeit zu den genannten Vorteilen auch noch die Möglichkeit, den Coin zu einem einmalig günstigen Kurs zu kaufen.

Und offenbar erkennen immer mehr Anleger das Potenzial von $BTCBULL. Denn innerhalb weniger Wochen ist der Coin auf über 4 Millionen Dollar explodiert, obwohl er noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Aktuell haben Anleger nämlich noch die Möglichkeit, zum günstigen Vorverkaufspreis einzusteigen. Dabei wird der Preis bis zum Launch sogar noch mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen Buchgewinn einbringt. Laut einigen Analysten könnte der Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um ein Vielfaches steigen.

