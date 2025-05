US-Senatorin sieht Bitcoin als einzige Lösung für die Staatsverschuldung

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin hat es weit gebracht. Von der Internetwährung, mit der nur die wenigsten etwas anfangen konnten, über den Ruf als “Geld für Kriminelle” bis hin zum anerkannten Asset an der Wall Street. Inzwischen ist immer öfter die Rede vom digitalen Gold, wenn es um Bitcoin geht. Die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA hat den Markt reifen lassen, die Volatilität gesenkt und dafür gesorgt, dass die Kryptowährung noch deutlich mehr Beachtung findet. Nun gehen die USA den nächsten großen Schritt, um Bitcoin voranzutreiben. Die strategische Bitcoin-Reserve ist für die US-Senatorin Cynthia Lummis der einzige Weg aus der Staatsverschuldung.

Bitcoin Act von Trump unterstützt

Senatorin Cynthia Lummis hat sich in der Krypto-Community längst beliebt gemacht. Sie hat mit dem Bitcoin Act einen Gesetzesentwurf eingebracht, der vorsieht, dass die USA über die nächsten fünf Jahre eine Million Bitcoin kaufen und diese für mindestens 20 Jahre im Staatsschatz halten. Ein Vorhaben, das nicht nur Milliarden in den Kryptomarkt spülen würde, sondern auch das Vertrauen in die Kryptowährung stärken würde.

Für Lummis ist der Bitcoin Act der einzige Weg aus der Staatsverschuldung, die in den USA bei über 36 Billionen Dollar liegt. Tatsächlich könnte Bitcoin in den nächsten 20 Jahren nochmal ordentlich an Wert zulegen, wenn man bedenkt, dass die Kryptowährung heute erst 16 Jahre alt ist. Laut Lummis steht auch der US-Präsident Donald Trump hinter dem Bitcoin Act, sodass dieser tatsächlich umgesetzt werden könnte.

https://twitter.com/martypartymusic/status/1918475410897289703

Die strategische Bitcoin-Reserve ist in den USA längst beschlossene Sache, allerdings soll diese im ersten Schritt haushaltsneutral aufgebaut werden, was viele Anleger enttäuscht hat. Viele haben das so verstanden, dass die USA keine Bitcoin kaufen werden, sondern nur beschlagnahmte Coins aus Verbrechen nicht verkaufen werden. Allerdings hört man nun auch immer öfter, dass die USA Goldreserven verkaufen könnten, um Bitcoin-Reserven aufzubauen. Eine Idee, die auch Lummis vorsieht.

Wie es zur strategischen Bitcoin-Reserve kommen wird und welches Ausmaß sie am Ende annimmt, ist noch unklar. Sicher ist aber, dass die Tatsache, dass die USA Bitcoin halten, das Vertrauen der Anleger und institutionellen Investoren stärkt, sodass wohl noch weitere Milliarden in Bitcoin fließen dürften. Damit stehen die Chancen auf ein neues Allzeithoch, das weit über dem bisherigen liegt, sehr gut. Davon dürfte auch der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitieren.

