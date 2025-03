USD1 kommt: Erster Stablecoin aus dem Hause Trump

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Jetzt kommt Kryptowährung Nummer 4 von World Liberty Financial: USD1. Dabei handelt es sich aber um einen Stablecoin. Wann jedoch USD1 an den Start geht, ist unbekannt. Derzeit ist nur bekannt, dass der Stablecoin auf den Blockchains von Binance und Ethereum gelauncht werden wird.

Es ist bereits die vierte Kryptowährung von World Liberty Financial

World Liberty Financial, das Krypto Unternehmen, das enge Verbindungen mit der Familie Trump aufweist, hat jetzt die vierte Kryptowährung angekündigt, wobei es sich um den ersten Stablecoin handelt. Der Name? USD1. Als Stablecoin soll USD1 den Wert von einem US Dollar abbilden und sich laut den Angaben des Unternehmens an institutionelle Investoren richten, die den Plan verfolgen, grenzüberschreitende Zahlungen tätigen zu wollen. Das Motto lautet von USD1 lautet: „No Games, No Gimmicks. Just real Stability“. Von Seiten des World Liberty Financial wirbt also mit Sicherheit und Stabilität. Noch ist unklar, wann USD1 an den Start geht – es gibt bislang keine Informationen zu einem konkreten Datum.

Wie bereits erwähnt, ist USD1 bereits die vierte Kryptowährung, die das von Trump und seinen Söhnen gegründete Unternehmen innerhalb eines Jahres auf den Markt gebracht hat. Zu Beginn kam der Token WLFI auf den Markt. Dieser wurde vom Unternehmen um rund 550 Millionen US Dollar verkauft wurde. Dabei sind 75 Prozent der Einnahmen an ein Geschäftskonstrukt geflossen, das ebenfalls Donald Trump zugeordnet werden kann. Seine Vorgehensweise mit Blick auf den Kryptomarkt hat auch bereits für Kritik gesorgt.

Trumps Krypto-Politik ist nicht unumstritten

Vor allem erscheint die aktuelle Entwicklung aufgrund der politischen Rahmenbedingungen in einem ungewöhnlichen Licht. Denn die Regierung Trump hat in letzter Zeit die Regulierungen von Kryptowährungen gelockert und auch Donald Trump selbst hat auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er einfachere Regeln für die Branche möchte. Das hat er bereits im Wahlkampf gefordert und nun als Präsident mehrfach wiederholt. So forderte er erst vor kurzem bei einer Konferenz, dass es für Stablecoins „simple, common-sense Rules“ geben soll. Dass dann World Liberty Financial wenig später USD1 ankündigt, wird also auch kein Zufall sein. Des Weiteren liegt im Kongress auch schon ein Gesetzesvorschlag vor, der den Titel „Genius Act“ trägt. Hier geht es um die rechtliche Verankerung von Stablecoins.

Jedoch könnte die Konstruktion durchaus Fragen aufwerfen, die in Richtung Interessenskonflikt gehen könnten. Kritiker haben bereits von einem „beispiellosen Fall“ gesprochen – noch nie hat es einen amtierenden Präsidenten gegeben, der wirtschaftlich von einer Branche profitiert, deren rechtlichen Rahmenbedingungen er mitgestaltet. Elizabeth Warren, Senatorin der Demokraten, hat die Vorgehensweise ebenfalls kritisiert und gesagt, „Genius Act“ sei extrem gefährlich, da es hier einen zu geringen Schutz vor ausländischer Einflussnahme gebe.

Der Launch von USD1 findet auf Binance und Ethereum statt

Zach Witkoff, der Mitgründer, hat das Ziel verraten, dass von USD1 verfolgt wird: Es gehe darum, den digitalen US Dollar zu schaffen. Laut World Liberty Financial wird USD1 durch die US Staatsanleihen und US Dollar-Einlagen und weitere liquide Mittel gedeckt werden. Der Stablecoin soll auf den Blockchains von Ethereum und Binance gelauncht werden.

Am Ende wird auch die Frage berechtigt sein, ob USD1 in der Lage sein wird, Auswirkungen auf den Kryptomarkt zu haben. Mitunter auf Binance oder auch auf Ethereum. Eventuell könnte der Stablecoin auch dazu führen, dass der Preis des Bitcoin steigt. Das würde vor allem die Investoren von Bitcoin Bull freuen, die schon BTCBULL Token gekauft haben.

Hier geht es auf die Homepage von Bitcoin Bull

Interesse bleibt bestehen: Bitcoin Bull könnte das nächste große Ding 2025 werden

Bitcoin Bull – BTC Bull – ist ein neuer Meme Token, der aktuell im Vorverkauf ist und damit wirbt, dass er auf direkte Bitcoin Belohnungen baut, sofern es dem Bitcoin gelingt, bestimmte Hürden zu überspringen. Aus diesem Grund ist es auch nicht überraschend, dass im Rahmen des Vorverkaufs schon über 4,2 Millionen US Dollar gesammelt wurden. Die neuen Prognosen, dass der Preis des Bitcoin steigen wird, könnten auch für neuen Aufwind sorgen und die Investitionssumme schneller nach oben schießen lassen.

Die Köpfe hinter Bitcoin Bull haben ein völlig neues und einzigartiges Konzept geschaffen, das vor allem auch Bitcoin Fans begeistern wird: Erreicht der Bitcoin nämlich bestimmte Kursziele, so werden die Investoren und auch die Halter des BTCBULL Token mit echten Bitcoin belohnt. Die erste zu überspringende Hürde? 150.000 US Dollar-Grenze. Dann geht es in 50.000 US Dollar-Schritten weiter. Die nächsten Belohnungen für BTCBULL Halter gibt es dann bei 200.000 US Dollar und in weiterer Folge wieder bei 250.000 US Dollar. Vor allem die 150.000 US Dollar-Hürde wird der Bitcoin wohl schon 2025 problemlos überspringen können.

Wer also die Idee verfolgt, Geld zu investieren, der kann das aber nur über die direkte Homepage machen. Derzeit gibt es BTCBULL auf keiner offiziellen Kryptobörse. Für ein Investment in Bitcoin Bull benötigt man nur eine kompatible Wallet – etwa Best Wallet.

Hier geht es zum BTCBULL Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.