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Profitable VET-Investition?

Wie viel Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

21.03.26 11:03 Uhr
Wie viel Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten | finanzen.net

Bei einem frühen VeChain-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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Charts|News

VeChain war am 20.03.2025 0,026057 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in VET investiert hat, hat nun 38.378,10 VeChain im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 278,31 USD, da sich der Wert von VeChain am 20.03.2026 auf 0,007252 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,17 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0,006777 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.05.2025 bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com