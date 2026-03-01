DAX24.870 -1,6%Est506.029 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,2%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.413 +1,0%Euro1,1707 -0,6%Öl78,51 +8,3%Gold5.386 +2,0%
Krypto-Invest unter der Lupe

Wie viel Gewinn ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingebracht hätte

02.03.26 11:03 Uhr
Bei einem frühen Einstieg in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.03.2023 kostete Ethereum 1.663,23 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,012 Ethereum. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.653,90 USD, da sich der Wert von Ethereum am 01.03.2026 auf 1.938,31 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 16,54 Prozent gleich.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.471,59 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com