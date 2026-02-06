DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.196 -4,1%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte

07.02.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2,3989 USD -0,1104 USD -4,40%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 6,708 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,91 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37,41 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 06.02.2026 auf 2,509 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 62,59 Prozent verkleinert.

Bei 2,239 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com