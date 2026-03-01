Wie viel Wert mit einem Polkadot-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wertzuwachs oder -verlust?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polkadot-Investments gewesen.

Am 11.03.2021 notierte Polkadot bei 36,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in DOT investiert worden wären, hätte man nun 271,38 Polkadot im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 413,15 USD, da sich der Wert von Polkadot am 11.03.2026 auf 1,522 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 95,87 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.02.2026 bei 1,240 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.05.2025 bei 5,303 USD.

Redaktion finanzen.net