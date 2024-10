XRP Kurs Prognose: Das Aus für den Ripple Coin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In kaum eine Kryptowährung stecken Anleger so viel Hoffnung wie in $XRP von Ripple. Dabei werden sie auch bei kaum einer Kryptowährung so oft enttäuscht wie bei $XRP. Der Coin hat einen Raketenstart hingelegt und in den Jahren 2017 und 2018 einigen Anlegern lebensverändernde Renditen eingebracht. Seitdem hoffen viele, dass sich das wiederholt. Die Realität sieht seitdem jedoch ganz anders aus. $XRP ist heute noch in etwa so viel wert wie im September 2018 und die erneute Kursexplosion will einfach nicht kommen. Auch wenn der Coin von Ripple eigentlich unglaubliches Potenzial hätte.

Steht $XRP nun vor dem Aus?

$XRP steht für alles, was durch den Kryptomarkt möglich wird und gleichzeitig verstößt der Coin auch gegen vieles, was am Kryptomarkt wichtig ist. Im Gegensatz zu den meisten Coins ist $XRP nämlich nicht dezentral, sondern wird zentral von Ripple ausgegeben und verwaltet. Darüber sehen Anleger gerne hinweg, da $XRP einen starken Anwendungsfall liefert und sekundenschnelle, währungsübergreifende Zahlungen ermöglicht, bei denen $XRP als Brückenwährung gilt.

Der Coin wird auch gerne von Banken genutzt, weshalb die Vorstellungen der Anleger, wie weit der Kurs steigen kann, oft ins Grenzenlose gehen. Allerdings macht die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Ripple schon lange einen Strich durch die Rechnung. Nach einem Rechtsstreit, der über 3,5 Jahre gedauert hat und die Frage klären sollte, ob Ripple mit $XRP unregistrierten Wertpapierhandel betrieben hat, legt die SEC nun Berufung ein.

Nun könnte es erneut über anderthalb Jahre dauern, bis Klarheit rund um Ripple und $XRP herrscht. Anleger sind natürlich frustriert und auch der CEO Brad Garlinghouse zeigt sich kampfbereit. Allerdings ist die Frage, ob der $XRP-Kurs überhaupt tatsächlich nur wegen dem Rechtsstreit in den letzten Jahren nicht gestiegen ist. Eigentlich spricht einiges dafür, dass $XRP auch ohne die SEC nicht nochmal explodiert wäre.

Die Berufung der US-Börsenaufsichtsbehörde hat Ripple hart getroffen und den $XRP-Kurs schon am Tag, an dem das bekannt wurde, um 14 % einbrechen lassen. Das Aus für den Coin bedeutet das trotzdem noch lange nicht. Fast gleichzeitig wurde auch bekannt, dass Bitwise einen Antrag für einen $XRP ETF gestellt hat.

Schon die Spot Bitcoin ETFs haben Milliarden an Dollar in den Kryptomarkt gespült und einen ähnlichen Effekt erhofft man sich auch bei $XRP, wenn die börsengehandelten Fonds zugelassen werden und auf den Markt kommen sollten. Allerdings haben auch die Spot Ethereum ETFs schon gezeigt, dass der Einfluss auf den Kurs nicht immer so stark sein muss, wie erwartet. Ethereum notiert heute deutlich tiefer als vor 2 Monaten, als die Spot Ethereum ETFs zugelassen wurden.

Vor dem Aus steht der Ripple Coin also sicher nicht, allerdings ist es wahrscheinlich, dass $XRP auch diesen Bullrun wieder verpassen könnte, der in den nächsten am Kryptomarkt erwartet wird. Außerdem ist $XRP bereits rund 30 Milliarden Dollar wert und wird seinen Wert nicht mehr so schnell verzehnfachen oder mehr, wie das 2017 der Fall war, als die Bewertung noch deutlich niedriger war. Anleger setzen daher längst auf andere Altcoins, die größeres Gewinnpotenzial haben, wobei derzeit vor allem Pepe Unchained ($PEPU) sehr gefragt ist.

Pepe Unchained steigt auf 17,5 Millionen Dollar

Während sich der $XRP-Kurs seit Jahren seitwärts bewegt, kennen Anleger bei Pepe Unchained ($PEPU) kein Halten mehr. Das liegt daran, dass $PEPU der erste Meme Coin ist, der mit einer eigenen Layer-2-Lösung für Ethereum ausgestattet ist. Layer-2-Lösungen spielen im Ethereum-Ökosystem eine immer größere Rolle und da die PEPU-Chain 100 x schnellere und deutlich günstigere Transaktionen als Ethereum ermöglicht, könnten auch hier schon bald zahlreiche Projekte gelauncht werden. Das Potenzial, das damit einhergeht, ist enorm.

($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Anleger haben derzeit noch die Möglichkeit, schon vor dem Launch $PEPU-Token im ICO zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, wird $PEPU an den Kryptobörsen gelistet, wo der Kurs durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Da Anleger schon im ICO Token im Wert von über 17,5 Millionen Dollar gekauft haben, gehen Analysten davon aus, dass $PEPU der nächste Milliarden Dollar Coin werden könnte, wenn sich die Layer 2 durchsetzt, was für frühe Investoren hohe Gewinne bedeuten würde.

