XRP Kurs Prognose: Wie geht es mit dem Verlierer der Woche weiter?

Zur Zeit macht es Anlegern wenig Freude, ihr Krypto-Portfolio zu checken. Die Kurse der größten Kryptowährungen der Welt sind mehr oder weniger im freien Fall – genau wie die Aktienkurse der größten Unternehmen der Welt. Alles in allem sind es unsichere Zeiten und die Risikobereitschaft der Anleger sinkt, seit Donald Trump mit Handelszöllen um sich wirft, die Inflation wieder steigt und die Zinsen weiterhin hoch bleiben. Auch um das Wirtschaftswachstum macht man sich Sorgen. Darunter leidet nicht nur Bitcoin, sondern natürlich auch die meisten Altcoins. Vor allem $XRP von Ripple hat in den letzten Tagen stark an Wert verloren.

Höchste Verluste bei $XRP

$XRP hat in den letzten Monaten zu den Top Performern gehört. Zumindest bis es dann am gesamten Kryptomarkt steil bergab ging. Nach Donald Trumps Wahlsieg ist der Kurs des Ripple Coins um über 550 % gestiegen. Damit hat $XRP nun auch mehr Abwärtspotenzial. Mit den heutigen Verlusten ist $XRP auf Wochensicht mit einem Minus von fast 11 % der größte Verlierer der Top 10 Coins.

(Top Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Viel besser stehen andere Coins aber auch nicht da. Unter den Top 10 hat in den letzten 7 Tagen kein einziger Coin Gewinne erzielt, wobei man mit Dogecoin noch am besten davongekommen ist. Allerdings nur in dieser Woche.

Wie geht es weiter bei $XRP?

Aktuell zeichnet sich bei $XRP eine gefährliche Situation ab, wenn man den Chart berücksichtigt. Die Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist eine bekannte Chartformation, bei der die statistische Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Kurs weiter fällt, wenn die Nackenlinie unterschritten wird. Wie das Bild unten zeigt, handelt es sich bei $XRP aktuell um eine solche Formation – und zwar wie aus dem Lehrbuch.

($XRP Chart – Quelle: Tradingview)

Wenn man im Bereich um 2 Dollar die Nackenlinie zieht, wird schnell klar, dass $XRP nicht mehr viel Luft nach unten hat. Wird diese Marke nachhaltig unterschritten, ist ein weiterer Abverkauf sehr wahrscheinlich. Anleger dürften auch enttäuscht darüber sein, dass es nicht zu einer Kursexplosion gekommen ist, nachdem die SEC ihre Berufung gegen Ripple fallen gelassen hat. Allerdings war das nach Donald Trumps Wahlsieg längst eingepreist. Derzeit gibt es also einige Coins, die deutlich mehr Gewinnpotenzial als $XRP bieten. Einer davon ist Solaxy ($SOLX), der laut Analysten schon bald durch die Decke gehen könnte.

Warum Solaxy jetzt deutlich mehr Potenzial hat

Es steht außer Frage, dass sich auch der $XRP-Kurs erholen kann, wenn sich der Bitcoin-Kurs erholt. Dann wäre unter Umständen sogar ein neues Allzeithoch von rund 5 Dollar und damit eine Rendite von 100 – 150 % möglich. Allerdings kommt mit Solaxy ein Coin auf den Markt, der das Potenzial hat, um mehr als das 10-fache zu steigen. Hier haben Anleger nämlich noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein neuer Coin mit neuer Blockchain auf den Markt kommt. Solaxy liefert nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Auch wenn man es bei Ethereum eher wahrnimmt, hat auch Solana Skalierungsprobleme. Transaktionsabbrüche und Ausfallzeiten sind hier keine Seltenheit. Das könnte sich durch Solaxy ändern. Wenn sich die Layer 2 durchsetzt, könnte sie nicht nur für mehr Stabilität bei Solana sorgen, sondern auch ein komplett neues Ökosystem entwickeln, wobei der $SOLX-Token im Zentrum steht.

Derzeit ist $SOLX noch im Vorverkauf erhältlich und die Tatsache, dass Anleger bereits fast 30 Millionen Dollar investiert haben, um von Anfang an dabei zu sein, stimmt Analysten extrem bullish. Vor allem, da die Top Coins meistens Coins mit eigener Blockchain sind, könnte Solaxy ein Milliarden Dollar Projekt werden.

