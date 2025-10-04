XRP steckt fest, während Snorter explodiert! Jetzt umsteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

$XRP ist in Analystenkreisen vor allem für drei Dinge bekannt: Eine starke Community, die daran glaubt, dass $XRP eines Tages sogar das gesamte Finanzsystem ersetzen könnte, einen glücklicherweise endlich beigelegten Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und nicht zuletzt für die Bildung langwieriger Seitwärtsphasen. Zwar neigt $XRP nach diesen Seitwärtsphasen oft zu starken Kursanstiegen, doch bis es zum Ausbruch kommt, verstreicht im Regelfall einiges an Zeit. Und in diesem Fall könnte auch ein Ausbruch nach unten mit einem darauf folgenden Crash gar nicht so unwahrscheinlich sein. Ganz anders sieht die Lage bei Snorter ($SNORT) aus. Hier explodiert die Nachfrage regelrecht.

(Der Kurs von $XRP entwickelt sich deutlich schwächer als die Kurse von Bitcoin und Ethereum – Quelle: coinmarketcap.com)

Wird $XRP nach oben oder unten ausbrechen?

Die letzte Rallye von $XRP ist eigentlich gar nicht so lange her. Ende Juni befand sich der Kurs des Ripple-Coins ganz ähnlich wie jetzt in einer Konsolidierung in Form eines bullishen Dreiecks. Am 22. Juni wurde dabei der letzte Tiefpunkt markiert und ab da ging es für den Kurs von $XRP stark nach oben. Bis zum 18. Juli legte $XRP eine phänomenale Rallye hin, wobei der Kurs des Coins um mehr als 90 Prozent angestiegen ist.

Seitdem folgte aber eine weniger angenehme Phase und $XRP verfiel erneut in eine Konsolidierung in Form einer bullishen Flagge. Ob der Ausbruch aus dieser nach oben oder nach unten erfolgt, könnte für $XRP in den nächsten Wochen richtungsweisend werden.

(Der Kurs von $XRP befindet sich innerhalb einer bullishen Flagge – Quelle: Tradingview.com)

Innerhalb der bullishen Flagge lässt derzeit sowohl das Momentum stark nach, wie man am Momentumindikator von Tradingview erkennen kann. Zeitgleich sinkt das Handelsvolumen, was ebenfalls ein bearishes Zeichen ist. Damit ist ein Durchbruch nach unten nicht so unwahrscheinlich. Sollte dieser erfolgen, könnte der Kurs von $XRP in den nächsten Wochen auf den Tiefpunkt vom 22. Juni fallen.

Das entspräche einem Crash von satten 35 Prozent. Allerdings gibt es derzeit auch positive Signale, die $XRP-Investoren Hoffnung schenken. Denn einerseits hat gerade der in Anlegerkreisen häufig als Uptober bezeichnete Oktober gestartet. Dieser ist der saisonal gesehen stärkste Monat des Jahres für den Kryptomarkt. Zudem hat eine bullishe Flagge eine höhere statistische Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg nach oben als nach unten.

Da unter Analysten auch immer öfter eine beginnende Altcoin-Season angesprochen wird, ist die Wahrscheinlichkeit für eine neue Rallye bei $XRP demzufolge derzeit deutlich höher als ein Crash. Allerdings dürfte der Ripple Coin auch in Zukunft nicht zu den Top Performern gehören, wie man es auch in den letzten Wochen beobachten konnte. Ganz anders sieht das bei Snorter aus. Hier sind die Bullen nicht mehr zu bremsen.

Jetzt mehr über Snorter erfahren.

Nur noch 2 Wochen: Snoter geht in die heiße Phase!

Der $SNORT-Token ist der native Coin von Snorter, einem in dieser Form einzigartigen Projekt auf dem gesamten Kryptomarkt. Denn bei Snorter handelt es sich nicht um einen herkömmlichen Trading Bot, sondern um einen echten Gamechanger für Privatanleger. Dieser ist darauf ausgelegt, Anleger beim Handel neuer Coins zu unterstützen und ihnen die besten Chancen auf hohe Renditen zu sichern. Snorter ist nämlich direkt in den Telegram Messenger integriert und macht den Handel mit Meme Coins so einfach wie noch nie.

Dabei unterstützt der Bot zahlreiche praktische Funktionen, wie eine Sniper-Funktion, eine Copy Trading Funktion, sowie Limit Orders, Take Profits und Stop Losses. Außerdem werden Smart Contract Codes vor dem Handel gescannt, wobei Scam wie Honeypots mit hoher Trefferquote ausgefiltert werden, was den Handel auch deutlich sicherer macht. Snorter ermöglicht den Handel mit Meme Coins sowohl für Anfänger als auch für Profis, die von den praktischen Funktionen profitieren.

(Anleger haben nur noch 15 Tage Zeit für einen Einstieg im Presale, ehe der Coin launcht – Quelle: snortertoken.com)

Snorter kommt mit dem $SNORT-Token, der in 15 Tagen auf den Markt kommt. Bis dahin haben Anleger noch die Möglichkeit, $SNORT im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Schon während des Vorverkaufs explodiert die Nachfrage, sodass inzwischen über 4 Millionen Dollar investiert wurden. Diese hohe Nachfrage und der umfangreiche Trading Bot führen Analysten zu der Annahme, dass der $SNORT-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $SNORT im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.