DAX23.804 +0,4%Est505.719 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,2%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,14 +1,2%Gold4.202 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Top News
Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung! Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung!
Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rohstofffonds unterstützt Lithium-Abbau - erstes Projekt

03.12.25 10:26 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Rohstofffonds der Bundesregierung beteiligt sich an einem ersten Projekt - es geht um die Produktion von Lithium zum Einsatz in Batterien für Elektroautos. Konkret handelt es sich um ein Projekt des australischen Unternehmens Vulcan Energy im Oberrheingraben. Der Rohstofffonds investiert bis zu 150 Millionen Euro in die Umsetzung des sogenannten Lionheart-Projekts, wie das Bundeswirtschaftsministerium sowie die australische Botschaft in Berlin mitteilten. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.

Wer­bung

Insgesamt gab Vulcan Energy eine Finanzierungsvereinbarung für sein Projekt mit einem Volumen von rund 2,2 Milliarden Euro bekannt. Auch andere Investoren sind mit an Bord.

Mit dem Fonds will sich die Bundesregierung entweder direkt oder mit Garantien an neuen Rohstoff-Abbauprojekten beteiligen, um deutschen Unternehmen alternative Lieferpartner zu ermöglichen. Hintergrund ist die Abhängigkeit bei wichtigen Rohstoffen vor allem von China. "Mit dem ersten Projekt aus dem deutschen Rohstofffonds setzen Deutschland und Australien ein starkes Signal für eine resilientere und strategischere Rohstoffversorgung", so Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

Projekt soll "erheblich" zur Erreichung der Klimaziele beitragen.

Bei dem Projekt wird laut Mitteilung Lithiumhydroxitmonohydrat aus geothermischer Sole hergestellt, ein wichtiges Material für die Herstellung von Batterien. Gleichzeitig wird Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Das Projekt solle "erheblich" zur Erreichung der Klimaziele und zu den Bemühungen zur Dekarbonisierung der Industrie Australiens und Deutschlands beitragen.

Wer­bung

Das Unternehmen schreibt auf seiner Webseite, es strebe an, in der ersten Projektphase 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr zu produzieren. Dies reiche für die Herstellung von Batterien für etwa 500.000 Elektrofahrzeuge. Tiefengeothermie des Oberrheingrabens solle sowohl für erneuerbare Energien als auch für Lithium genutzt werden./hoe/DP/jha