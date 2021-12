PATRIZIA investiert 230 Mio. Euro in Distributionszentrum in Rotterdam

Das Investment beträgt 230 Mio. Euro. Die Akquisition erfolgte im Auftrag der beiden PATRIZIA Fonds Logistik-Invest Europa III und PATRIZIA PanEuropean und ist in Bezug auf die Quadratmeterzahl das größte Logistikinvestment in den Niederlanden. Hier finden Sie weitere News und den allgemeinen Bereich Alter­­native Investments.

Das Distributionszentrum Smartlog Maasvlakte ist ein Logistikkomplex, der auf einem 30 Hektar großen Gelände im Distripark Maasvlakte West auf dem jüngsten Landgewinnungsgebiet von Rotterdam entsteht und der größte, der jemals auf dem niederländischen Markt entwickelt wurde. Eines der markantesten Merkmale der Immobilie ist das Dach mit 46.000 Solarmodulen auf 210.000 qm. Die Module verteilen sich auf zehn Gebäude und erzeugen ausreichend Energie, um knapp 7.000 Haushalte zu versorgen. Die Anlage verfügt über die neueste technologische Ausstattung und ist vollständig auf erneuerbare Energien ausgelegt.

Alexander van Gastel, Director Transactions Netherlands bei PATRIZIA: "Die Niederlande sind einer der attraktivsten Investmentmärkte für Logistikimmobilien in Europa. Diese Akquisition stärkt unsere Präsenz in Rotterdam, einem der zehn größten Containerhäfen der Welt. Das Investment folgt auf unsere erste Transaktion mit DHG im Jahr 2019, als wir ein Portfolio aus Distributionszentren an drei Standorten in und um Rotterdam erworben haben. Das Hafengebiet der Stadt ist ein führender europäischer Logistikstandort. Der Wettbewerb unter den Mietern von Lagerflächen in erstklassigen Lagen wie der Maasvlakte ist groß, da aufgrund der rasch wachsenden Flächennutzung durch in- und ausländische Nutzer nur wenige hochwertige Anlagen verfügbar sind."

Das hochmoderne Logistikzentrum an der westlichen Spitze des Rotterdamer Hafens ist zu 80% vorvermietet und wird zehn Lagereinheiten mit einer Größe von jeweils rund 17.800 bis 22.000 qm umfassen. Hinzu kommen Mezzaninflächen mit ca. 1.500 bis 2.000 qm, Außenlagerflächen und angrenzende Büros. Zu den Mietern gehören bekannte niederländische Unternehmen wie Odin und Zwaluw Logistics. Jede Einheit wird nach einem hohen Ausstattungsstandard fertiggestellt und bietet außergewöhnlich glatte Betonböden mit einer Bodenbelastung von 6.000 kg/qm, elektrisch betriebene Sektionaltore an jeder Rampe, Batterieladestationen, LED-Beleuchtung und eine Fußbodenheizung, die durch eine klimafreundliche Wärmepumpe betrieben wird. Die Immobilie soll im Juni 2022 fertiggestellt werden.

Mit dem Investment in Smartlog Maasvlakte steigen die AUM im Logistik-Portfolio von PATRIZIA in den Niederlanden auf über 800 Millionen Euro, was einer Fläche von rund 770.000 qm an acht Standorten im ganzen Land entspricht. Das europäische Logistikportfolio von PATRIZIA beläuft sich nun auf über 6 Mrd. Euro AUM.

Rotterdam ist die zweitgrößte Stadt der Niederlande mit über 650.000 Einwohnern, die mehr als 180 verschiedene Nationalitäten repräsentieren, und einem Hafen mit einer Fläche von 12.600 Hektar. Die Maasvlakte wurde in den 1960er Jahren durch die Rückgewinnung von Land aus der Nordsee geschaffen. Der Distripark Maasvlakte West, der einzige für die Distribution verfügbare Standort auf der "grünen Wiese" in diesem Gebiet, befindet sich auf dem jüngst zurückgewonnenen Land, das nach seiner Fertigstellung im Jahr 2013 das Hafengebiet um 2.000 Hektar erweitert hat. Im Rotterdamer Hafen legen jährlich mehr als 30.000 Hochsee- und über 105.000 Binnenschiffe an. Zu den Transportverbindungen gehören Autobahnen, 400 internationale Bahnverbindungen und Pipelines. Das Güterumschlagsvolumen in Rotterdam betrug im Jahr 2020 insgesamt 436,8 Mio. Tonnen, doppelt so viel wie im Hafen von Antwerpen und dreimal so viel wie in Hamburg.

Das Investitionsvolumen für Logistikimmobilien in den Niederlanden ist im Jahr 2021 stark gestiegen und wird den Rekordwert des Vorjahres von 3,4 Mrd. Euro übertreffen. Die Attraktivität des Marktes wird durch den Flächenumsatz gestützt, der in den ersten neun Monaten 2021 bereits das Gesamtjahr 2020 übertroffen hat.

