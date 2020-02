Google Maps: Das sind die neuen wichtigen Funktionen

15 Jahre sind nicht allzu lange her. Und doch hat sich in dieser Zeit viel verändert. Smartphones, E-Autos und Virtual Reality sind dabei nur einige der jüngsten Innovationen. Während man beispielsweise bei Autofahrten vor mehr als 15 Jahren komplexe Karten mitführen musste, auf die Information von Familie und Freunden angewiesen war, um ein gutes Restaurant zu finden, oder zahlreiche "versteckte" Tankstellen verpasst hat, ist es heute einfacher geworden - auch dank Google Maps.

Google Maps wird 15

Am 8. Februar 2005 wurde der Kartendienst zunächst auf dem Desktop, später auch auf Smartphones eingeführt. Google Maps sollte nicht nur eine Karte aus Land- und Wassermassen sein oder die zahlreichen Straßennetze von Städten und Dörfern darstellen. Es sollte Menschen die Möglichkeit geben, problemlos von A nach B zu gelangen, und dabei die Welt und die Besonderheiten von Orten zu entdecken. Mit Erfolg: Laut Angaben der Alphabet-Tochter nutzen heute mehr als eine Milliarde Menschen Google Maps.

Damit das auch weiterhin so bleibt, entwickelt Google seinen Kartendienst kontinuierlich weiter. Besonders zum Anlass des 15-jährigen Jubiläums überraschte der Konzern seine Nutzer mit einigen Neuheiten. Vor allem das neue Logo fällt dabei sofort ins Auge: Die Google Maps-Pinnadel soll die Evolution widerspiegeln, die sie in den vergangenen 15 Jahren erfahren hat. Das neue, moderne Logo erscheint nun nicht mehr in rot, sondern in den Markenfarben des Konzerns.

Neue Tabs mit neuen Funktionen

Neu sind auch die Tabs, die der Konzern eingeführt hat. Ab sofort sind es nicht mehr nur drei, sondern fünf. Über den Tab "Pendeln" können sich Nutzer ihren Weg von A nach B ermitteln lassen und dabei Informationen zu der aktuellen Verkehrslage erhalten. So werden sie frühzeitig vor Staus oder Störungen gewarnt. Wer zwischendurch ein Restaurant oder eine Sehenswürdigkeit besuchen möchte, erhält entsprechende Information in "Erkunden".

Dabei finden User nicht nur Informationen zum Standort, sondern auch Bewertungen von anderen Besuchern. Über "Beitragen" können sie zudem fehlende Straßennamen, Orte oder Fotos ergänzen. Wen es ärgert, dass die Adresse ständig neu eingegeben werden muss, kann man sie über das Feature "Gespeichert" sichern und auf Knopfdruck jederzeit darauf zurückgreifen. Orte, die in letzter Zeit richtig im Trend und besonders gelobt sind, finden sich in "Updates" wieder. Auch der direkte Kontakt zu den Lokalitäten wird hierüber ermöglicht.

"Made for you, on the go"

Wer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, kann sich bei Google Maps auf zusätzliche Informationen freuen. Bereits seit vergangenem Jahr können Nutzer über die App Informationen zu Bussen und Zügen erhalten. Nun gibt die App erweiterte Auskunft zu Temperatur, zur Zugänglichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und zur Sicherheit der Transportmittel. Auch wie viele Abteile oder ob es Frauenabteile gibt, wird ab sofort über die App ersichtlich.

Damit der Weg zum Ziel auch für Fußgänger verbessert wird, erhalten User die neue "Live View"-Funktion, mittels derer die Route direkt über die Kamera auf das Display projiziert wird. So können sie bei Live-Ansichten, die Street View ähneln, genau sehen, wo sie entlang laufen müssen. Weitere Informationen zur Entfernung des Ziels sowie zur Wegbeschreibung sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

