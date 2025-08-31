DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.341 -1,0%Euro1,1663 -0,1%Öl68,24 ±-0,0%Gold3.409 -0,2%
"Dieser Zug fällt aus"

Zugverkehr eingestellt: Worauf man achten muss, wenn die Deutsche Bahn Hotelkosten erstatten soll

29.08.25 06:33 Uhr
Zug gestrichen? So bekommst du deine Hotelkosten von der Bahn zurück! | finanzen.net

Immer wieder kommt es vor, dass Reisende mit der Deutschen Bahn an Haltestellen fern ihres Zielbahnhofs stranden. In welchem Fall erstattet die Deutsche Bahn die Übernachtungskosten?

Reisende kennen das Problem: Nicht immer sind die Fernverkehrs-Züge der Deutschen Bahn pünktlich. Während eine kurze Verspätung nicht weiter schlimm ist, können längere Verzögerungen so einiges bewirken. Im schlimmsten Fall stranden Reisende mitten im Nirgendwo an einem kleinen Bahnhof und bekommen am selben Tag keine Verbindung mehr zum Zielbahnhof. Wenn die Deutsche Bahn nicht direkt ein Hotel zur Verfügung stellt, kann man sich selbst eine Unterkunft suchen und sich die Kosten im Nachhinein erstatten lassen.

Erstattung des Hotels nur bei fehlender Alternative und ab einer Verspätung von 60 Minuten

Das geht allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. So muss die Verspätung, die dafür verantwortlich ist, dass man nicht mehr am selben Tag das Ziel erreicht, mindestens 60 Minuten betragen, die Weiterfahrt tatsächlich unmöglich oder unzumutbar sein und die Schuld hierfür bei der Deutschen Bahn liegen. Außerdem kann die Deutsche Bahn ein alternatives Verkehrsmittel anbieten, für welches sie pro Person bis zu 80 Euro erstattet. Kommt man etwa um 0:30 in Frankfurt (Main) Hbf an und erreicht den Anschlusszug zum nahe gelegenen Heidelberg aufgrund einer Verspätung von über 60 Minuten nicht mehr, kann ein Taxi-Gutschein ausgegeben werden. Muss eine Gruppe von beispielsweise vier Personen nach Heidelberg, kommen sie auf diese Weise per geteiltem Taxi ohne zusätzlich anfallende Kosten an ihr Ziel.

Wird eine solche Lösung angeboten, erstattet die Deutsche Bahn keine Hotelkosten.

Achtung: Luxusunterkünfte werden nicht erstattet

Eine Erstattung von Hotelkosten wird nur genehmigt, wenn die Reisenden keine andere Möglichkeit mehr hatten, als eigenständig eine Unterkunft zu suchen - also beispielsweise auch dann, wenn die Deutsche Bahn nicht erreichbar ist. Es sollte sich laut Stiftung Warentest nicht um eine Luxusunterkunft handeln, da sonst Streits mit dem für die Erstattung zuständigen Servicecenter Fahrgastrechte aufkommen können.

Der Anspruch auf Erstattung ist ein Jahr nach Gültigkeitsdatum der Fahrkarte geltend und um die Erstattung zu erhalten, müssen Reisende beim Servicecenter ein ausgefülltes und abgestempeltes Fahrgastrechteformular, die Originalbelege der entstandenen Kosten sowie die Fahrkarte selbst einreichen. Auch eine formlose Bitte um Erstattung kann eingereicht werden, sofern alle relevanten Informationen enthalten sind.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lucian Milasan / Shutterstock.com