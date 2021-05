James Bond: In diesen Autos ermittelt 007 im Auftrag Ihrer Majestät

Platz 23: Das Ranking Am 08. Oktober 2021 ist es hoffentlich endlich soweit: Der neue Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" kommt in die deutschen Kinos. Auch dieses Jahr können sich Fans schicker Autos wieder auf neue Modelle und spektakuläre Stunts freuen. Das folgende Ranking präsentiert die besten Bond-Autos der letzten Jahre. Die gezeigten Autos entsprechen dem Modell, sind jedoch nicht die Originalautos aus dem Film. Stand ist der 13.04.2021. Quelle: finanzen.net, Bild: Everett Collection / Shutterstock.com

Das neue James Bond-Movie "Keine Zeit zu sterben" soll laut den Machern der Erfolgsreihe ab dem 8. Oktober in den deutschen Kinos laufen. Auch in diesem Film wird Daniel Craig als Spion 007 wieder in einem schnellen Auto unterwegs sein. Der britische Geheimagent hat in der Vergangenheit schon einige schicke Sportwagen in einen Totalschaden verwandelt; wir haben alle Autos von 007 vom ersten bis zum neuesten Film zusammengestellt.