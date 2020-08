24h einkaufen - ALDI testet den neuen ALDImaten

Seit Jahren kämpfen ALDI und LIDL um die Marktführerschaft unter den Discountern. Ziel ist dabei stets, Lebensmittel zu möglichst niedrigen Preisen anzubieten. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten setzt ALDI Süd dabei jedoch auf ein deutlich geringeres Produktspektrum. So umfasst das Basissortiment des Discounters laut ALDI Süd nur rund 1.700 Produkte, wohingegen zum Beispiel LIDL und REWE 4.000 bzw. bis zu 50.000 Produkte führen.

ALDImat für höhere Wettbewerbsfähigkeit

Um sich trotzdem gegen seine Konkurrenten durchsetzen zu können, hat ALDI Süd jetzt ein neues Konzept ausgearbeitet. Der sogenannt ALDImat soll Kunden 24 Stunden zugänglich sein und daher auch außerhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten Produkte für die Öffentlichkeit erwerbbar machen. "Hier testen wir eine Möglichkeit, unseren Kunden auch nach Geschäftsschluss einen Teil des Sortiments flexibel zur Verfügung zu stellen", erklärt die Pressestelle von ALDI Süd. Ein ähnliches Prinzip findet man bis jetzt vor allem bei Automaten an Bahnhöfen oder Bushaltestellen.

Der ALDImat, der aktuell im rheinland-pfälzischen Haßloch getestet wird, könnte ALDI Süd nun die Möglichkeit bieten, seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber seinen Konkurrenten zu erhöhen. In der Regel hat ALDI nur bis 20 Uhr geöffnet, REWE dagegen normalerweise bis 22 Uhr - teilweise sogar bis 24 Uhr. Vor allem Berufstätige sind oft auf lange Öffnungszeiten angewiesen. Auch für spontane Grillabende und Sonn- oder Feiertage ist der ALDImat eine gute Alternative. Trotzdem sei eine Ausweitung des ALDImaten auf weitere Filialen laut Pressesprecherin aktuell noch nicht geplant.

Sortiment des ALDImaten

25 bis 30 ALDI-Produkte enthält der neue ALDImat in Haßloch. "Darunter sind typische Frühstücksartikel wie Käse, Wurst und Aufbackbrötchen, aber auch viele Artikel für einen spontanen Grillabend", sagt die Pressesprecherin der ALDI-Süd Filiale. Bestandteil des Automaten sind daher unter anderem Nürnberger Bratwürste, Brat- und Grilltaler, Ketchup und Senf sowie Brot- und Frühstücksaufstriche. Laut der PR-Agentin sollen die Preise für die Artikel die gleichen sein, wie im Supermarkt. So kostet der Bio-Honig aus dem ALDI-Automaten 3,19 Euro, das Glas Nutella ist für 3,87 Euro erhältlich.

Ähnliche Konzepte bereits in anderen Filialen

Konzepte mit ähnlichem Hintergrund finden sich bereits in zahlreichen anderen Betrieben. So hat Edeka aktuell einen Automaten in München aufgestellt, der hauptsächlich regionale Wurst-und Molkereiprodukte aber auch Süßwaren wie Porridge 24 Stunden lang anbietet.

Auch in Stuttgart haben Kunden 24 Stunden am Tag Zugriff auf diverse regionale Lebensmittel. Obst, Gemüse, Brot und Backwaren können dort zu jeder Zeit via Smartphone-App oder am Automaten selbst bestellt und mitgenommen werden.

In den dm-Drogeriemärkten wird aktuell an einem Pilotprojekt gearbeitet, bei dem Kunden selbstständig Nivea-Produkte an Nachfüllstationen auffüllen können und zeitlich unbegrenzten Zugang zu den Drogerieartikeln erhalten.

Auch die Hensing GmbH kreiert schon seit einiger Zeit Automaten, die den ganzen Tag Produkte zum Kauf anbieten. Dabei können laut der Unternehmenswebsite verschiedene Themengebiete wie z.B. Eierautomaten, Grillfleisch- und Fashion Automaten abgedeckt werden. Diese Artikel stehen den Kunden dann 24 Stunden 7 Tage die Woche zur Selbstbedienung zur Verfügung.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ian Francis / Shutterstock.com